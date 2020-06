Na "častni tribun" ni manjkalo znanih imen. Tako so prvi polfinale pokala Slovenije spremljali tudi Rudi Zavrl, Milan Kučan, Matjaž Kek in Radenko Mijatović.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši Mure so v polfinalu pokala Slovenije Aluminiju napolnili mrežo (4:0), a končni rezultat po mnenju obeh trenerjev ne izraža pravega dogajanja na igrišču. Strateg Kidričanov Slobodan Grubor alibija za hud poraz ne išče v sodniku, ampak se čudi nerazumljivim napakam v obrambi. ''Drugi zadetek je bil ključen,'' na drugi strani pojasnjuje zmagovalec Ante Šimundža in zavrača vsakršno evforijo. Opozarja, da bo v finalu, četudi bo na drugi strani drugoligaš, še zelo zahtevno.

Prva "pokoronska" pokalna tekma v Sloveniji se je v zgodovino zapisala po marsičem. Polfinalista se namesto predvidenih dveh merita le na eni tekmi, prizorišče je nevtralno, prvič se je igral članski klubski nogomet na igrišču NNC na Brdu pri Kranju, odkar se je po trimesečnem prisilnem premoru nogomet vrnil na zelenice, pa na slovenskih tribunah še ni bilo večjega števila gledalcev.

"Finala pred finalom" pokala Slovenije niso zamudili tudi nekdanji slovenski reprezentančni asi Milivoje Novaković, Miran Pavlin in Milenko Ačimović. Prva dva zdaj sodelujeta z NZS, zadnji pa z Uefo. Foto: Grega Valančič / Sportida

Zbralo se je več kot 50 "obiskovalcev", poleg obeh klubskih delegacij pa je v "častni tribuni" izstopalo kar nekaj znamenitih imen. Tako nogometnih kot tudi političnih.

Šimundža: Končni rezultat ne razkriva dejanskega stanja

Ante Šimundža bo 24. junija z Muro favorit v finalu pokala, saj se bo pomeril z drugoligašem. Foto: Grega Valančič/Sportida Spremljali so dinamično tekmo, ki je na obeh straneh postregla s številnimi priložnostmi, Mura pa je bila, kar zadeva učinkovitost in kaznovanje napak tekmeca, vsaj za dva razreda boljša od Aluminija, ki je tako končal pokalno pot v polfinalu.

Moštvo, ki je jeseni dvakrat premagalo Muro v prvenstvu, je v zgolj nekaj dneh dvakrat ostalo praznih rok proti črno-belim. Čeprav so Prekmurci zmagali s 4:0, pa je njihov trener dal vedeti, kako je to varljiv rezultat in niti slučajno ne izžareva tistega, kar se je dogajalo v gorenjskem nogometnem biseru, le streljal od sedeža Nogometne zveze Slovenije.

"Na začetku smo se iskali, lovili drug z drugim. Nato smo, hvala bogu, zadeli, tekmec pa ni. Drugi zadetek je bil ključen. Potem je prišlo do sprostitve, ki nam je dala sigurnost v igri in popolnoma onemogočila tekmeca v napadalnih akcijah," je Ante Šimundža, ki je na dobri poti, da z Muro osvojili pokalno lovoriko, saj bo 24. junija edini prvoligaški finalist, pojasnil potek dogajanja. "Končni rezultat ne razkriva dejanskega stanja o sami tekmi. Dejstvo pa je, da smo šli zasluženo v finale," je kljub na papirju prepričljivi zmagi s 4:0 dal vedeti, kako so Kidričani pošteno namučili črno-belo zasedbo.

