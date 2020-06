Nova čudežna obramba Jana Oblaka, ki odmeva v Španiji #video

Aljaž Casar (Rheindorf Altach) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Altach : St. Pölten 2:0 (sobota) Ni kandidiral za dvoboj.

Zlatko Dedić (Swarovski Tirol) Avstrija, 1. liga, liga za obstanek Admira Mödling : Swarovski Tirol 0:3 (sobota) Odigral je 61 minut in v 58. minuti povečal prednost gostov na 2:0. To je bil že njegov deveti zadetek v tej sezoni, zmaga pa je zelo pomembna v boju za obstanek, saj se je Swarovski z njo v skupini za obstanek – sestavlja jo šest klubov – zavihtel na tretje mesto.

Dejan Petrović (Rapid Dunaj) Avstrija, 1. liga, liga za prvaka Rapid Dunaj - Wolfsberger AC, 17.00 (nedelja)

Rajko Rep (Hartberg) Avstrija, 1. liga, liga za prvaka Hartberg - Sturm Gradec, 17.00 (nedelja)

Patrik Eler (Austria Lustenau) Avstrija, 2. liga Floridsdorfer AC - Austria Lustenau, 10.30 (nedelja)

Alem Pašić (Vorwärts Steyr) Avstrija, 2. liga Dornbirn : Vorwärts Steyr 0:2 (sobota) V igro je vstopil v 70. minuti.

Žan Pelko (Austria Celovec) Avstrija, 2. liga Austria Celovec - Lafnitz, 20.25 (nedelja)

Benjamin Šeško (Liefering) Avstrija, 2. liga Austria Dunaj II - Liefering, 15.00 (nedelja)

Miha Goropevšek (Dinamo Minsk) Belorusija, 1. liga Dinamo Minsk : Slavia Mozyr 1:0 (sobota) Odigral je vso tekmo.

Dino Martinović (Etar) Bolgarija, 1. liga Etar : Dunav 5:3 (četrtek) V igro je vstopil v tretji minuti sodnikovega podaljška in na igrišču prebil le nekaj trenutkov. Etar je končal redni del bolgarskega prvenstva na 10. mestu.

Žiga Laci (AEK Atene) Grčija, 1. liga, liga za prvaka OFI Kreta - AEK Atene, 18.15 (nedelja)

Matic Kotnik (Panionios) Grčija, 1. liga, liga za obstanek Asteras Tripolis - Panionios, 18.30 (ponedeljek)

Marko Nunić (AE Larissa) Grčija, 1. liga, liga za obstanek Panetolikos - Larissa, 19.00 (ponedeljek)

Žiga Frelih (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Inter : Gorica 0:3 (četrtek) Ni kandidiral za dvoboj.

Matija Rom (Inter Zaprešić) Hrvaška, 1. liga Inter : Gorica 0:3 (četrtek) Ni igral, ostal je na klopi.

Petar Stojanović (Dinamo Zagreb) Hrvaška, 1 liga Lokomotiva Zagreb : Dinamo Zagreb 1:0 (petek) Zaradi poškodbe, po napovedih hrvaških medijev bo počival vsaj še dva do tri tedne, ni kandidiral za dvoboj. Zagrebški Dinamo, ki premočno vodi na lestvici, saj ima 17 točk prednosti pred Hajdukom in Rijeko, je nepričakovano izgubil proti mestnemu tekmecu Lokomotivi, s katerim ga vežejo številna poslovna sodelovanja. Dinamo je prejel zadetek v zadnji minuti.

Simon Rožman (Rijeka - trener) Hrvaška, 1. liga Varaždin : Rijeka 0:0 (petek) Čeprav je veljala Rijeka za favorita, je na gostovanju v Varaždinu osvojila le točko. Trener reškega kluba je zaradi bližajočega se torkovega dvoboja z zagrebško Lokomotivo, s katero se bo spoprijel tudi v finalu hrvaškega pokala, začel dvoboj z nekoliko oslabljeno postavo. V nadaljevanju srečanja je poslal v ogenj tudi najboljše igralce, a je ostalo pri 0:0. Rijeka je s tem zapravila drugo mesto, saj zdaj zaradi slabše razlike v zadetkih zaostaja za splitskim Hajdukom. Rožman je po tekmi potožil, da je zaskrbljen, saj je moral vseh pet igralcev zamenjati prisilno, saj so prejeli udarce, po katerih niso mogli več nadaljevati srečanja. Pogrešal je dinamiko.

