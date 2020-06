Posebna tekma v Kranju, ki nas navdaja z upanjem #video

Četrtkova tekma med Triglavom in Mariborom bo nekaj posebnega. Štadion v Kranju bo prvi, ki bo po epidemiji novega koronavirusa sprejel navijače. Na športnih prireditvah je vključno s športniki, osebjem klubov in novinarji dovoljenih 500 ljudi, tako da so organizatorji v prodajo dali 325 vstopnic.

"To nam daje en dodaten zagon. Poskušali bomo pokazat še večjo zagnanost kot sicer in naredil vse, da pike ostanejo doma," pred prvo tekmo pred nekaj sto gledalci pravi napadalec Triglava Gaber Petric. "Pozitivno je, da se navijači vračajo na štadione. To je dokaz, da se počasi vračamo v stare tirnice," je navdušen tudi trener Maribora Sergej Jakirović.

Tekmo z navijači je sicer treba prijaviti deset dni prej, a Triglavani jo bodo lahko izvedli že tri dni po sprostitvi ukrepov. "S požrtvovalnimi sodelavci in okoljem, tudi z veliko pomočjo upravne enote, se nam je uspelo zelo hitro aktivirati. Nogometa brez gledalcev ni. Zelo smo veseli, da bo prvi ravno Maribor. Maribor je največji slovenski klub. To bo spet en lep nogometni praznik v Kranju," pravi predsednik kranjskih orlov Beno Fekonja.

"V prvem planu ni ekonomija, ampak seveda ljubezen do nogometa." Foto: Žiga Zupan/Sportida

Ker 300, 400 prodanih vstopnic ne pokrije stroškov organizacije, imajo nekateri klubi pomisleke o odprtju tribun. "Vemo, da bo vlada tudi kmalu sprostila večje število gledalcev, do takrat pa imamo tisto, kar lahko. V prvem planu nikakor ni ekonomija, ampak seveda ljubezen do nogometa, to smo svojim podpornikom dolžni ponuditi," pravi Fekonja.

Triglav ni zmagal že osem tekem, vse od tekme z Olimpijo. So strup za velike. V Mariboru so to sezono zmagali dvakrat. "To je res, ampak Maribor ima novega trenerja. Spremenil so način igranja. So bolj čvrsti in agresivni, kot so bili," opozarja pomočnik trenerja Triglava Boštjan Miklič.

Maribor je favorit, a branilec Denis Klinar meni, da bo treba biti z glavo pri stvari. "Tekmeca ne bomo smeli podcenjevati in so govoriti, lahko bo. Že od prve minute bo potrebno igrati zagnano, na polnih obratih in potem se nimamo česa bati," poudarja branilec Maribora.

Triglav je v tej sezoni že dvakrat premagal Maribor. Foto: Grega Valančič/Sportida

Potem ko so odšli David Tijanić, Egzon Krijeziu in Goran Brkić, v napadu niso posebej nevarni. Na zadnjih petih tekmah so zabili le tri gole. "Nekako pridemo do 16 metrov, 20 metrov, potem pa nam zmanjka idej za zadnjo podajo, za kakšen strel od daleč. To bomo poskušal popraviti na zadnjem treningu, da bomo v četrtek naravnali noge za gol," je še sklenil Miklič.

Maribor je to sezono izgubil kar 18 točk proti ekipam iz spodnje polovice lestvice, še en podatek več, ki govori o tem, da mu ne bo lahko. Obračun v Kranju si boste lahko v četrtek ob 17.55 ogledali na Planetu.

