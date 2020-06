Nogometaši Olimpije so v ''pokoronsko'' nadaljevanje sezone krenili z lepo prednostjo pred tekmeci. Po dveh domačih porazih, prvi proti Celju je stal Safeta Hadžića trenersko glavo, so zasledovalci vedno bližje, petarda Brava, ki je v sredo počila v mreži Nejca Vidmarja, pa je zmajevo gnezdo zavila v dodatno slabo voljo in skrbi. Ker vodstvo zmajev za nameček še ni našlo primernega kandidata, ki bi na praznem trenerskem stolčku nasledil Hadžića, se je Olimpija iz navidezne idile v zgolj nekaj tednih našla na hudi preizkušnji.

''Marsikaj bo treba popraviti, da bo boljše,'' ne skriva Roman Bezjak, ki je v bogati karieri odigral že veliko tekem, s takšno, kot ji je bil priča v sredo v Stožicah, pa še ni imel opravka. Čeprav je Olimpija v tej sezoni že trikrat ugnala mestnega tekmeca, na lestvici pa je uvrščena pet mest višje, je že sredi prvega polčasa zaostajala z 0:4.

Tega si ne bi smeli privoščiti

Ponovila se je zgodba z zadnjih tekem s Taborom in Celjem, ki jih je zaznamoval slabši vstop v dvoboj. ''Za Sežano lahko rečemo, da je bilo res težko vreme, sonce, za tekme v Stožicah pa enostavno nimamo opravičila, da igra ne steče. Da je žoga prepočasna. Ne vem, nasprotniki se dobro pripravijo na nas. Vidijo, kje delamo napake večino tekme, in to poizkušajo izkoristiti. Bravo je to zelo dobro izkoristil,'' je pohvalil tekmeca iz drugega dela Ljubljane in ovrgel namige, da bi nogometaši Olimpije zaradi nedavnih dogodkov v klubu bojkotirali dvoboj.

Čeprav je Hadžićev začasni naslednik Nikica Milenković izpostavil, kako je menjava trenerja močno vplivala na igralce, ima 31-letni Korošec nekoliko drugačno mnenje.

Bezjak o trenerju in predsedniku NK Olimpija:

''Ni pošteno, da iščemo v tem porazu razlog v dogajanju okrog kluba. Krivi smo igralci. Mi smo stali na igrišču. Ne glede na to, kar se dogaja okrog kluba, si tega vseeno ne bi smeli privoščiti. Sami pa vidite, kakšne stvari se dogajajo. Neke posledice pusti, nekaterih stvari enostavno ne moreš kar tako dati iz glave,'' je v nadaljevanju vendarle priznal, da nenadna menjava Safeta Hadžića igralcev ni pustila ravnodušnih.

Noče iskati krivca kje drugje

Roman Bezjak je izkusil grenkobo najvišjega poraza, odkar je nogometaš Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida Vseeno vztraja pri trditvi, da velja krivce za eno večjih klubskih sramot, poraz proti Bravu s kar petimi zadetki razlike, iskati le v vrstah igralcev. ''Igralci smo krivi, noben drug. Niti nočem krivca iskati kje drugje. Tako, kot smo odigrali danes, bi verjetno boljšo tekmo odigrali še pionirji,'' je bil razočaran nad tistim, kar je pokazala enajsterica zeleno-belih na igrišču.

O tem, ali je bila menjava trenerja prenagljena, ima svoje mnenje, ki pa ga ni želel javno izpostavljati. ''Lahko rečem karkoli, tako kot tudi drugi igralci, a se nas nič ne vpraša. Tu so ljudje, ki vodijo klub. Oni vlečejo poteze, njih ne zanima mnenje igralcev. Oni naredijo, kar mislijo, da je v tistem trenutku najbolje za ekipo, mi pa moramo to sprejeti,'' je pojasnil, kako igralci nimajo vpliva na spremembe, kakršne so se zgodile v Stožicah v začetku tedna, ko je le dva dni po porazu s Celjani ostal brez službe Hadžić.

Bezjak: Še vedno smo na prvem mestu

Mestni sosedje iz Spodnje Šiške so napolnili mrežo Nejca Vidmarja. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija je z drugim zaporednim domačim porazom dovolila tekmecem, da se ji na lestvici še približajo. Če ne bo ustavila negativnega niza, v nedeljo jo namreč čaka zahtevno gostovanje pri Domžalah, ki so se v sredo prvič v tem letu veselile prvenstvene zmage in zadihale nekoliko lažje, bi lahko kmalu ostala brez prvega mesta.

''Dvignemo se lahko tako, da pogledamo pozitivno stran. Karkoli bo Maribor odigral v Kranju (Maribor, ki zaostaja -4, gostuje danes pri Triglavu ob 18. uri, op. p.), smo še vedno na prvem mestu. Do konca je še osem krogov, odvisni smo sami od sebe, je pa odvisno od tega, kaj bomo v prihodnje počeli na igrišču,'' se zaveda, da bo morala Olimpija popraviti igro in zmanjšati število napak, če bo želela uresničiti tekmovalni cilj.

O tem, kako je nogometaše Olimpije šokirala nemoč proti Bravu, priča tudi Bezjakov opis, kaj se je dogajalo v slačilnici. Prevladovala je tišina.

Fotogalerija s tekme Olimpija : Bravo, fotograf Grega Valančič/Sportida:

''Večina je bila brez besed. To, kar se je zgodilo, se mi še ni v karieri. Težko je. Glava je vroča. Težko bi kdo začel kar govoriti, saj bi bilo vse skupaj še bolj negativno. Raje prespimo zadevo in jo v naslednjih dneh analiziramo,'' meni izkušeni napadalec.

Za slovensko reprezentanco je odigral 33 tekem, dosegel pet zadetkov, v klubski karieri je že igral v ligi prvakov, v tujini osvajal številne lovorike, v Sloveniji pa mu to še ni uspelo. S Celjem se ni vmešal v boj za vrh, povsem drugače pa je z zmaji, saj se mu nasmiha naslov prvaka. A le v primeru, če bo Olimpija, ki še čaka na novega trenerja, povzdignila raven igre.

Bravo si zasluži veliko pohvalo

Bravo je v letu 2020 še neporažen v Prvi ligi Telekom Slovenije! Foto: Grega Valančič/Sportida Če gre zmajem na zadnjih tekmah vse narobe, pa je povsem drugače pri Bravu. Mladi ljubljanski klub v svoji krstni prvoligaški sezoni navdušuje zlasti v spomladanskem delu, kjer je najboljši v Sloveniji.

''Čestitke Bravu. Že v Mariboru (Bravo je v začetku marca osvojil Ljudski vrt z 2:1, po tej tekmi pa sta Maribor zapustila Darko Milanič in Zlatko Zahović, op. p.) so pokazali, da imajo idejo, tako takrat, ko se branijo, kot tudi takrat, ko napadajo. To jim je steklo zelo dobro tudi proti nam. Zaslužijo si veliko pohvalo,'' je dejal slovenski reprezentant, ki je po prihodu v Ljubljano za Olimpijo zbral osem nastopov, med strelce pa se za zdaj vpisal le enkrat. Nova priložnost ga čaka v nedeljo, ko bo gostoval v Domžalah. Verjetno že pod vodstvom novega trenerja, ki bi ga lahko Olimpija predstavila javnosti morda že v petek …