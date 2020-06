Kaj pa, če ima Zlatko Zahović prav?

Po novem je dovoljenih pet menjav na tekmi , Maribor pa ima neprimerno boljšo in daljšo klop od vodilne Olimpije. To naj bi bila razloga, zaradi katerih je nekdanji športni direktor NK Maribor Zlatko Zahović prepričan, kako vijolice do konca sezone ne bodo le ujele, ampak tudi prehitele vodilne Ljubljančane. Da trditve o močni klopi Maribora niso zvite iz trte, lahko potrdi Bravo.

Drzna napoved Zlatka Zahovića, nekdanjega športnega direktorja NK Maribor, ki jo je podal v sobotnem intervjuju in poudaril, kako imajo vijolice odprto cesto do novega državnega naslova, je dala misliti Sloveniji.

V Mariboru od besed k dejanjem

Po mnenju nekdanjega športnega direktorja Maribora bodo vijolice zadnji večni derbi v tej sezoni, igral se bo v praznih Stožicah, obrnile v svojo korist. Foto: Grega Valančič/Sportida Olimpija ima pred nadaljevanjem sezone resda sedem točk prednosti pred Mariborom, aktualni državni prvak pa za nameček zaostaja tudi za Celjem in Aluminijem, a to dolgoletnega režiserja kadrovske politike mariborskega kluba ni odvrnilo od samozavestne trditve, kako se bo konec julija ''kanto'' proslavljalo prav v mestu ob Dravi.

''Zdaj so drugačne okoliščine. Imaš pet menjav, pavza je bila zelo dolga. Maribor ima 11. in 23. igralca skoraj enakega, Olimpija pa … Če se v Olimpiji trije poškodujejo, na primer Tomić, Savić in Vukušić, je zanje konec prvenstva. Če so v Mariboru trije poškodovani, jih zamenjaš z lahkoto. To je moč Maribora. Maribor ima veliko prednost. Sploh pa zaostanek ni sedem, ampak štiri točke. Ker je Ljubljana naša,'' je Zahović malce v šali, malce zares že prištel tri točke, ki jih lahko Maribor prejme za zmago v večnem derbiju v Stožicah, kjer kot po nepisanem pravilu redno prihaja do boljših rezultatov od Olimpije.

V Ljubljani si ob optimistični napovedi Zahovića mislijo svoje, verjetno jih ni malo, ki se takšnih besedam tudi posmehujejo. Svoje mnenje so si ustvarili tudi v Celju in Kidričevem, ki sta se na lestvici vrinila med največja slovenska kluba, v štajerski prestolnici pa so se besede 49-letnega Mariborčana, naključje ali ne, še isti dan po objavi intervjuja začele dopolnjevati z dejanji. In to kakšnimi!

Vijolična rapsodija v drugem polčasu

Sergej Jakirović je na klopi Maribora še neporažen. Premagal je Nafto in Bravo, remiziral pa s Koprom. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Maribor, po novem ga namesto Darka Milaniča vodi hrvaški strokovnjak Sergej Jakirović, je v zadnji pripravljalni tekmi pred nadaljevanjem sezone vknjižil najvišjo zmago. V Ljudskem vrtu je gostoval Bravo iz Ljubljane, Maribor pa je zmagal kar s 6:1.

Gostitelji so nadigrali istega tekmeca, s katerim so v začetku marca (1:2), ko se je šlo za točke, ostali praznih rok. Takrat so spravili navijače v izrazito slabo voljo, nato se je nepričakovano poslovil še tandem Milanič – Zahović, ki predstavlja klubski ikoni.

Pred skoraj tremi meseci je Bravo premagal Maribor, tokrat pa jo je pošteno dobil po prstih. Najbolj po zaslugi širše klopi vijolic, ki je v drugem delu pošteno premešala karte, nato pa je sledila rapsodija, v kateri je najbolj izstopal trikratni strelec Rudi Požeg Vancaš. Branilci državnega naslova so v drugem polčasu dosegli kar pet zadetkov! Toliko, kot na uvodnih pripravljalnih tekmah proti Nafti in Kopru skupaj! S tem je dokazal, da se njegova forma vzpenja, čeprav je to nehvaležno ocenjevati, saj so bile tekme zgolj pripravljalnega značaja.

Jakirović: Nihče ne bo igral zaradi imena ali starih zaslug

Rudi Požeg Vancaš (desno) je za tri zadetke v mreži Brava potreboval le 23 minut! Foto: SPS/Sportida ''Kot sem že omenil, ničesar ne gre storiti čez noč. Počasi bomo polovili zahteve, ki jih moramo. Videli smo energično, agresivno, pravo tekmovalno preizkušnjo. Tudi Bravo je bil dober. Želel sem spoznati še nekatere igralce, da vidim odziv v dvoboju proti prvoligašu. Po menjavah smo potrdili širino kadra, pridobili nova, koristna spoznanja in izkazalo se je, da je samo teren merilo. Nihče ne bo igral zaradi imena ali starih zaslug, zanima nas le sedanjost. Kar je bilo, je bilo,'' je po najvišji zmagi, odkar je trener Maribor, povedal hrvaški strateg Jakirović.

