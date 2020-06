Velika smola Aluminija, ki je ostal brez najboljšega #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nogometaši Aluminija se v nadaljevanje sezone podajajo s tretjega mesta Prve lige Telekom Slovenije. Po točkah gledajo v hrbet le vodilni Olimpiji, za katero zaostajajo pet točk. Toliko kot drugouvrščeni Celjani, od branilcev naslova Maribora pa so v prednosti +2. Da imajo opravka z zgodovinsko sezono, v kateri jim uspeva marsikaj, dokazuje tudi preboj v polfinale pokalnega tekmovanja, kjer so od lovorike oddaljeni le še dva koraka.

Jakšić: Še boljše, da igramo pred praznimi tribunami

Tribune Športnega parka v Kidričevem bodo v petek samevale. Foto: Miloš Vujinović/Sportida Kidričani so tako še vedno v igri za dvojno krono, s čimer se lahko v Sloveniji pohvali le še Mura, ravno petkov tekmec, ki bo v petek gostoval pred praznimi tribunami Športnega parka v Kidričevem. Nato se bosta kluba iz severovzhodnega dela Slovenije spopadla še enkrat, v sredo se bosta na Brdu pri Kranju udarila za preboj v finale pokala.

Ko sta se Aluminij in Mura zadnjič pomerila v Kidričevem, je zmaga ostala doma. Takrat so bile tribune Športnega parka polne, slabih 300 dni pozneje pa bo povsem drugače. Bolj tiho in prazno.

Srbski nogometaš Nemanja Jakšić, ki brani barve Aluminija že štiri leta in se je že dobro privadil na slovenski jezik, je nekoliko v šali, nekoliko pa zares, igranje pred praznimi tribunami proti Muri označil celo za prednost. ''Po eni strani je za nas boljše, da ni občinstva, ker na tekmah z Muro ali Mariborom pravzaprav prevladujejo gostujoči navijači, ki jih je več kot naših. Zato v tem ne vidim nobene težave,'' sporoča 24-letni Srb, rojen v Prištini, ki je s Kidričani blizu zgodovinskega dosežka, preboja v Evropo.

Poškodba prvega strelca

Nikola Leko se je poškodoval ob nepravem trenutku. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Aluminij je v dozdajšnjem delu sezone blestel, a trener Slobodan Grubor opozarja, da je vse skupaj preteklost in da se bo začelo povsem drugačno poglavje.

''To, kar se je zgodilo, je že zgodovina. Lepo je pogledati nazaj, toda zdaj se začenja nova zgodba,'' sporoča hrvaški strateg z avstrijskim potnim listom, ki je nedavno doživel hud udarec, saj je na treningu skupil poškodbo kolena Nikola Leko. Hrvat je z devetimi zadetki najboljši strelec Kidričanov, klub pa še ni podal ocene, koliko časa bi bil nogometaš lahko odsoten z igrišč.

Ker bo zaradi kartonov proti Prekmurcem manjkal tudi njegov rojak Mihael Klepač, z osmimi goli drugi klubski strelec, bo to velik hendikep za gostitelje, ki bodo v napadu pogrešali tudi lažje poškodovanega Luko Štora. ''Škoda je, ker se je poškodoval Nikola Leko. Veliko nam pomeni. Zdaj bodo priložnost dočakali drugi fantje in jo zagotovo izkoristili,'' računa Jakšić na pomoč soigralcev, ki bodo poskušali zapolniti vrzel zaradi manjkajočih nogometašev.

Slobodan Grubor se lahko vpiše v zgodovino kot prvi trener NK Aluminij, ki si je zagotovil igranje v Evropi. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Med prisilnim premorom zaradi epidemije koronavirusa je povsem okreval Lucas Mario Horvat, vrača se tudi Alen Krajnc, tako da se je izbor stratega Gruborja nekoliko povečal. To je dobrodošel podatek pred zgoščenim nadaljevanjem sezone, v katerem jih čakajo dokazovanja tako v prvenstvu kot tudi pokalu. ''Razen Leka in Štora, ki se počasi vrača, nimamo večjih težav,'' je za Planet TV potrdil Grubor.

Kontek: Vsako tekmo na zmago

O tem, kakšni so cilji, je pred srečanjem spregovoril hrvaški branilec Ivan Kontek. ''Tekmo moramo začeti stoodstotno in zdržati do konca. Poznamo Muro, dvakrat v letošnji sezoni smo jih že premagali, igramo doma, moramo pokazati, kdo smo na domačem terenu. Vsako tekmo merimo na zmago, tako bo tudi zdaj,'' zagovarja odločitev, da se zaradi bližajočega pokalnega spopada ni treba iti skrivalnic, ampak vsako tekmo odigrati na polno.

Luka Janžeković ostaja zvest dresu Aluminija. Foto: Miloš Vujinović/Sportida

Vratarja podaljšala, Muminović se je vrnil Aluminij je v četrtek sporočil, da je podaljšal pogodbo še za dve leti z obema najboljšima vratarjema. To sta nekdanji mladi slovenski reprezentant Luka Janžeković in hrvaški stanovski kolega Matija Kovačić, do konca sezone pa bo Aluminiju pomagal tudi stari znanec Sanin Muminović.

Uvodni dvoboj 26. kroga Prve lige Telekom Slovenije bo v Kidričevem, neposredni prenos na Planet TV pa se začne v petek ob 18.40.