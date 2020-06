Maribor v nekaj minutah iz pekla do raja. Poglejte, kaj je uspelo Derviševiću! #video

V zadnji tekmi 28. kroga Prve Lige Telekom je Maribor pred 500 gledalci v Kranju s 3:1 ugnal Triglav, ki je vodil do 83. minute, nato pa so Štajerci stopili na plin in vknjižili novo zmago. Ob novih treh točkah so se večnemu rivalu Olimpiji približali le na točko zaostanka. Zmaji so namreč v sredo v Stožicah doživeli pravi polom, s kar 5:0 jih je razbil mestni tekmec Bravo.

Triglav : Maribor 1:3 (0:0) KONEC TEKME V KRANJU! 85. minuta: GOOOL! 1:3! Triglav je v izgubljenem položaju. Po podaji Zahovića je v polno zadel še veteran Marcos Tavares. Omenimo še, da je trener Štajercev Jakirović med 58. in 76. minuto opravil kar pet menjav, osvežitev pa je prinesla rezultat. Video: kapetan Tavares je postavil piko na i: 83. minuta: GOOOL! 1:2! Maribor je v petih minutah iz zaostanka prišel do vodstva. Za 2:1 je v vlogi največjih mojstrov poskrbel Luka Zahović. Lepo ga je zaposlil rezervist dos Santos, Zahović pa je njegovo podajo izkoristil. Video: Maribor je hitro prešel tudi v vodstvo: 78. minuta: GOOOL! 1:1! Maribor je izenačil na 1:1. In to na kakšen način. Amir Dervišević je Triglav šokiral neposredno iz kota. Izjemen zadetek. Video: mojstrovina Derviševića: 73. minuta: Maribor je zatresel mrežo, a sodniki so bili mnenja, da je šlo za prepovedan položaj. Ob nadaljevanju akcije po kotu je Dervišević s podajo našel Nemanja Mitrovića, ki je z glavo poslal žogo v mrežo, a od zadetka ni bilo nič. Bilo je tesno. Video: razveljavljen zadetek Maribora: 64. minuta: Novo rumeno opozorilo za Mariborčane. Tega je spet izsilil Udovič, ki je ga je tokrat sklatil Aleksandar Rajčević. S prostega strela je neposredno na gol Maribora udaril Berat Bečiri, a je bil Pirić tokrat dovolj priseben in žogo odbil v kot. 58. minuta: Trener Maribora je hitro reagiral in opravil dvojno menjavo. Zelenico sta zapustila Blaž Vrhovec in Rudi Požeg Vancaš, vstopila pa sta Amir Dervišević in Felipe dos Santos. 53. minuta: GOOOL! 1:0! Medtem ko se je okvir Triglava še tresel, so orli udarili in opraskali goste. Po lepi podaji Wilmotsa je povsem sam Kristjan Arh Česen brez težav premagal Kenana Pirića, ki je povsem brez potrebe zapustil golovo črto in izpadel kot pravi začetnik. Branilec orlov je žogo potisnil v prazno mrežo. Video: zadetek Triglava za 1:0: 51. minuta: VELIKA PRILOŽNOST ZA MARIBOR! Maribor postaja vse nevarnejši. To dokazuje tudi projektil Denisa Klinarja. Branilec Maribora je kot iz topa udaril iz velike razdalje in stresel desno vratnico triglavskega gola. Video: bomba Denisa Klinarja: ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! KONEC PRVEGA POLČASA! 44. minuta: VELIKA PRILOŽNOST ZA TRIGLAV! V glavnih vlogah sta bila brata Wilmots. S prostega udarca je v kazenskih prostor Mariborčanov oster predložek poslal Marten, njegov brat Reno pa je z odličnega položaja žogo po "štopersko" poslal mimo vrat Maribora. Vijolični so si lahko oddahnili. Video: akcija bratov Wilmots in veliko sreče za Maribor: 37. minuta: VELIKA PRILOŽNOST ZA MARIBOR: Triglavski zanki za lovljenje v prepovedan položaj se je po odlični globinski podaji Alexandruja Cretuja izmuznil Luka Zahović, ki je sam stekel proti vratom domačih ter sprožil, z odlično obrambo pa se je izkazal vratar domačih Jalen Arko in žogo odbil v kot. Video: poskus Zahovića in lepa obramba Arka: 30. minuta: Tudi po pol ure igre je bilo v Kranju vse mirno. Maribor je več pri žogo, a kranjski orli čvrsto stojijo in mariborskem napadalcem ne pustijo veliko prostora. 22. minuta: Do zdaj v Kranju nismo videli še prav nič omembe vrednega. Morda le to, da smo videli rumeni karton. Zaradi prekrška nad Gašperjem Udovičem ga je prejel Žan Kolmanič, zamenjava za poškodovanega Mitjo Vilerja. ZAČETEK TEKME V KRANJU! Pred tekmo: V zadnjem dvoboju 28. kroga se bosta udarila Triglav in Maribor. Gostovanje branilcev državnega naslova, ki pod vodstvom novega trenerja Sergeja Jakirovića uspešno preskakujejo ovire, tako da so se približali Olimpiji, bo lahko na kranjskem stadionu spremljalo 500 ljudi, kar bo Prvo ligo Telekom Slovenije navdalo z optimizmom, da bi lahko bile okoliščine vedno bolj v korist gledalcem. Gorenjski orli, ki jih čaka krčevit boj za obstanek, ne morejo računati na kaznovanega srbskega branilca Milana Milanovića. Vijolice namreč niso pozabile tekme s Triglavom. Kranjčani so jih v tej sezoni dvakrat premagali v Ljudskem vrtu in načeli samozavest tedanjih Milaničevih izbrancev. Zdaj jih vodi hrvaški strateg, ki želi zadržati stoodstotni izkupiček, s katerim bi obdržal stik z najboljšimi. "Če bomo šli na igrišče s takšno energijo kot proti Aluminiju, bi se lahko spet veselili," razmišlja Jakirović, ki bo lahko v ekipo uvrstil tudi povratnika Rudija Požega Vancaša, znova pa tudi izkoristil številne kakovostne menjave, saj ponavadi na klopi sedi kar nekaj igralcev, ki bi jih marsikateri tekmec takoj uvrstil v začetno enajsterico. Zaradi poškodbe kolena na položaju levega bočnega igralca ne bo občasnega kapetana Mitje Vilerja. Začetni postavi: 🦅NK Triglav Kranj XI za @nkmaribor!



