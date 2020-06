Mura ekspres povozila Celjane

Mura, ki je dobila vse tri tekme po koronski prekinitvi, nazadnje je ugnala Tabor, pred tem pa dvakrat Aluminij (enkrat v pokalu), je tudi proti Celju nadaljevala niz zmag.

Izbranci Anteja Šimundže so tudi pred očmi selektorja Slovenije Matjaža Keka prekinili niz štirih zmag Celja ter njihovo serijo neporaženosti, ki je trajala vse od 23. novembra lani.

Mura se je z 12. zmago vsaj začasno prebila na četrto mesto pred Aluminij, Celjani pa po petem porazu (najmanj v ligi ob Muri) ostajajo drugi.

Prvi polčas je minil v kar razburljivi predstavi, ki so jo napovedali Celjani s priložnostjo v prvi minuti, ko je Mitja Lotrič malce z desne žogo poslal mimo bližnje vratnice.

Sledilo pa je obdobje Mure, ki je po prešibkem strelu z glavo Kevina Žižka v sedmi minuti povedla v deseti. Po lepi podaji Nina Kouterja v prazen prostor je do žoge prišel Luka Šušnjara, otresel se je Advana Kadušića in Dušana Stojinovića ter zadel za 1:0 in svoj osmi gol v sezoni.

V 15. minuti je najprej Luka Bobičanec namučil Matjaža Rozmana, Marin Karamarko pa je odbito žogo poslal čez gol. Devet minut pozneje so Celjani izenačili, ko je Luka Kerin podaljšal žogo pred vrata, kjer je brez težav zadel Kadušić. Domači so sicer zahtevali prepovedan položaj, a neuspešno.

Novo priložnost za Sobočane je imel v 31. minuti Kouter, ko je sprožil od daleč, izkazal pa se je celjski vratar. Slednji pa je bil nemočen v 39. minuti, ko so domači izpeljali protinapad, z desne je pred vrata podal Staniša Mandić, žogo pa je od prečke čez golovo črto poslal Žižek.

Mura je povišala vodstvo v 48. minuti, ko je Stojinovića v kazenskem prostoru zrušil Klemena Pucka, najstrožjo kazen pa je zanesljivo unovčil Bobičanec in dosegel svoj enajsti gol sezone.

Piko na i bi lahko domači postavili že v 62. minuti, ko so imeli na voljo novo najstrožjo kazen, ki jo je s prekrškom nad Žižkom spet zakrivil Stojinović. Za strel se je odločil Šušnjara, a je Rozman njegov strel obranil.

V 63. minuti je Ivan Božić poskusil s težkega položaja z desne, Matko Obradović je bil dobro postavljen. Malce pozneje je od daleč dvakrat neuspešno streljal Bobičanec, v 73. minuti pa se je Rozman spet izkazal po strelu Mandića. To pa je bila tudi zadnja prava akcija tekme, čeprav so gledalci videli še nekaj manj nevarnih poskusov na obeh straneh.

Sobočani bodo v 29. krogu v soboto gostovali pri Bravu, Celjani pa bodo gostili sežanski Tabor.

Mura : Celje 3:1 (2:1)

Stadion v Fazaneriji, brez gledalcev, sodniki: Jug, Praprotnik in Bensa.



Strelci: 1:0 Šušnjara (10.), 1:1 Kadušić (24.), 2:1 Žižek (39.), 3:1 Bobičanec (48./11 m).



Mura: Obradović, Pucko, Maruško, Karamarko, Karničnik, Horvat (od 84. Brkić), Kouter (od 71. Šporn), Bobičanec (od 71. Maroša), Šušnjara (od 64. Kous), Mandić (od 84. Cipot), Žižek.

Celje: Rozman, Marandici (od 90. Brecl), Ćalušić, Stojinović, Kadušić, Plantak (od 53. R. Štraus), Novak (od 53. Pungaršek), Lotrič, Kerin (od 74. Koritnik), Božić (od 90. Kljun), Vizinger.



Rumeni kartoni: Mandić, Šporn, Cipot; Rozman, Stojinović, R. Štraus.

Potek tekme v živo:

KONEC TEKME! Mura je prišla še do tretje zmage po povratkih na zelenice in z novo zmago skočila na četrto mesto prvenstvene lestvice. Celjani ostajajo na drugem mestu, a so iz rok izpustili priložnost, da bi skočili na sam vrh. Če bo Maribor v četrtek zmagal v Kranju, pa bo ekipa Dušana Kosića, ki je izgubila prvič po štirih zmagah in devetih tekmah, zdrsnila na tretje mesto.