Fotogalerija polfinala na Brdu pri Kranju, fotograf Grega Valančič/Sportida:

Grubor: Tako ne igrajo niti otroci

Tako sta se pred tekmo pozdravila Slobodan Grubor in Ante Šimundža. Hrvat z avstrijskim potnim listom je še drugič v petih dneh čestital za zmago Mariborčanu dalmatinskih korenin. Foto: Grega Valančič / Sportida "Ne bi rekel, da nas je Mura nadigrala. So nas pa pametno počakali in izkoristili naše napake v obrambi, ki smo jih ponudili. Bili smo enakovredni, morda celo boljši, če govorimo o igri naprej, a se nogomet seveda igra za zadetke. Če prejemaš zadetke na tak način, je težko zmagati," je bil trener Aluminija Slobodan Grubor nezadovoljen z igro svojih varovancev v obrambi. To sporoča tudi statistika, saj so Kidričani, ki so se še jeseni lahko pohvalili z granitno trdno obrambo, na zadnjih dveh tekmah z Muro prejeli kar sedem zadetkov.

"Na zadnjih dveh tekmah nas pestijo velike težave v obrambi. To, kar smo pokazali proti Muri v fazi obrambe, je nekaj nedopustnega. Tako ne igrajo niti otroci," je dal jasno vedeti, s katerim delom igre Aluminija je najmanj zadovoljen. "Drugače vtis o naši igri niti ni bil tako slab, kar zadeva igro naprej, a nam to nič ne pomaga, saj nas na zadnjih dveh tekmah ubijajo individualne napake," po porazu z Muro ni skrival razočaranja.

Mura osvojila premalo lovorik

Mura je glasno in veselo proslavila preboj v veliki finale. Foto: Grega Valančič / Sportida Muro v finalu čaka zmagovalec današnjega dvoboja med Nafto in Radomljami. Tudi ta bo potekal v Nacionalnem nogometnem centru Brdu, tudi ta bo zaprt za navijače. Koga bi si želel v finalu Šimundža?

"Ne glede na to, kdo se bo uvrstil v finale, si to zasluži. Malo je ekip, ki gredo skozi celotno pokalno tekmovanje s pomočjo sreče. Tako Radomlje kot Nafta igrajo odlično v drugi ligi, gre za ekipi z dobrimi posamezniki. Zelo ambicioznimi. Čaka nas zahtevno delo," je kmalu po prepričljivi zmagi nad Aluminijem izžareval previdnost in spoštovanje do naslednjega tekmeca.

Klubu s Fazanerije se nasmiha druga lovorika. Letos mineva 25 let od prvega pokalnega naslova. "Mura je glede na kakovost kluba, na vpliv kluba na mesto, navijače in slovenski nogomet, osvojila premalo lovorik," je poudaril, kako bi si takšen klub, ki se ga drži sloves o srčnih in zvestih navijačih, zaslužil še več lovorik.

Kučan, Zavrl, Kek, Pavlin, Mijatović ...

Nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan je dvoboj spremljal v družbi Rudija Zavrla. Foto: Grega Valančič / Sportida V "častni tribuni" se je med znanimi nogometnimi delavci pojavil tudi Milan Kučan. Prvi predsednik Slovenije se je pred 79 leti rodil v Križevcih in je na Brdu pri Kranju stiskal pesti za Muro. Pomagal ji je, saj je spretno preskočila kidriško oviro in postala prvi finalist. Ko smo o tem, kako je dvoboj na Gorenjskem spremljal tudi nekdanji slovenski predsednik, povprašali trenerja Šimundžo, je povedal: "Me veseli. Nisem ga še srečal na tekmah Mure, vem pa, da je iz Prekmurja. Tako da super," se je razveselil odmevnega obiska.

Ob Kučanu je sedel častni predsednik Nogometne zveze Slovenije Rudi Zavrl, zelo blizu sta dogajanje spremljala prvi mož krovne nogometne organizacije Radenko Mijatović in aktualni selektor članske izbrane vrste Matjaž Kek. Na tekmi je imel podobno kot selektorji mlajših reprezentanc, na tribunah smo opazili tudi Primoža Gliho in Agrona Šaljo, pa tudi športnega direktorja reprezentanc Mirana Pavlina, kaj za spremljati. So takšni gledalci predstavljali dodatno motivacijo zlasti za Muro, saj je bilo v njeni začetni enajsterici kar devet Slovencev (pri Aluminiju niti polovica omenjene številke)?