Visoka zmaga, zlasti pa učinkovita in razigrana predstava v drugem polčasu, mu je povzdignila samozavest ob ravno pravšnjem trenutku, saj ga že prihodnji konec tedna čaka zelo zahtevno gostovanje. V prvi ligi bo doživel krst v Domžalah, ki jim gori pod nogami. Rumeni oreh bi lahko poskušal streti s pomočjo daljše klopi. Pomagala je že proti Nafti (od 0:1 do 3:1), najbolj pa je prišla do izraza proti Bravu.

Grabić ve, zakaj so postali topovska hrana

Ko je Bravo gostoval v Mariboru v začetku marca, je zmagal z 2:1. Po tej tekmi je s položaja trenerja vijolic odstopil Darko Milanič. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida O tem, kako so padli v mariborski mlin, je po visokem porazu mladega ljubljanskega kluba spregovoril njegov trener Dejan Grabić.

"Prvih 60 minut smo delovali dobro in urejeno. Bili smo intenzivni in hkrati enakovredni. V zaključku tekme smo nato doživeli popoln razpad sistema,'' je opozoril na padec v igri. Ravno takrat, ko je Jakirović korenito spremenil zasedbo in s klopi poslal v ogenj zelo motivirane igralce. Požeg Vancaš je v pičlih 23 minutah dosegel kar tri zadetke, Luka Zahović se je izkazal z golom in dvema podajama.

Kaj je bilo takrat narobe pri gostih? ''Imeli smo 11 različnih idej na zelenici. Vemo, da je naša moč ravno v tem, da vsi zasledujemo skupno idejo, da se zavedamo, kako ozke morajo biti linije in kako intenzivni moramo biti. Vedeti moramo, kako želimo igrati. Ko se nismo držali načrta, smo na igrišču postali topovska hrana, kar je Maribor tudi izkoristil. Takšna situacija se nam ne sme več ponoviti in se nam tudi ne bo. Nismo še tako zreli, kot smo mislili, da smo in zato bomo tudi nekoliko dvignili zahteve," je Grabić pojasnil slabosti, ki jih želi čim hitreje odpraviti, saj bi mu lahko v nasprotnem odnesle toliko točk, da bi lahko Bravo izgubljal mesta na lestvici in spravil pod vprašaj obstanek med elito.

Jakirović: To je Maribor, ki ga želim videti

Rok Kronaveter je proti Bravu odigral 67 minut. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Povsem drugačne cilje imajo v nadaljevanju sezone Mariborčani. Trener Jakirović je po prihodu v Mariboru večkrat poudaril, da želijo za začetek najprej prehiteti Celje in Aluminij, nato pa, če jim bo šla Olimpija nasproti in si privoščila nekaj spodrsljajev, z vrha sklatiti še zeleno-bele. Tega cilja se bodo lotili z dobršno mero samozavesti in pozitivne volje. Tudi zaradi igre, ki so jo prikazali v drugem polčasu proti Bravu.

''Po prikazanem lahko rečem, da prevladuje zadovoljstvo. To je Maribor, ki ga želim videti. Maribor, ki da vse od sebe v vsakem trenutku in ne glede na vmesni rezultat. Zelo me veseli, da smo zabili šest golov, ob zadetkih pa imeli še nekaj priložnosti, ki jih nismo izkoristili. Najbolj pomembno je, da smo ustvarjalni in prihajamo v priložnosti. Učinkovitost bo že prišla,'' Jakirovića ni strah, da bi na pravih tekmah, ki prinašajo točke, zatajila učinkovitost.

Širok kader je velika moč Maribora

Zlatko Zahović sporoča Olimpiji, da letos ne bo končala prvenstva na prvem mestu. Foto: Matjaž Vertuš Zahović po drugi strani zagovarja tezo, kako bo Jakiroviću na vročem stolčku vijolic vse prej kot lahko. ''Letvica je postavljena visoko. Kot vsak trener se prebija, a ni še imel izkušenj z mednarodnim nogometom, njegovi igralci pa. To vodi v vse prej kot lahek posel. Težko mu bo, čeprav ima avtocesto do naslova prvaka. In prepričan sem, da bo Maribor prvi,'' je najboljši strelec slovenske reprezentance prepričan, da bo Maribor v nadaljevanju sezone neulovljiv za tekmece, Jakirović pa vseeno kos izzivu.

''Ko sem prišel, me je dočakal širok kader. Na treningih je 27 igralcev, ob štirih vratarjih. Vsak igralec mi je pomemben in potrebuje določene minute, da pokaže, kar zmore. To je naša velika moč, zato lahko štejem med dodatne pozitivne zadeve s te tekme, da so mi tisti fantje, ki so prej manj igrali, potrdili, da so pripravljeni in jim lahko namenim priložnost,'' je 43-letni Jakirović po zmagi nad Bravom poudaril, kako bo široka klop njegov velik adut v nadaljevanju prvenstva. Kot da bi bral Zahovićeve misli in se že zavedal največjega orožja Maribora. Širokega kadra.