Mariborčanom so se za zdaj v pokoronskem obdobju uresničile vse želje. Po treh zaporednih zmagah so že skoraj ujeli vodilno Olimpijo, med strelce pa se je v Kranju vpisal tudi kapetan Marcos Tavares in še izboljšal absolutni slovenski rekord. ''Upam, da bomo prvi že konec tedna,'' je z zanj značilnim nasmehom sporočil priljubljeni Brazilec, o katerem ima trener Sergej Jakirović zelo visoko mnenje.

Vijolice po zmagi v Kranju (3:1), kjer so znova izvedle preobrat na krilih rezervistov, za vodilno Olimpijo zaostajajo le še točko. Hrvaški strateg Sergej Jakirović tako nadaljuje zmagoviti niz. Odkar je na vročem stolčku nasledil Darka Milaniča, je vknjižil stoodstotni izkupiček, osvojil vseh možnih devet točk in se s četrtega povzpel na drugo mesto! Mariboru na Gorenjskem sprva ni kazalo najboljše.

Prvi polčas se je končal brez zadetkov, Luka Zahović pa je zapravil izjemno zrelo priložnost. Nato je vijolicam obrnila hrbet še sreča. Denis Klinar je po atraktivnem strelu zadel vratnico, le nekaj trenutkov pozneje pa se je po veliki napaki vratarja Kenana Pirića zatresla njegova mreža. Maribor se je znašel v zaostanku, nato pa po menjavah v igri ponovno uprizoril čudežni preobrat. Po spektakularnem zadetku Amirja Derviševića, doseženim neposredno s kota, je sledila rapsodija v vijoličnem. Najprej Zahović, nato še kapetan Marcos Tavares, in veliko slavje v vrstah Štajercev se je lahko začelo!

Leta Tavaresa so le številka

Marcos Tavares je že pri 152 zadetkih v 1. SNL! Foto: Grega Valančič/Sportida ''Vedel sem, da nam ne bo lahko. Vedel sem, da nas bo Triglav skušal ogroziti prek protinapadov in prekinitve, po kateri smo tudi prejeli gol. Hitro smo se odzvali, opravili nekaj menjav, ki so prinesle več mirnosti pri predaji žoge. To smo pred tem pogrešali, nato pa povsem zasluženo prišli do preobrata,'' je po sladki zmagi na Gorenjskem, s katero je Maribor na lestvici prehitel Celjane, dejal trener Jakirović.

Prepričan je, da bodo njegovi varovanci kmalu prikazovali boljše predstave tudi v prvih polčasih. ''Žal mi je, da Luka ni zabil gola. Če bi ga, bi nam bilo lažje,'' je omenil stoodstotno priložnost v zadnjih sezonah najboljšega strelca Maribora, ki pa je marljivo čakal na novo priložnost in jo tudi izkoristil. Podobno kot kapetan Tavares, ki se lahko pri 35 letih po novem pohvali s kar 152 zadetki v 1. SNL. Absolutni rekord, ki je že dolgo v njegovi lasti, je še izboljšal.

''Zame je najbolj pomembno, da je zdrav in trenira. Njegovo znanje je nesporno, leta pa so le številka,'' je trener Maribora pohvalil strelskega rekorderja, ki je po novem zadetku žarel od sreče.

Tavares želi doseči 200 zadetkov!

Brazilec je prepričan, da lahko Maribor do konca sezone prehiti tudi Olimpijo. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Z značilnim nasmeškom je še enkrat predstavil svoj drzni cilj, s katerim želi število zadetkov ponesti do novega mejnika. Zdaj je pri 152. ''Štejem do 200. Upam, da bom dosegel številko 200,'' ostaja neomajen Brazilec s slovenskim potnim listom, ki je na vprašanje, katerega leta namerava uresničiti odmeven dosežek, odgovoril: ''Bomo videli. Dokler bo šlo. Ko sem pripravljen, imam veliko energije, motivacije, volje. In to je najbolj pomembno,'' je pojasnil rojeni "golgeter", ki morda ni več tako hiter kot včasih, je pa še vedno zelo natančen, ko se znajde pred vrati tekmeca.

V igro je vstopil v drugem polčasu in pomagal Mariboru do preobrata. ''Pravilo menjave petih igralcev je naša prednost. Maribor ima širok nabor kadra, veliko dobrih nogometašev. Zato smo premagali Triglav,'' je pojasnil kapetan, nato pa vrnil pohvale trenerju Jakiroviću. ''Je odličen trener. Top. Dobro treniramo, igramo napadalno in si zagotovimo veliko priložnosti. Imamo energijo in motivacijo za pisanje nove zgodbe,'' je prepričan, da bi lahko Maribor do konca sezone prehitel tudi Olimpijo.

Osem krogov pred koncem zaostajajo vijolice za zmaji le še za točko. ''Top, top, top,'' ne skriva navdušenja Brazilec. ''Zelo sem vesel. Ta trenutek moramo izkoristiti, premagati Olimpijo in skočiti na prvo mesto. Na naše mesto. Upam, da bomo prvi že ta konec tedna,'' ne izključuje niti sanjskega scenarija, da bi Maribor "skočil" pred Olimpijo še pred težko pričakovanim večnim derbijem, ki bo v Stožicah 28. junija. Do takrat čaka vijolice domača tekma z zadnjeuvrščenim Rudarjem, Olimpija pa se odpravlja v Domžale, ki so po menjavi trenerja nakazale dvig forme.

Jakirović predvideva, da je Olimpijo nekaj zmotilo

Sergej Jakirović se lahko pohvali s stoodstotnim izkupičkom na klopi NK Maribor. Foto: Grega Valančič / Sportida Kako pa o boju za naslov po zmagi v Kranju razmišlja trener Jakirović? ''V teh treh krogih smo opravili odlično delo. Do konca je še osem krogov, tako da bo do konca zelo zanimivo. Mura je blizu, ima energijo, Celje je tudi blizu. Do zadnje tekme bo tesno, med nami bodo vladale majhne razlike,'' napoveduje dramatičen razplet, v katerem se bo o prvaku odločalo do zadnje tekme.

Mariboru so pot do 16. zvezdice olajšale nepričakovane težave v vrstah Olimpije, ki je v ponedeljek odstavila trenerja Safeta Hadžića, nato pa v sredo doživela pravcati polom proti Bravu (0:5). ''To so njihove težave. Na njih lahko gledam le z razdalje. Ne vem, kaj se dogaja pri njih, lahko pa le predpostavljam, da jih je nekaj zmotilo. Uspeli smo jih ujeti,'' je zelo zadovoljen novi strateg Maribora, ki je v mestu ob Dravi deležen velike podpore. Občuti jo vsakič, ko se odpravi po mestu. Srčno upa, da se bodo navijali čim prej vrnili na stadion. Konec tedna, ko bodo vijolice gostile Rudar, navijačev še ne bo …