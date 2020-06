Domžale predstavile novega trenerja

Novi trener NK Domžale je postal Dejan Djuranović. Nekdanji slovenski reprezentant in dolgoletni delavec Domžal, kjer je tudi sklenil vrhunsko igralsko kariero, v kateri je osvajal lovorike tudi z Olimpijo in Mariborom, je na trenerskem položaju nasledil Andreja Razdrha. Domžalčanom bo skušal zagotoviti obstanek. Devet krogov pred koncem sezone se Domžale nahajajo na nevarnem devetem mestu ...

Matej Oražem verjame, da bo Dejan Djuranović rešitev za dalj časa. Foto: Žiga Zupan/Sportida Športni direktor Matej Oražem je priznal, da je po prekinitvi sodelovanja z Andrejem Razdrhom v mislih za njegovega naslednika premleval več imen, a se je zaradi tega, ker je nova tekma na sporedu že v sredo, Domžale čaka gostovanje pri zadnjeuvršenem Rudarju v Velenju, odločil za starega znanca kluba. Prepričan je, da je sprejel najboljšo odločitev za klub.

''Nismo zadovoljni s pozicijo, v kateri smo se znašli. V težavah smo že od začetka sezone, pred nami pa je še četrtina prvenstva. Do konca je še devet tekem. Prepričani smo, da je Dejan tisti, ki je najbolj primeren, da nas popelje v bolj varne vode. Da to sezono preživimo in se posvetimo delu naprej v naslednji sezoni. Dejan ekipo dobro pozna, bil je vedno z nami. Tudi v zadnjem času, ko je bil na posoji pri sosedih v Dobu, smo z njim ostali v stikih. Zaradi preteklega dela, ki ga je opravil, mu bo lažje,'' je prvi kadrovik rumene družine prepričan, kako bodo Domžale z novim trenerjem zaplavale v rezultatsko bolj ugodne vode in se dvignile z nevarnega devetega mesta, ki prinaša dodatno tveganje, dodatne kvalifikacije za obstanek proti Gorici.

Djuranović: Igralcem moramo vliti samozavest

Domžalčani so na zadnji tekmi v petek remizirali v Kranju. Foto: Grega Valančič/Sportida O tem, kako bi bil s tem, če bi Domžale do konca sezone ostale na devetem mestu, je odkrito spregovoril Dejan Djuranović. Novi trener Domžal je pri rumenih že opravljal vlogo trenerja v obdobju, ko je Vlado Badžim pred leti vskočil namesto Roberta Pevnika, drugače pa je večino trenerskih izkušenj iz 1. SNL zbral kot strateg Radomelj. Prepričan je, da bo kos nalogi ter da bodo Domžale v prvi ligi igrale tudi v prihodnji sezoni.

''Zakaj je prišlo do slabih rezultatov? Ko se je po slabem začetku sezone in izpadu v Evropi zamenjal prejšnji štab, se je nadaljevala nesigurnost. Igralci se niso mogli dvigniti. Razlogi, zakaj je bilo tako, so meni poznani in nepoznani, zadržal jih bom zase, je pa izginila samozavest. Manjkala je pozitivna klima,'' je pojasnil novopečeni trener, ki z Domžalami poklicno sodeluje že deset let. ''Fizično je ekipa dobro pripravljena. Imamo kvaliteto za boljšo pozicijo. Igralcem moramo vliti samozavest, da so sposobni za kaj več. Verjamem, da bomo to pokazali že v sredo, in se bo krivulja obrnila navzgor,'' verjame v zmago v Velenju. V ponedeljek je opravil prvi trening z ekipo, za enajsterico pa ne namerava delati prevelikih rezov oziroma sprememb.