Predsednik Olimpije Milan Mandarić je po porazu proti Celju odpustil Safeta Hadžića in očitno naredil več škode kot koristi. Njegovega odhoda slačilnica ni najbolje preživela in sledila je katastrofa. Olimpija je po napotkih dozdajšnjega Hadžićevega pomočnika Nikice Milenkovića v prvem polčasu delovala povsem raztreseno, odlični varovanci Dejana Grabića pa so kot za stavo polnili domačo mrežo.

Že v prvih 25 minutah je Bravo zabil štiri zadetke in odločil srečanje. Z dvema zadetkoma sta blestela Roko Baturina in Aljoša Matko, ki je v 90. minuti poskrbel, da je v Stožicah odjeknila tudi petarda.

Začetek velikega poloma Olimpije:

Razigrani Bravo je tako lahko hitro vpisal peto zaporedno zmago in se utrdil na šestem mestu, Olimpija pa je kljub sedmemu porazu zadržala prvo mesto na lestvici, a druga zaporedna ničla je zagotovo skrb za ljubljanske navijače. V četrtek se ji lahko Maribor približa le na točko zaostanka.

"Hadžićevo slovo se nas je zelo dotaknilo. Treba se bo pogovoriti in zbrati. Trenutni položaj ne prinaša nič dobrega," je po polomu dejal Milenković in posredno s prstom pokazal na svojega predsednika.

Domžalčani skoraj zapravili nemogoče

Nogometaši Domžal so v Velenju končno dosegli prvo prvenstveno zmago v letu 2020. V derbiju začelja so ugnali zadnjeuvrščeni Rudar, ki je tako še naprej brez zmage v tej sezoni. Domžalčani so v Velenju že vodili s 3:0, na koncu pa morali celo trepetati za popoln izkupiček.