Pred dvobojem so se nogometaši z minuto molka poklonili pred kratkim umrlemu legendarnemu slovenskemu nogometašu Marku Elsnerju (1960–2020). Foto: Grega Valančič / Sportida

"Ne," je bil kratek in jedrnat Šimundža, nato pa dodal: "Ne obremenjujemo se z dogajanjem zunaj avt linije. Niti ne gledamo, kaj se dogaja. Gledamo le na igrišče. Preostali, ki ste zunaj igrišča, pa ste tisti, ki to ocenjujete. Vedno poskušamo igrati najboljše," je pojasnil, kako obisk selektorjev ni dodatno spodbudil igralcev, niti se o tem niso pogovarjali.

Šimundža bi, a ni tisti, ki o tem odloča

Uspeh Mure bo zagotovo poskrbel še za nekaj dodatnih nakupov vstopnic za dvoboj s Sežančani. Foto: Grega Valančič / Sportida Kako naprej? Muro konec tedna čaka zelo zanimiva domača tekma s Taborom. Čeprav bodo tribune samevale, so za tekmo prodali že več kot sedem tisoč vstopnic. Po zmagi nad Aluminijem in prebojem v finalu bi lahko število še naraslo. Morda tudi do petmestne številke. "Že zdaj je čudo. Že zdaj mene tako kot vse v klubu preseneča. Verjamem, da se jim bomo s prikazanim, s pristopom, z delavnostjo odkupili za njihovo pripadnost."

Želel bi si, navsezadnje se šport igra zaradi gledalcev, da bi se lahko na stadione vrnili tudi gledalci, a se zaveda, da o tem odločajo drugi. Ki (naj)bolje vedo, kaj in kako. "NIJZ je tisti, ki mora popustiti. To je stvar, ki bi si jo želel, a nisem jaz tisti, ki odloča," je pojasnil. Odloča pa o tem, kako bo Mura končala sezono. Zdaj je na dobri poti, da si v pokalu zagotovi lovoriko, s tem tudi Evropo.

Grubor še verjame v to ekipo

Strateg Aluminija noče iskati alibija za visok poraz v sodnikih, ampak v kardinalnih napakah, ki si jih je privoščila njegova ekipa v fazi obrambe. Foto: Grega Valančič / Sportida Pri Aluminiju se je zadeva zapletla. Po dveh "pokoronskih" porazih se je vrednost njihovih evropskih delnic zmanjšala. Zdaj, ko so izpadli iz pokala, bodo morali biti v prvenstvu za Evropo najmanj tretji. Oziroma četrti, če bi bila pred njimi Mura, hkrati pa bi še osvojila pokal.

"Še vedno verjamem v to ekipo. V preteklosti je pokazala veliko dobrega in sem prepričan, da ni pozabila igrati dobrega nogometa. Nujno pa moramo popraviti igro v obrambi. Potem lahko računamo na kaj več," sporoča trener Aluminija, v jesenskem delu največjega pozitivnega presenečenja sezone.

Čeprav je z Muro izgubil z 0:4, je bil po svoje zadovoljen, ker so si njegovi izbranci priigrali kar nekaj priložnosti, v sodnikih pa ni hotel iskati alibijev (udarec Nina Kouterja s komolcem v glavo), ampak izpostavil zlasti nezbranost v obrambi. In napake, ki so Aluminij drago stale, saj jih je Mura spretno izkoristila. Zdaj imajo na voljo še pet dni, da popravijo igro v zadnji vrsti. V nedeljo jih namreč čaka zelo zahteven tekmec, Maribor v Ljudskem vrtu, kjer bi lahko nevarnosti prežale z vseh strani.