Sandro Bloudek (Slaven Belupo - pomočnik trenerja) Hrvaška, 1. liga Slaven Belupo : Osijek 0:0 (sobota) Slaven Belupo ostaja trdno zasidran na 7. mestu.

Samir Handanović (Inter Milano) Italija, pokal, polfinale (povratna tekma) Napoli : Inter 1:1 (sobota) Črno-modri iz Milana se niso uvrstili v finale italijanskega pokala. Na povratni polfinalni tekmi so se pred praznimi tribunami v Neaplju želeli maščevati Napoliju za poraz na prvem dvoboju v Milanu (0:1). Šlo jim je dobro, saj so povedli, nato pa je Napoli izenačil, tako da se je dvoboj končal z 1:1. Izkušeni slovenski vratar v osmih letih, odkar brani za Inter, še ni osvojil nobene klubske lovorike.

Klemen Bolha (Žalgiris Vilna) Litva, 1. liga Banga Gargzdai : Žalgiris Vilna 0:1 (sobota) V igro je vstopil v 87. minuti.

Miha Blažič (Ferencvaroš) Madžarska, 1. liga Ferencvaroš : Kisvarda 1:0 (sobota) Odigral je vso tekmo in v 58. minuti prejel rumeni karton. Branilec naslova ima s tekmo več pred Fehervarjem 12 točk prednosti.

Kevin Kampl (RB Leipzig) Nemčija, 1. liga Hoffenheim : RB Leipzig 0:2 (petek) Odigral je 68 minut. Ko je zapustil igrišče, je bil že dosežen končni rezultat. Oba zadetka za Leipzig je dosegel nekdanji zvezdnik zagrebškega Dinama in španski reprezentant Dani Olmo.

Adam Gnezda Čerin (Nürnberg) Nemčija, 2. liga Nürnberg : Greuther Fürth 0:1 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi. Agonija glede igralne minutaže občasnega slovenskega reprezentanta v Nemčiji se nadaljuje.

Dominic Maroh (Krefelder Uerdingen) Nemčija, 3. liga Carl Zeiss Jena - Krefelder Uerdingen, 13.00 (nedelja)

Nik Omladič (Hansa Rostock) Nemčija, 3. liga 1860 München : Hansa Rostock 0:1 (sobota) Zaradi poškodbe rame ni kandidiral za tekmo.

Damjan Bohar (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Rakow Czestochowa - Zaglebie Lubin, 18.00 (nedelja)

Erik Janža (Gornik Zabrze) Poljska, 1. liga Gornik Zabrze - Legia Varšava, 18.00 (nedelja)

Uroš Korun (Piast Gliwice) Poljska, 1. liga Jagiellonia Bialystok - Piast Gliwice, 18.00 (nedelja)

Egzon Kryeziu (Lechia Gdansk) Poljska, 1. liga Pogon Szczecin - Lechia Gdansk, 18.00 (nedelja)

Matej Pucko (Korona Kielce) Poljska, 1. liga Korona Kielce - Lech Poznan, 18.00 (nedelja)

Rok Sirk (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Rakow Czestochowa - Zaglebie Lubin, 18.00 (nedelja)

David Tijanić (Rakow Czestochowa) Poljska, 1. liga Rakow Czestochowa - Zaglebie Lubin, 18.00 (nedelja)

Tadej Vidmajer (LKS Lodz) Poljska, 1. liga Slask Vroclav - LKS Lodz, 18.00 (nedelja)

Saša Aleksander Živec (Zaglebie Lubin) Poljska, 1. liga Rakow Czestochowa - Zaglebie Lubin, 18.00 (nedelja)

Matic Žitko (Chojniczanka Chojnice) Poljska, 2. liga Stomil Olsztyn : Chojniczanka Chojnice 2:1 (sobota) Ni kandidiral za tekmo.