Mrežo Rudarja je prvi načel Matic Fink:

Zmaga Domžalčanov pomeni uspešen - vsaj rezultatski - debi Dejana Djuranovića, ki je na njihovi klopi med tednom zamenjal Andreja Razdrha. Rumeni so zdaj vsaj začasno prehiteli Triglav in skočili na osmo mesto.

Sežančani so si oddahnili, črna serija Aluminija se nadaljuje

Na prvi sredini tekmi je bilo vroče v Kidričevem. Tako Aluminij kot Tabor sta bila še brez točke na tekmah po koronski krizi. Črni niz so prekinili Kraševci, ki so znali kaznovati novi napaki domače obrambe in prvič v sezoni ugnati Kidričane. Tabor se je z deveto zmago utrdil na sedmem mestu, Aluminij pa po devetem porazu, tretjem zapovrstjo, ostaja peti. Omenimo še, da so Kidričani v pokoronskem obdobju izpadli tudi iz pokala.

Lep zadetek Maria Babića:

Mura navdušila, utišala Celjane in osrečila Olimpijo

Luka Šušnjara je v odlični formi. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Mura, ki je dosegla še tretjo prvenstveno zmago na tretji tekmi po koncu pandemije koronavirusa, vmes pa se uvrstila še v finale pokala, je bila v torek v Fazaneriji pred očmi selektorja Matjaža Keka od prve do zadnje minute boljši nasprotnik. Že v 10. minuti jo je v vodstvo popeljal Luka Šušnjara, a so potem Celjani z golom mladega branilca Advana Kadušića v 24. minuti poravnali izid na 1:1. Po golu še enega mladega nogometaša Kevina Žižka ob koncu zelo razburljivega prvega dela tekme je Mura na odmor odšla z vodstvom z 2:1, ki ga do konca tekme ni več izpustila iz rok.

Že na začetku drugega dela igre je z 11 metrov Luka Bobičanec zadel za vodstvo s 3:1 in, kot se je izkazalo ob koncu tekme, poskrbel za nove tri točke. Do zadnjega sodnikovega žvižga je na igrišču gospodarila le Mura, imela na voljo še nekaj priložnosti, tudi enajstmetrovko, a je višji poraz gostov z nekaj odličnimi obrambami preprečil vratar Matjaž Rozman. Celjani so izgubili po štirih zmagah, ki so jih nanizali v zadnjih štirih tekmah, in sploh prvič po dolgem nizu neporaženosti, ki je trajal devet tekem.

Prva liga Telekom Slovenije, 28. krog: Torek:

Mura : Celje 3:1 (2:1)

Šušnjara 10., Žižek 39., Bobičanec 48./11-m; Kadušić 24. Sreda:

Aluminij : Tabor 0:2 (0:0)

Babić 71., Stančić 80.



Rudar : Domžale 2:3 (0:1)

Panadić 63., Jovanović 89.; Fink 8., Ibričić 53., Podlogar 63.



Olimpija : Bravo 0:5 (0:4)

Matko 13., 90., Baturina 18., 32., Kramarič 25. Četrtek:

Triglav : Maribor 1:3 (0:0)

Arh Česen 53.; Dervišević 78., Zahović 83., Tavares 85.

Lestvica:

Najboljši strelci: 18 − Dario Vizinger (Celje), Ante Vukušić (Olimpija)

14 − Mitja Lotrič (Celje)

12 − Rok Kronaveter (Maribor), Predrag Sikimić (Tabor/Domžale)

11 − Luka Bobičanec (Mura), Amadej Maroša (Mura)

9 − Ivan Božić (Celje), Endri Čekiči (Olimpija), Senijad Ibričić (Domžale), Nikola Leko (Aluminij), Luka Majcen (Triglav), Aljoša Matko (Bravo), Luka Menalo (Olimpija), Luka Zahović (Maribor)

8 − Roko Baturina (Bravo), Mihael Klepač (Aluminij), Luka Šušnjara (Mura), Slobodan Vuk (Domžale),

...

