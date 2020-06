Oražem o (pre)starih Domžalah: Kritike so upravičene

Dvakratni slovenski nogometni prvak iz Domžal slovi po dobrem delu z mladimi. V preteklosti ni manjkalo primerov, ko so se obetavni upi iz klubskega podmladka razvili v tržno zanimive igralce tudi za tujino in z odhodi (na)polnili blagajno. V stresni sezoni 2019/20, ko gre marsikaj narobe, rumenim pa grozi krčevit boj za obstanek, pa je teh vzorcev bistveno manj.

Obdobja, ko je rumena družina z rezultati in evropskimi nastopi razvajala slovensko javnost, je konec. Če so Domžalčani v zadnjih petih sezonah kar štirikrat končali sezono na tretjem, enkrat pa na četrtem mestu, jim v tej sezoni, ko klub proslavlja 100-letnico ustanovitve, grozi najhujše. Obstanka si še zdaleč niso zagotovili. Pred zadnjo četrtino so na devetem mestu, ki vodi v dodatne motivacije in dve zahtevni tekmi proti motivirani Gorici.

Domžalčani se jim želijo izogniti, zato so se odločili za menjavo trenerja. Namesto Andreja Razdrha, ki je v letu 2020 ostal brez zmage, se je na vroči stolček podal Dejan Djuranović, dolgoletni delavec kluba, kjer je opravljal različne vloge, zdaj pa se bo izkusil še kot prvi trener.

Oražem: Ni nujno, da se bomo radikalno pomladili

Matej Oražem razmišlja o vrnitvi h koreninam domžalskega kluba. Foto: Žiga Zupan/Sportida ''To je projekt vsaj na srednji, če ne kar na dolgi rok,'' dodaja športni direktor Matej Oražem, na delo katerega v tej sezoni, ko imajo Domžalčani več točk le od zadnjeuvrščenega Rudarja (današnjega tekmeca na derbiju začelja v Velenju), leti kar nekaj kritik.

Številne se dotikajo (pre)velike povprečne starosti ekipe. Čeprav so Domžale že vrsto let ponosne na delo v klubski akademiji, pri izboru igralcev vse prevečkrat pogledujejo na nogometni trg in v Športni park privabljajo številne novince, tako domače kot tuje nogometaše, nekateri izmed njih so že zakorakali v četrto desetletje. Bi moral dati več poudarka mlajšim igralcem iz lastnega pogona, ki trkajo na vrata članske ekipe?

''Kritike so upravičene, ker ni rezultatov. Največja kritika je lestvica,'' meni prvi kadrovik kluba Domžal Matej Oražem, odgovoren za prihod številnih izkušenih igralcev, ki niso prinesli želenih rezultatov. ''Dejstvo je, da je povprečna starost ekipe v tej sezoni višja, število osvojenih točk pa nižje. Na mestu je razmislek v smeri, da se v večji meri povrnemo h koreninam in poizkušamo spet zajeti ta duh, ki je pri nas ves čas bil. Kritike so upravičene. Pred naslednjo sezono bo treba zavihati rokave, dobro razmisliti o situaciji in najti rešitve, ki nas bodo bolj nagradile. Ni pa nujno, da to pomeni radikalno pomladitev ekipe, čeprav imamo izjemne igralce in karakterje med mlajšimi igralci. Prepričan sem, da bo za vse njih nastopil čas, ko bodo prevzeli tudi vodilne vloge v našem klubu,'' je Oražem, sin predsednika Staneta Oražma, nakazal, da bi se lahko Domžale v prihodnje le vrnile k usmeritvi, ki jih je krasila v prejšnjih letih, ko so razvijali zlasti igralce iz mlajših domžalskih selekcij.

Djuranović: Klubu vrniti prepoznavno filozofijo

Dejan Djuranović bo prvič vodil Domžale danes na gostovanju v Velenju. Foto: Vid Ponikvar Kako pa o procesu pomladitve razmišlja novi trener Dejan Djuranović, ki je v zadnjih mesecih spremljal dogajanje kot trener drugoligaša Doba?

''Razmišljanje o pomladitvi je lahko dvorezen meč. Imamo igralce, ki so prišli z nekimi izkušnjami, nekateri so starejši tudi od 30 let, a je bilo vseeno v Domžalah vedno na razpolago dovolj mladih in talentiranih igralcev, ki so tudi naredili dobre prestope in dobivali minutažo. Svetlin (18 let), Karić (22) in Sikošek (26) so igralci, ki so zanimivi za trg in prodajo. Tega, da mladih ni bilo, ne moremo reči. Mogoče je prisoten kak izkušenejši več, a imamo še vedno igralce z naše akademije, ki prihajajo. Prepričan sem, da bomo v naslednjem obdobju predstavili tudi kakšno drugo ime. Da bodo počasi prihajali v prvo ekipo. Da se bomo vrnili na našo prepoznavno pot, prepoznavno filozofijo, ki smo jo naredili v Domžalah v zadnjih slabih 20 letih,'' je določen zasuk pri usmeritvah klubske filozofije nakazal tudi novi trener.

Nujno premagati Rudar, premagljiva tudi Olimpija

Gregor Sikošek zaradi zdravstvenih težav še ne more pomagati soigralcem. Foto: Vid Ponikvar/Sportida Danes ga čaka zahtevno gostovanje. Usoda je hotela, da se bo najprej podal k najslabšemu prvoligašu, velenjskemu Rudarju, ki v tej sezoni sploh še ni premagal nikogar, nato pa ga konec tedna v sosedskem spopadu čaka ranjena Olimpija. ''Proti Rudarju nimamo pravice na nič drugega kot zmago. To je igralcem jasno povedano. Potem sledi Olimpija. V naši ligi se lahko, če izvzamemo Rudar, ki je v tej sezoni izjema, proti vsakemu zoperstavimo. Na vsaki tekmi so dosegljive tri točke,'' zagotavlja Djuranović, nekdanji slovenski reprezentant in trofejni igralec, ki je z Olimpijo, Mariborom in Domžalami osvojil ogromno lovorik.

Pred dvobojem v Velenju ga pestijo težave z bočnimi igralci. Sven Karić Šoštarič je kaznovan, Gregor Sikošek je še poškodovan. Radikalnih sprememb v enajsterici vseeno ne gre pričakovati. ''Če ne bomo višje od devetega mesta, bi to absolutno smatral za velik neuspeh. Prepričan sem in verjamem, da s kvaliteto, ki jo imamo, in delom, ki ga bomo izvajali, sodimo višje od devetega mesta,'' je trdno prepričan, da se bodo Domžale izognile dodatnim kvalifikacijam. Fante bo poskušal napolniti s samozavestjo, da bodo verjeli v tisto, kar počnejo.

Domžalčani bodo danes pogrešali Svena Karića Šoštariča, ki bo počival zaradi rdečega kartona na dveh tekmah. Foto: Grega Valančič/Sportida

''Prvi vtis je zelo dober. Verjamem, da gremo v pravo smer,'' ocenjuje 52-letni Primorec, ki je prvi trening z Domžalčani opravil v ponedeljek. Zagotavlja, da bodo zaradi zgoščenega urnika dobili priložnost vsi. In mladi in stari.

Domžale bodo gostovale v Velenju ob 20. uri, dvoboj si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali na Planet 2.