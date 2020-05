Jakirović presenečen nad težkimi nogami varovancev #video

Dare Vršič pravi, da je med tekmo pozabil na prazne tribune. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Kulisa zaradi koronavirusa postaja del nogometnega sveta. Zdaj že običajen pozdrav in glasni vzkliki z igrišča preglasijo tišino, toda prizori na igrišču že spominjajo na neke druge, bolj običajne čase.

"Pravzaprav sem v teh 90 minutah pozabil, da ni gledalcev. Ko igraš, spodbujaš soigralce, pozabiš," o praznih tribunah pravi napadalni vezist FC Koper Dare Vršič.

Dokazali, da si zaslužijo prvo ligo

Koper je potrdil, da želi v prihodnji sezoni med slovensko elito imeti vidnejšo vlogo. Vršič, ki je za 15-kratne prvake odigral 189 tekem, se v Ljudskem vrtu še vedno počuti domače, asistiral je za Čirjakov gol.

"Mislim, da smo tudi danes dokazali, da moje napovedi niso bile naključje. Koper je dokazal, da si zasluži igrati v prvi ligi," je po remiju dejal predsednik Koprčanov Ante Guberac, trener Miran Srebrnič pa ga je dopolnil: "Igrali smo fantastično. Imeli smo zelo dobro tranzicijo, bili smo kompaktni."

"Koper je dokazal, da si zasluži igrati v prvi ligi," pravi predsednik Koprčanov Ante Guberac. Foto: Vid Ponikvar

Mislil, da bodo prej sveži

Pod Srebrničevo taktirko je Koper spomnil vijoličaste na grenko jesensko izločitev v pokalu. Jakirović goste z Obale sicer dobro pozna, spoznava pa tudi, da ima takšen Maribor precej težav v obrambi.

"Vem, da imajo nekaj zelo dobrih nogometašev. Nekatere zelo dobro poznam iz hrvaških lig. Da, presenetili so nas, a bolj me je presenetilo to, da imamo še vedno težke noge od preteklega tedna. Menil sem, da bomo bolj sveži. To je po mojem mnenju eden od razlogov za takšno igro. Moramo pa zagotovo igrati bolj čvrsto, agresivnejše, večkrat se moramo spustiti v dvoboj," pa je po obračunu razmišljal trener NK Maribor Sergej Jakirović.

Trener Mariborčanov Sergej Jakirović je menil, da bodo njegovi varovanci bolj sveži. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Bajde: Na prvaka

Gregor Bajde Foto: Miloš Vujinović/Sportida Koronaprvenstvo bo na prvih tekmah velika uganka. Zaradi visokega ritma tekem bosta nujni svežina in dolga klop. Zato je dal Jakirović priložnost širšemu kadru. Tako je gol zabil Gregor Bajde, ki je letos odigral pičlih 19 prvenstvenih minut.

"Gre za edinstveno obdobje. To, kar je bilo pred korono, lahko pozabite. Zdaj so popolnoma drugačne okoliščine. Tisti, ki se bo prvi najbolje znašel v teh razmerah, bo na koncu iztržil največ," meni trener vijolic, Bajde pa dodaja: "Naša prednost je, da bo imel trener širok kader, veliko možnosti za rotacijo. Vsak igralec, ki bo dobil priložnost, jo mora kar najbolj izkoristiti, dati vse od sebe, da se poskušamo približati Olimpiji in postati državni prvaki."

Maribor se bo tako podal v lov za vodilno Olimpijo, za katero zaostaja sedem točk.

Prva tekma nadaljevanja PLTS bo že prihodnji petek, ko bo v Kidričevem gostovala Mura.

