Neverjetno, epski podvig Nafte za zgodovinski finale!

Drugi finalist je lendavska Nafta, ki se je prvič v zgodovini samostojne Slovenije prebila v veliki finale. Za lovoriko se bo 24. junija na Brdu pri Kranju udarila z Muro. Junak dvoboja je postal vratar Florijan Raduha. Ubranil je dva kazenskega udarca, pred tem ustavil večino strelov Radomelj in poskrbel za nepozabno slavje Nafte, ki je več kot uro igrala z dvema igralcema manj. Trener Dejan Dončić se je zapisal v zgodovino, njegov stanovski kolega Oskar Drobne pa bo še dolgo sanjal zapravljeno priložnost.

Konec drugega dela podaljška. Sledi izvajanje kazenskih udarcev. Bo Mura zaigrala v finalu z Nafto ali Radomljami?

112. minuta: tokrat je dlani Florijana Raduhe po strelu z glavo ogrel Žan Nikolić, vratar Nafte je preprečil vodstvo Radomelj. Vedno bližje je loterija najstrožjih kazni.

Konec prvega dela podaljška. Rezultat se ni spreminjal. Če bo Nafta, ki se krčevito, a uspešno brani, zdržala še 15 minut, bodo o finalistu odločali kazenski udarci.

100. minuta: Nafta je znova pokazala zapretila, a je Mihael Rebernik po protinapadu grdo zgrešil vrata. Novo opozorilo za Radomljane, ki kljub številčni prednosti ne najdejo poti do zrelih priložnosti.

Začetek prvega dela podaljška. Uvodno priložnost je zapravil posojeni napadalec ljubljanske Olimpije pri Radomlju Oliver Kregar.

Konec rednega dela. Nafta je junaško zdržala do konca, igral se bo podaljšek.

88. minuta: Kdo bi si mislil, a Nafta je v zadnjih minutah nekajkrat resno ogrozila vrata Radomelj. Nevaren je zlasti hitronogi rezervist Meshack Ubochioma. Diši po podaljšku, v katerem bi lahko trenerja zamenjala še enega igralca, tako da bi lahko na srečanju opravila kar šest menjav.

80. minuta: Radomlje resda pritiskajo, a manj očitno, kot je bilo za predvidevati po drugem rdečem kartonu za Nafto. Če bo izenačeno do konca rednega dela, sledi podaljšek.

58. minuta: velike težave za Nafto. Jaka Bizjak je prejel drugi rumeni karton in mora z igrišča. Lendavčani tako nadaljujejo tekmo le z devetimi, Radomljam se nasmiha nenadejano lažja pot do preobrata, kot so si predstavljali po prvem polčasu.

51. minuta: Gol! Izenačenje na Gorenjskem! Luka Cerar je zadel v polno z bele točke, na katero je pokazal sodnik David Šmajc zaradi nevarne igre Benceja Gergenyjija nad Markom Zabukovnikom. Sledili so ostri protesti nogometašev Nafte, a sodnik ni spreminjal odločitve.

Začetek drugega polčasa. Radomlje so opravile prvo menjavo. Namesto Grege Marinška je vstopil v igro Jaka Štromajer, izkušeni napadalec, ki je vrsto let prebil v Romunijo, v Radomlje pa prišel iz Kopra.

Sodnik David Šmajc ima na tekmi med drugoligaškima tekmecema veliko dela. Foto: Grega Valančič/Sportida

Konec prvega polčasa. Nafta je odšla na premor s tesno prednostjo, a tudi igralcem manj. Razmerje strelov na gol je 4:3 v korist Nafte, od tega 2:1 v okvir vrat.

34. minuta: Radomlje pritiska. Tokrat se je ponudila priložnost Gregi Marinšku, na vratih Nafte pa se je izkazal Florijan Raduha. Lendavčani še naprej vodijo z 1:0.

27. minuta: Lendavčani bodo srečanje nadaljevali brez Vedrana Vinka, ki je v pičlih dveh minutah prejel dva rumena kartona in moral predčasno z igrišča. Zelo oster je bil zlasti prekršek za drugi rumeni karton. Radomljam se tako ponuja lepa priložnost za preobrat.

12. minuta: Gol na Brdu pri Kranju! Mitja Novinič je z izjemnim polvolejem, streljal je izven kazenskega prostora, zatresel mrežo nemočnega Lenarta Cerarja. Nafta je hitro povedla, tekmec iz Radomelj pa bi kmalu izenačil, a je strel Žana Nikolića švignil mimo vrat. Novinič je nekdanji up italijanskega velikana AC Milan. Na San Siro se je odpravil pred 13 leti, a med člani ni nikoli dočakal resnejše priložnosti.

Začetek tekme na Gorenjskem. V boju za pokalno lovoriko po visoki zmagi črno-belih nad Aluminijem (4:0) ostajajo le še Mura, Radomlje in Nafta. Prvoligaš in dva drugoligaša. Mura je tudi edini aktualni polfinalist pokala, ki je že osvojil pokalno lovoriko. Nafta in Radomlje čakata na krstni nastop v finalu. Enemu izmed njiju se bo posrečilo, kar bo največji dosežek v zgodovini kluba. Dvoboj se je začel ob 17.30, glavni sodnik je David Šmajc.

Začetni enajsterici Radomelj in Nafte:

Ante Šimundža po preboju Mure v finale:

Poker Mure za prvi finale po 25 letih

Nogometaši Mure so v torek napolnili mrežo Aluminiju in mu še drugič v nekaj dneh zadali boleč poraz. Črno-beli so se z zmago s 4:0 približali velikemu cilju, pokalnemu naslovu in preboju v Evropo. Uspeh izbrancev Anteja Šimundže zagotovo odmeva v Murski Soboti, kjer so za "tekmo duhov" proti Taboru prodali že več kot 7 tisoč vstopnic! Trener gostov Slobodan Grubor je bil po tekmi zelo nezadovoljen nad igro svojih varovancev v obrambi, v taboru Kidričanov pa so bili nasploh mnenja, da je končni rezultat previsok glede na tisto, kar se je dogajalo na igrišču.

Kidričani so zapravili kar nekaj zrelih priložnosti, Prekmurci pa so večino svojih pretopili v zadetke. Dvakrat je v polno zadel Luka Bobičanec. Hrvaški legionar je prispeval tudi podajo, med strelce sta se vpisala še Luka Šušnjara in Amadej Maroša.

V 42. minuti je z ostrim prekrškom nad Mihaelom Čermakom (udarec s komolcem) za jezo med simpatizerji Aluminija poskrbel Nino Kouter. Sodnik Dejan Balažič mu je pokazal rumeni karton, Kidričani pa so bili prepričani, da bi lahko prejel še strožjo kazen.

Mura bo zaigrala v velikem finalu tretjič in prvič po letu 1995, ko je tudi osvojila pokalno lovoriko. Takrat je v finalu prekrižala načrte Celju, tokrat pa jo bo 24. junija na Gorenjskem čakal drugoligaški tekmec.

Pred torkovim srečanjem so se nogometaši in gledalci, na tribuni ob osrednjem igrišču NNC Brdo se jih je zbralo vsaj 50, med njimi so bili tudi predsednik NZS Radenko Mijatović, častni predsednik NZS Rudi Zavrl, članski selektor Matjaž Kek, športni direktor reprezentanc Miran Pavlin in nekdanji slovenski predsednik Milan Kučan, ki stiska pesti za Muro, z minuto molka poklonili nedavno preminulemu legendarnemu slovenskemu nogometašu Marku Elsnerju (1960 - 2020). Slava mu. Foto: Grega Valančič / Sportida