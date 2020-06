Nekdanji zvezdnik svetovnega nogometa ne bo zapustil Slovenije

Prvi trener sežanskega Tabora Mauro Camoranesi ne odhaja nikamor, ampak ostaja na Krasu, kjer ga s slovenskim prvoligašem veže pogodba do junija 2021. Nekdanji italijanski reprezentant, ki je pred 14 leti postal svetovni prvak, zanika govorice o domnevnem zanimanju angleškega Boltona in selitvi na Otok.

Eden od največjih tujih nogometnih zvezdnikov, kar jih je delovalo v slovenskem prvoligaškem nogometu, ostaja trener Tabora. V torek so se v medijih pojavile informacije, da bi lahko Mauro Camoranesi v kratkem zapustil Sežano in se odpravil v Anglijo, kjer naj bi se zanj zanimal Bolton.

Boltonu v zadnjih letih ne gre najbolje. V tej sezoni je nastopal v angleški League One, tretjem kakovostnem razredu, in osvojil zadnje mesto. Foto: Reuters

''Informacije so neresnične in zavajajoče. Mauro se v našem klubu počuti odlično. S klubom ima sklenjeno pogodbo do junija 2021. Prizadevamo pa si, da bi pogodbo še podaljšali,'' je sporočil NK Tabor, ki bo tako še naprej sodeloval s 43-letnim strategom, čigar trenersko kariero v Sloveniji zaradi prepoznavnega imena podrobneje spremljajo tudi tuji mediji.

Edini cilj je obstanek

Camoranesi, v Sežani mu pri delu pomaga Almir Sulejmanović, tako ostaja zvest projektu Tabora, ki želi postati stabilen prvoligaš. Češnjice bodo danes gostovale v Kidričevem. Foto: SPS/Sportida ''Z angleškim klubom Bolton nisem imel nikakršnega stika. V Sežani se počutim odlično, naš edini cilj je obstanek v ligi in vse naše moči so usmerjene v to. V klubu tudi že postavljamo temelje za naslednjo sezono,'' sporoča 43-letni Argentinec z italijanskim državljanstvom, ki je pred leti blestel v dresu Juventusa in Azzurrov.

S češnjicami iz Sežane je v zahtevnem položaju, saj je po porazih proti Olimpiji (1:3) in Muri (2:3) zdrsnil na sedmo mesto, pred devetouvrščenimi Domžalami pa ima le dve točki prednosti. Danes ga čaka zelo pomembno srečanje, gostovanje pri ranjenem Aluminiju, ki podobno kot Kraševci v ''pokoronskem'' obdobju ni osvojil niti točke.