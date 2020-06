Maribor ujel veliko okrepitev, za katero ni odštel niti evra

Novi športni direktor NK Maribor Oliver Bogatinov je po Ažbetu Jugu, ki je okrepil konkurenco na položaju vratarjev, v Ljudski vrt pripeljal še enega novinca. Branilci naslova so sklenili dogovor z Ilijo Martinovićem, ki je sklenil sodelovanje do poletja 2023. Dres Maribora bo tako odslej nosil Črnogorec, ki je v jesenskem delu spadal med najbolje ocenjene branilce Prve lige Telekom Slovenije.

''Grb Maribora je privilegij in odgovornost. Nosil ga bom s spoštovanjem in menim, da imam v sebi zahtevani šampionski DNK, ki bo ustrezal temu sistemu,'' sporoča novi branilec Ilija Martinović, ki se je pridružil vijoličasti družini in bo v prihodnje nosil dres 15-kratnih slovenskih prvakov. V tej sezoni še ne bo mogel pomagati soigralcem, bo pa kandidiral za mesto v zadnji vrsti od začetka prihodnje (2020/21), v kateri želijo Mariborčani vstopiti kot slovenski prvaki in se spopasti z vedno privlačnim izzivom kvalifikacij za ligo prvakov.

Danes začenja treninge, od avgusta naprej že nastopa

Ilija Martinović ne bo več tekmec Maribora, ampak njegov branilec. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Mariborčani so imeli v zadnjih sezonah, zlasti po upokojitvi Marka Šulerja, nemalo težav v osrednjem delu obrambe. Te so prišle na površje, ko je bila ekipa zaradi poškodb in kartonov zdesetkana. Trenerji vijolic so v teh primerih pogrešali širino izbire, od prihodnje sezone pa jim bo lažje.

Sergej Jakirović, ki mu gre v vlogi prvega stratega Maribora imenitno, bo lahko računal tudi na starega znanca Prve lige Telekom Slovenije. Martinović je v zadnjih sezonah, najbolj prepričljiv je bil v jesenskem delu, v katerem je bila obramba Aluminija zelo jeklena, Kidričani pa na visokem drugem mestu, dokazal, da lahko predstavlja dodano vrednost vsakemu slovenskemu prvoligašu.

Pozimi je želel zapustiti Aluminij. Začutil je, da je napočil korak za višjo stopničko v karieri, a ni sklenil dogovora z nobenim snubcem. Spomladi tako trpi njegova tekmovalna forma, saj je izgubil stik s člansko ekipo Aluminija. S Kidričani se je včeraj tudi uradno razšel, nato pa sporočil navijačem Kidričanom, da se bo z njimi še srečeval, a kot tekmec.

Maribor zanj ni odštel niti evra Oliver Bogatinov je v Ljudski vrt pripeljal še enega igralca. Foto: Mario Horvat/Sportida Danes je postalo uradno, da bo nadaljeval kariero v Ljudskem vrtu. Da bi lahko ustrezal merilom, ki jih od novincev zahtevajo Mariborčani, je prepričan Oliver Bogatinov. Novi športni direktor Maribora je tako v kratkem času, odkar opravlja odgovoren položaj, pripeljal še drugega igralca. Po Ažbetu Jugu je obrambo okrepil še s 26-letnim Črnogorcem, ki ga tekmeci zelo spoštujejo. Bogatinov ga je imel priložnost voditi kot trener v Kidričevem. ''Ko je Ilija tvoril štopersko navezo, je imel Aluminij po jesenskem delu letošnje sezone obrambo z najmanj prejetimi zadetki v ligi. To govori o njegovi nogometni kvaliteti, sam pa menim, da ima potencial za naslednje korake, ki jih lahko v Mariboru ustrezno izrazi. Iskali smo branilca z njegovimi značajskimi lastnostmi in ga našli v Iliji, ki prihaja kot prosti igralec,'' je dejal Jeseničan, ki je na položaju športnega direktorja nasledil legendarnega in nadpovprečno uspešnega Zlatka Zahovića. Sportal Maribor v Kranju skočil za ovratnik Olimpiji #video

Janković mu je povedal veliko lepega

V dresu Aluminija je v 1. SNL prebil tri sezone. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Martinović je z Mariborom sklenil sodelovanje do poletja 2023.

''Za menoj so tri sezone pri Aluminiju, dobro sem seznanjen z ligo, zato ne bom imel večjih težav pri prilagajanju, saj poznam veliko igralcev in celotno okolje. Tukaj sem dozorel kot nogometaš, Slovenija mi je veliko pomagala. Napredoval nisem le nogometno, ampak sem se izpopolnil tudi kot oseba, v življenjskih navadah. Vem, kam prihajam, in se veselim izziva. Že od prej poznam Maribor kot klub, še iz časov igranja v ligi prvakov in v evropskih tekmovanjih. Tudi moj prijatelj iz otroštva, Marko Janković, ki je tukaj igral, mi je povedal veliko lepega. Da gre za velik klub, na vseh področjih,'' je branilec, v 1. SNL je do zdaj odigral 75 tekem, navdušen nad sklenitvijo sodelovanja z najuspešnejšim slovenskim nogometnim klubom.

Blagovna znamka, tradicija in ideal

Mariborčani so na lestvici vse bliže vodilni Olimpiji. Po zmagi v Kranju so se Ljubljančanom približali na -1. Foto: Grega Valančič / Sportida Danes bo opravil prvi trening z novimi soigralci, avgusta, ko naj bi se predvidoma začela sezona 2020/21, pa bo že lahko zbiral nastope v prvi ligi za novega delodajalca.

''Vse odločitve, ki sem jih sprejel v karieri, so bile večinoma težke. Ta pa je bila lahka in sem brez pomislekov sprejel vabilo. Prav zaradi tega, ker je Maribor blagovna znamka, tradicija, ideal. Ima izjemno podporo navijačev, ljudje imajo res močno radi klub, ki je odlično organiziran. Prišel sem po velike stvari, to mi Maribor lahko ponudi, sam pa se bom popolnoma posvetil svojim obveznostim, da pomagam k uresničitvi ciljev, ki so tukaj vedno visoki. Grb Maribora je privilegij in odgovornost. Nosil ga bom s spoštovanjem in menim, da imam v sebi zahtevani šampionski DNK, ki bo ustrezal temu sistemu. Moja odgovornost bo, da se potrudim po najboljših močeh na vsakem treningu in se tako oddolžim za zaupanje ter izborim za mesto v ekipi,'' je samozavestni branilec prepričan, da bo v pomoč Mariboru pri uresničitvi ciljev.

Če se bo nadaljeval dvig Maribora na lestvici, v pokoronskem obdobju se je z -7 približal vodilni Olimpiji na zgolj pičlo točko zaostanka, bi lahko v novo sezono vstopil celo kot slovenski prvak. To pa je nekaj, o čemer je lahko pri Aluminiju le sanjal.