Andraž Šporar (Sporting Lizbona) Portugalska, 1. liga Sporting Lizbona : Pacos de Ferreira 1:0 (petek) Odigral je vso tekmo in pomagal Sportingu do tesne zmage, s katero se je (s tekmo več) izenačil na lestvici po točkah s tretjeuvrščeno Brago.

Andraž Struna (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Voluntari : Academica Clinceni 3:0 (sobota) Odigral je vso tekmo.

Milan Kocić (Voluntari) Romunija, 1. liga, liga za obstanek Voluntari : Academica Clinceni 3:0 (sobota) Ni kandidiral za tekmo.

Kenan Bajrić (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Slovan Bratislava : Ružomberok 1:0 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Alen Ožbolt (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Slovan Bratislava : Ružomberok 1:0 (sobota) V igro je vstopil v 68. minuti namesto nekdanjega napadalca Olimpije Ezekiela Hentyja.

Žan Medved (Slovan Bratislava) Slovaška, 1. liga, liga za prvaka Slovan Bratislava : Ružomberok 1:0 (sobota) V igro je vstopil v 81. minuti in osem minut pozneje dosegel zmagoviti zadetek na srečanju. Znašel se je na pravem mestu ob pravem času in z neposredne bližine zabil žogo v mrežo Ružemberoka (ogled videoposnetka spodaj). To je bil njegov prvi nastop za slovaškega prvaka v prvi ligi in hkrati tudi strelski prvenec. Pred tem je že zbral en nastop za drugo ekipo Slovana, v jesenskem delu pa je kot posojeni nogometaš Olimpije navduševal v dresu slovenskega drugoligaša Fužinarja.

Maj Rorič (Sered) Slovaška, 1. liga, liga za obstanek Senica : Sered 1:1 (sobota) Ni igral, ostal je na klopi.

Jan Oblak (Atletico Madrid) Španija, 1. liga Athletic Bilbao : Atletico Madrid 1:1 (nedelja) Branil je vso tekmo in navdušil s posredovanjem v 33. minuti. Takrat je Athletic pritisnil na vrata gostov. Mnogi so že videli žogo v Oblakovi mreži, saj je bil strel branilca gostiteljev Yerayja Alvareza z glavo zelo natančen, nato pa je Jan Oblak znova pokazal, zakaj se ga uvršča med najboljše vratarje na svetu. Z izvrstnim posredovanjem (ogled videa spodaj) je s skrajnimi močmi preprečil Athleticu, da bi v 33. minuti prešel v vodstvo. To je bila ena izmed treh obramb Škofjeločana na prvi ''pokoronski'' tekmi Atletica. Štiri minute pozneje je bil nemočen, ko je njegovo mrežo zatresel Iker Muniain, kaj kmalu, v 39. minuti, pa je končni rezultat 1:1 postavil napadalec Atletica Diego Costa. Atletico ostaja na šestem mestu, a mu je šel petkov poraz petouvrščenega Getafeja na roko, saj ga je ujel po točkah.

Nejc Skubic (Konyaspor) Turčija, 1. liga Genclerbirligi - Konyaspor, 17.30 (nedelja)

Amedej Vetrih (Rizespor) Turčija, 1. liga Rizespor - Galatasaray, 20.00 (nedelja)

Miha Zajc (Fenerbahče Istanbul) Turčija, 1. liga Fenerbahče : Kayserispor 2:1 (petek) Na prvi ''pokoronski'' tekmi Fenerbahčeja je vstopil v igro v 72. minuti, ko je bil Fenerbahče v izgubljenem položaju. Zaostajal je z 0:1, vse od 14. minute pa je igral z igralcem manj. S pomočjo Primorca pa je turški velikan vendarle preobrnil rezultat. V 87. in 88. minuti sta zadela v polno Vedat Muriqi (Kosovo) in Luiz Gustavo (Brazilija) ter poskrbela za izjemen preobrat. Slovenskemu reprezentantu, ki se po prihodu v Turčijo iz Italije ni naigral, se v nadaljevanju sezone turškega prvenstva obeta priložnost, da se dokaže delodajalcu in navijačem. V zadnjih tednih se je pojavilo kar nekaj govoric o njegovem odhodu, najbolj se omenjajo klubi iz Italije in Francije.