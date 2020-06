Strelska eksplozija Slovenca z ne povsem srečnim koncem #video

Slovenski nogometni legionar Damjan Bohar se lahko pri 28 letih pohvali s pestro kariero. Je občasni slovenski reprezentant in le eden izmed štirih Slovencev, ki so v ligi prvakov zadeli vsaj dvakrat. Čeprav je zvezni igralec, se njegovo ime čedalje večkrat znajde na seznamu strelcev. V tej sezoni je za Zaglebie Lubin zadel v polno že 13-krat, nazadnje v torek, ko po tekmi s Korono (1:1) kljub temu ni bil najboljše volje.

Nogometaši na Poljskem nadaljujejo prvenstvo. Med tednom se igrajo tekme 29. kroga, ki je zelo pomemben, saj odreja usodo 16 prvoligašev. Osem najboljših bo po zadnjem (30.) krogu nadaljevalo pot v ligi za prvakov, osem najslabših pa čaka boj za obstanek.

Le Bohar, Iličić, Kampl in Zahović

Kot nekdanji član Mure se je v torek zagotovo razveselil uspeha črno-belih v slovenskem pokalnem tekmovanju. Foto: Gregor Krajnčič / Sportida Zaglebie Lubin, ki računa kar na tri slovenske legionarje (Damjan Bohar, Saša Aleksander Živec in Rok Sirk), je trenutno na nehvaležnem devetem mestu. Ker mu tako želeno osmo mesto beži za tri točke, se je znašel v težkem položaju. Nezadovoljstvo po torkovem domačem remiju proti Koroni Kielce (1:1) je bilo zato še toliko večje. Po dvoboju ga pred kamerami ni skrival niti edini strelec za gostitelje, 28-letni Bohar.

Nogometni otrok Mure, ki je največje klubske uspehe dosegal pri Mariboru, je nadaljeval izjemno strelsko formo. Popeljala ga je skoraj do vrha lestvice najboljših strelcev na Poljskem. V tem trenutku so od njega boljši le trije.

Občasni slovenski reprezentant in le eden izmed štirih slovenskih nogometašev, ki so v ligi prvakov dosegli vsaj dva zadetka (poleg Zlatka Zahovića, Josipa Iličića in Kevina Kampla), je v življenjski strelski formi.

Na dvoboju s Korono mu ni bilo do smeha v 34. minuti, ko so gostje iz Kielc, pri katerih je Matej Pucko ves čas sedel na klopi, prešli v vodstvo. Trajalo je dolgo. V 64. minuti ni manjkalo veliko, pa bi Bohar izenačil. Proti vratom je poslal dobro merjen strel, a ga je vratar z izjemno obrambo s konicami prstov preusmeril v kot.

Zadetek Damjan Boharja (pri 1:35):

Prekmurec se je lahko prijel za glavo, 14 minut pozneje pa se je le vpisal med strelce. Prevzel je odgovornost in zanesljivo izvedel najstrožjo kazen. Zaglebie je po izenačenju pritisnil in iskal pot do zmagovitega zadetka. Od njega je bil v izdihljajih srečanja oddaljen le nekaj centimetrov. Saša Aleksander Živec in Damjan Bohar sta sodelovala v zadnji akciji na tekmi, v kateri je nogometaš iz Mačkovcev podal Bartoszu Bialeku, ta pa stresel prečko. Tako je ostalo pri 1:1, rezultatu, s katerim si je Zaglebie pokvaril možnosti za napredovanje v ligo za prvaka.

Strelski rekord lahko še izboljša

Damjan Bohar je za slovensko člansko reprezentanco zbral tri nastope. Nazadnje je branil barve domovine lani na gostovanju v Avstriji. Foto: Vid Ponikvar Za osmouvrščeno Jagiellonio, ki jo dvoboj 29. kroga čaka danes z Lodžem, zaostaja tri točke, tako da se je znašel v velikih težavah. Zaradi tega Bohar po koncu tekme ni mogel biti preveč zadovoljen, kar je tudi pojasnil pred televizijskimi kamerami. Proti Koroni sta na igrišču zaigrala dva Slovenca, pri gostiteljih je na klopi za rezervne igralce obsedel Rok Sirk.

Bohar je v tej sezoni dosegel 13 zadetkov, s čimer je postavil nov strelski rekord. V prejšnji sezoni je sploh prvič, odkar se dokazuje v članski konkurenci, v eni sezoni dosegel dvomestno število zadetkov. Na Poljskem je bil uspešen desetkrat. Ko je igral v Sloveniji, jih je dosegel največ devet. Rekordni dosežek pa lahko v tej sezoni še izboljša, saj sploh še ni končana.