72. minuta: nova odlična obramba vratarja Celja Matjaža Rozmana, ki je tokrat ustavil strel Črnogorca v vrstah Mure Stanislava Mandića.



65. minuta: še naprej pritiska Mura. Zdaj je s strelom od daleč poizkusil Luka Bobičanec in le za malo zgrešil cilj.



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in zapravljen strel Luke Šušnjare:





61. minuti: po prodoru Kevina Žižka je glavni sodnik tekme Matej Jug še drugič v drugem polčasu pokazal na enajstmetrovko. Zanimivo, tokrat jo je izvajal Luka Šušnjara, a se je z obrambo izkazal vratar Celja Matjaž Rozman. Lahko Celjani zdaj dobijo navdih za velik preobrat?



VIDEO: prekršek za enajstmetrovko in gol Luke Bobičanca:





GOOOL! Po prekršku mladega Jakoba Novaka je glavni sodnik tekme Matej Jug pokazal na enajstmetrovko v korist Mure, z bele točke pa je v 48. minuti vodstvo Mure na 3:1 povišal Luka Bobičanec. Matjaž Rozman, ki se je v prejšnjem krogu izkazal z obranjeno enajstmetrovko v Stožicah, je bil tokrat brez moči.



ZAČETEK DRUGEGA POLČASA! V prvih 45 minutah je bilo v Fazaneriji nadvse zanimivo, kako pa bo v drugem delu?



POLČAS! Po prvih 45 minutah zasluženo vodi Mura, kar je zagotovo rezultat, ki je razveselil Olimpijo. Če bo tako tudi ob koncu tekme, bodo Ljubljančani ostali na prvem mestu lestvice, v sredo pa bodo imeli priložnost, da Celjanom, njihovim najbližjim zasledovalcem, spet pobegnejo na pet točk razlike.



VIDEO: gol Kevina Žižka:





GOOOL! Mura spet vodi. V 38. minuti je do prvega prvenstvenega gola prišel mladi Kevin Žižek. Zdaj na semaforju v Fazaneriji sveti rezultat 2:1.



VIDEO: Obramba Matjaža Rozmana:



31. minuta: izjemen strel Nina Koutra, ki bi Muro kmalu spet popeljal v vodstvo, a se je z izjemno obrambo izkazal vratar Celja Matjaž Rozman in žogo odbil v kot.



VIDEO: gol Advana Kadušića:



GOOOL! Mura sicer zahteva nedovoljen položaj, a glavni sodnik Matej Jug je zadetek priznal. Po podaji Luke Kerina je za Celjane v 25. minuti zadel mladi bosanski branilec v vrstah Celjanov Advan Kadušić. Zdaj je v Fazaneriji 1:1.



VIDEO: priložnost Daria Vizingerja:



20. minuta: zdaj so bili blizu izenačenja Celjani. Do strela v kazenskem prostoru je prišel najboljši strelec lige Dario Vizinger, a ni bil dovolj natančen.



15. minuta: Mura še naprej prevladuje. Zdaj je bila blizu povišanja vodstva, a je priložnost zapravil Luka Bobičanec.



VIDEO: gol Luke Šušnjare:





GOOOL! Mura vodi! V 10. minuti je do žoge v kazenskem prostoru prišel Luka Šušnjara in z levico neubranljivo zadel za vodstvo Prekmurcev z 1:0.



VIDEO: priložnost Mitje Lotriča:





1. minuta: silovit začetek Celjanov. Že po manj kot minuti igre je bil v akciji v zadnjem času zelo razpoloženi nogometaš Celja, njihov kapetan Mitja Lotrič. Bil je blizu novega gola, a ni zadel.



Začelo se je! S sredine igrišča so kot prvi krenili nogometaši Celja.



Pred nami je derbi kroga! V Murski Soboti se bosta, žal tudi tokrat brez prisotnosti gledalcev, udarila najbolj vroča kluba pokoronskega obdobja v slovenskem nogometu. Mura in Celje, ki sta zmagala na obeh tekmah po povratku nogometa. Ob tem so Prekmurci zmagali tudi v pokalnem tekmovanju in se uvrstili v finale. Celjani so pretekli konec tedna premagali Olimpijo in poskrbeli, da se je po tekmi od klopi Ljubljančanov poslovil Safet Hadžić. Če bodo zmagali tudi danes, se bodo vsaj za en dan postavili na vrh lestvice Prve lige Telekom Slovenije.