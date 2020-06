Olimpija z zvrhano mero sreče do zmage

Nogometaši Olimpije so po zamenjavi trenerja vendarle prekinili rezultatsko krizo. V Domžalah so po dveh domačih porazih proti Celju in Bravu premagali Domžale in zadržali prvo mesto na prvenstveni razpredelnici.

Do zmage so prišli v izdihljajih tekme, pred tem so se dolgo časa mučili. Večji del tekme so sicer imeli terensko premoč, a je bila ta jalova. Veliko priložnosti si niso priigrali, disciplinirani gostitelji so z lahkoto zaustavljali njihove poskuse, pred končnico tekme, v kateri so prejeli gol, so zaspali le v 20. minuti, ko je tekmec, natančneje Ante Vukušić, zadel vratnico.

Sam začetek tekme je kazal na to, da je novi trener, Hrvat Dino Skender, ki je zamenjal Safeta Hadžića, vendarle predramil ljubljanske nogometaše. Izvedli so pritisk, v sedmi minuti je Miral Samardžić po kotu streljal mimo gola. V 20. minuti je Luka Menalo lepo podal Vukušiću, ta je z desne strani utekel v kazenski prostor, močno streljal, vendar zadel le okvir vrat. A to je bilo za dolgo časa od Ljubljančanov tudi vse.

Foto: Vid Ponikvar

V drugem delu prvega polčasa so do sape prišli tudi domači. Izvedli so nekaj nevarnih akcij, predvsem Matej Podlogar je dvakrat za malo zamudil podaje soigralcev.

V nadaljevanju je Olimpija imela terensko premoč, a pravih priložnosti si tako kot tekmec ni priigrala. Tomislav Tomič je s strelom iz 20 metrov osem minut pred koncem s pomočjo domačih branilcev za malo zgrešil cilj, Vukušić je srečno zadel še prečko, ko Mulalić ni najbolj zanesljivo reagiral.

V 90. minuti pa je Olimpija vendarle dobila tisto, po kar je v Domžale prišla. To pa predvsem po zaslugi Maria Jurčevića in Harisa Kadrića, ki je tik pred tem vstopil na igrišče. Prvi je žogo pred vrata podal z leve strani, rezervist Kadrić pa je bil hitrejši od domačih branilcev in jo preusmeril v mrežo.

Olimpijo v naslednjem krogu čaka derbi proti Mariboru, Domžale bodo gostovale pri Muri.

Domžale : Olimpija 0:1 (0:0)

Stadion v športnem parku, sodniki: Žnidaršič, Vidali, Kasapović.



Strelec: 0:1 Kadrić (90.).



Domžale: Mulalić, Žinič, Vuklišević, Pišek (od 55. Jakupović), Ibričić, Vujadinović, Podlogar (od 71. Vuk), Makovec, Sikimić, Svetlin (od 71. Mavretič), Husmani.

Olimpija: Vidmar, Bagnack, Menalo (od 89. Kadrić), Cekici (od 46. Bezjak), Vukušić (od 90. Kamy), Jurčević, Samardžić, Ostrc (od 72. Elšnik), Andrejašić, Savić, Tomić.



Rumeni kartoni: Sikimić, Vujadinović, Žinič, Vuklišević, Husmani; Bagnack, Kadrić.

Rdeči karton: Vujadinović (90.).

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Olimpija je s kar nekaj sreče prišla do zmage in bo tako še vsaj en krog na vrhu lestvice.



VIDEO: gol Harisa Kadrića:





GOOOL! Kakšen razplet tekme v Domžalah. Po lepi podaji Maria Jurčevića je v 90. minuti zadel mladi napadalec Ljubljančanov Haris Kadrić, ki je zadel le nekaj trenutkov za tem, ko je vstopil na igrišče. Zlati rezervist.



VIDEO: priložnost Anteja Vukušića:





84. minuta: po sprva navidez precej nenevarnem strelu Anteja Vukušića z glavo bi najboljši strelec slovenske lige skorajda presenetil vratarja Domžal. Žoga je zadela prečko.



VIDEO: priložnost Tomislava Tomića:





82. minuta: zdaj pa prva resnejša priložnost za Olimpijo. Poskušal je kapetan Tomislav Tomić in le za malo zgrešil cilj.



VIDEO: pirotehnični vložek navijačev Olimpije:





76. minuta: no, zdaj pa končno nekaj razburjenja v Domžalah, a ne zaradi nogometašev, ampak zaradi navijačev Olimpije, ki so s pirotehniko prekinili tekmo.



75. minuta: še samo 15 in nekaj minut nas loči od konca tekme v Domžalah, kjer še naprej spremljamo nezanimivo tekmo brez zadetkov.



60. minuta: za zdaj še brez spremembe izida v Domžalah, kjer spremljamo precej nezanimivo tekmo.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V Domžalah se je začel drugi del tekme. Kaj nas čaka v drugih 45 minutah?



POLČAS! V prvih 45 minutah v Domžalah nismo videli prav veliko dobrega nogometa, ampak predvsem trd, taktičen boj. Olimpija v prvem delu igre pod vodstvom novega trenerja Dina Skenderja ni navdušila, a se, za razliko od debakla proti Bravu sredi tedna, vsaj ni osramotila.



VIDEO: priložnost Domžal:





28. minuta: zdaj pa lepa priložnost za Domžale. Izkušeni Predrag Sikimić je pred golom Nejca Vidmarja zapravil lepo priložnost, da bi naposled dočakal prvenec v domžalskem dresu.



VIDEO: vratnica Anteja Vukušića:





20. minuta: velika priložnost za Olimpijo. Njen najboljši strelec Ante Vukušić je zatresel okvir domžalskih vrat.



ZAČETEK TEKME! Dino Skender debitira na klopi Olimpije, ki je pred tednom dni izgubila proti Celju in ostala brez trenerja Safeta Hadžića, potem pa sredi tedna v Stožicah doživela debakel in proti Bravu izgubila z 0:5. Kako bo tokrat, ko gostuje pri Domžalah, na klopi katerih še drugič sedi prav tako sveži trener Dejan Djuranović?