Nogometni ponedeljek v Ljudskem vrtu ni prijeten le zaradi nedeljske zmage nad Aluminijem (3:0), s katero so se Mariborčani vodilni Olimpiji približali na štiri točke zaostanka, ampak tudi zaradi sklenitve sodelovanja z vratarjem Ažbejem Jugom. Mariborčan se je tako po 11 letih, v katerih je branil tudi v Franciji, na Portugalskem in Nizozemskem, vrnil v Ljudski vrt.

Novi športni direktor NK Maribor Oliver Bogatinov je predstavil prvo okrepitev, odkar je na odgovornem položaju nasledil Zlatka Zahovića. V Ljudski vrt je pripeljal izkušenega vratarja, ki se je lahko včasih, ko se je dokazoval pri Sportingu iz Lizbone, pohvalil s pogodbo, v kateri je bila njegova odkupna klavzula visoka kar 45 milijonov evrov.

Pri portugalskem velikanu se ni naigral, nazadnje pa je bolj ali manj sedel na klopi pri nizozemskem prvoligašu Fortuni Sittard. S tem je tudi prekinil devetletno dokazovanje v tujini, kjer se je mudil v Franciji (Bordeaux), na Portugalskem (Sporting) in Nizozemskem (Fortuna), vmes pa branil tudi za mlado slovensko izbrano vrsto.

Pri 28 letih je poln motivacije in želje po dokazovanju. Poskušal si bo izboriti mesto med vratnicama pri slovenskem prvaku Mariboru. V tem trenutku se za položaj prvega vratarja borita občasni reprezentant BiH Kenan Pirić in mladostni veteran Jasmin Handanović, ki kljub 42 letom še ni rekel zadnje, kar dokazuje tudi podaljšanje pogodbe z vijolicami do leta 2021.

Bogatinov: Vratarji so v specifičnem položaju

Oliver Bogatinov je predstavil prvo okrepitev NK Maribor, odkar v Ljudskem vrtu opravlja vlogo športnega direktorja. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida "Zadovoljni smo, da vračamo mariborskega fanta domov. Ažbe ima sklenjeno pogodbo za štiri sezone, sam si želim in upam, da bo vse izkušnje, ki jih je pridobil v tem času, odkar je zapustil Maribor, znal med našim skupnim obdobjem prenesti na igrišče. Ni imel veliko tekmovalnih minut, vendar je dovolj omeniti, da so bili njegovi tekmeci med drugimi Rui Patricio, Beto, Cedric Carrasso ali aktualni moldavski reprezentančni vratar Alexei Coselev. Sicer pa za vratarje ni enako kot za igralce. So v specifičnem položaju, ko z leti lahko tudi kvaliteta branjenja raste, kar je tukaj nazorno dokazoval Jasmin Handanović, prav tako pa številni vratarji v tujini," je po sklenitvi sodelovanja z nekdanjim mladim slovenskim reprezentantom, ki je v Sloveniji že osvajal lovorike kot čuvaj mreže Interblocka, pojasnil športni direktor Oliver Bogatinov.

Izjemno posredovanje Kenana Pirića na dvoboju z Aluminijem (3:0):

"Veseli spoznanje, da bo tvoril konkurenco med Pirićem in Handanovićem. Ažbe v prihodnjih devetih krogih še ne bo mogel nastopati, toda letos bo izjemoma kratek premor pred začetkom naslednje sezone, zato je zelo pomembno, da se takoj priključi treningom," je dodal, da bo prvi trening z vijolicami opravil že danes, nato pa redno treniral s klubom, čeprav do konca tekmovalne sezone 2019/20 še ne bo mogel pomagati Mariboru.

Jug: Zelo sem vesel, da sem se vrnil

Ažbe Jug se je leta 2009 iz Maribora preselil v Ljubljano, kjer je branil za Interblock. Foto: Vid Ponikvar Kaj pa je po podpisu pogodbe povedal 28-letni Mariborčan, ki je Ljudski vrt zapustil kot najstnik in se leta 2009 pridružil Interblocku? "Vtisi so neverjetni, težko jih je opisati z besedami. Zelo sem vesel, da sem se vrnil. Maribor je v preteklem obdobju nanizal izjemne uspehe, v prihodnje pa želim tudi sam prispevati svoj delež k naslednjim," je Jug prepričan, da bo lahko v prihodnje v pomoč najbolj trofejnemu slovenskemu klubu.

Zagotavlja, da so ga leta pri Interblocku in v tujini utrdila. Postal je bolj zrel. "Teh 11 let je bilo pozitivnih, ne glede na manjše število nastopov. Res nisem veliko branil, sem pa pridobil dragocene izkušnje. Najprej v Franciji življenjske, nato pa na Portugalskem nogometne, z novo stopnjo profesionalizma, kar nam je predstavil trener Jorge Jesus. Sodeloval sem z odličnimi trenerji, ki so mi pomagali pri izoblikovanju miselnosti, spopadanju s pritiski, ki jih prinaša nogomet na najvišji ravni. Pri vratarjih je glava izjemnega pomena, mentalna priprava. Če oddelaš vse treninge 100-odstotno in si pripravljen, potem nimaš težav, ko dobiš priložnost. Zavedam se, da me čaka močna konkurenca, kar pa je tudi velik izziv. Večja ko je konkurenca, boljši si lahko tudi sam," je prepričan, da mu lahko močna konkurenca, v tem trenutku jo predstavljata Pirić in Handanović, le koristi.

Trener Maribora Sergej Jakirović bo lahko na pomoč Ažbeta Juga računal od začetka prihodnje sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

S tem so tudi vse manjše možnosti, da bi v dresu Maribora kot "tretji vratar" vztrajal Gorenjec Aljaž Cotman, tudi nekdanji vratar kranjskega Triglava, s katerim se bo Maribor pomeril v četrtek in s tem vstopil v zadnjo četrtino prvenstva. Za vodilno Olimpijo zaostaja štiri, za drugouvrščenim Celjem pa dve točki, zato bi četo Sergeja Jakirovića na gostovanju v Kranju zadovoljil le paket novih treh točk.