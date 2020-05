Sladka vrnitev velikega osmoljenca Olimpije #video

Pripravljalni obračuni slovenskih prvoligašev se nadaljujejo. V torek sta tako pred praznimi tribunami kranjskega stadiona, ki bo v kratkem doživel prenovo atletske steze, zaigrala Triglav in Olimpija. Zmaji so za razliko od gorenjskih orlov odigrali drugo pripravljalno tekmo, po zmagi nad Aluminijem pa so se s pomlajeno zasedbo brez zmagovalca razšli s Kranjčani (1:1). To je bil še en obračun, odigran pred praznimi tribunami. Na njih so bili le predstavniki in nogometaši omenjenih klubov, tako pa bo v prihodnje tudi v nadaljevanju prvenstva.

"Olimpija je navajena igrati pred gledalci in pod pritiskom. Mogoče bodo imeli manjši klubi prednost, ampak če hočeš biti prvak, moraš zmagovati tudi pred praznimi tribunami," poudarja Safet Hadžić, ki si želi, da bi klub v svojih vrstah zadržal vse igralce, ki jim kmalu poteče pogodba. Teh pa v zmajevem gnezdu ni malo.

Fotogalerija s tekme Triglav : Olimpija, fotograf Grega Valančič/Sportida:

1 / 75 2 / 75 3 / 75 4 / 75 5 / 75 6 / 75 7 / 75 8 / 75 9 / 75 10 / 75 11 / 75 12 / 75 13 / 75 14 / 75 15 / 75 16 / 75 17 / 75 18 / 75 19 / 75 20 / 75 21 / 75 22 / 75 23 / 75 24 / 75 25 / 75 26 / 75 27 / 75 28 / 75 29 / 75 30 / 75 31 / 75 32 / 75 33 / 75 34 / 75 35 / 75 36 / 75 37 / 75 38 / 75 39 / 75 40 / 75 41 / 75 42 / 75 43 / 75 44 / 75 45 / 75 46 / 75 47 / 75 48 / 75 49 / 75 50 / 75 51 / 75 52 / 75 53 / 75 54 / 75 55 / 75 56 / 75 57 / 75 58 / 75 59 / 75 60 / 75 61 / 75 62 / 75 63 / 75 64 / 75 65 / 75 66 / 75 67 / 75 68 / 75 69 / 75 70 / 75 71 / 75 72 / 75 73 / 75 74 / 75 75 / 75

Za Olimpijo so v Kranju od prve minute zaigrali Orbanić, Šme, Bagnack, Andrejašič, Židan, Ostrc, Burin, Kurež, Kadrić, Čekiči in Elšnik, v drugem polčasu pa so na igrišče stopili Mrežar, Perković, Dakić, Gasser, Sešlar, Kolašinac, Lipec, Gorenc, Nikolovski in Kapun. Zadnji, 26-letni zvezni igralec iz Ljubljane, je tako po poldrugem letu dočakal prvi nastop za zmaje.

Kapun prvič po decembru 2018

Nik Kapun je v zadnjih sezonah izkusil veliko zdravstvenih težav. Foto: Žiga Zupan/Sportida V prvi ligi je nazadnje za Olimpijo zaigral 8. decembra 2018, nato pa so ga zdravstvene težave pahnile v hudo agonijo, s katero je imel opravka dlje, kot je pričakoval. Nik Kapun je v karieri dosegel že marsikaj. Dosegel je nekaj zelo odmevnih zadetkov, tudi prekinil rekordno dolgo sušo zmag Olimpije na Bonifiki, pred leti pa ga je v člansko izbrano vrsto povabil Srečko Katanec. Z nastopom proti Triglavu je dokazal, da so poškodbe preteklost.

Do začetka nadaljevanja prvenstva, gostovanja v Sežani, bo trenerju skušal dokazati, da si zasluži priložnost in igranje v dresu, ki ga obožuje. Je eden izmed redkih igralcev, ki so Olimpiji pomagali že do državnega naslova leta 2016 in nato ostali zvesti zeleno-belim. V zvezni vrsti bi lahko nadomestil Vitjo Valenčiča, ki ga po hudi poškodbi kolena čaka dolga odsotnost. Danes bo imel operacijo.

Šmit zadovoljen z marsičem

Če je Olimpija odigrala drugo pripravljalno tekmo v "dobi korone", pa je Triglav nastopil prvič. "Videl sem veliko pozitivnih stvari. Zelo sem zadovoljen. Skušali smo malce menjati igralna mesta in formacije, na splošno pa sem zadovoljen z rezultatom, požrtvovalnostjo igralcev, pa tudi njihovo kondicijsko pripravljenostjo," je poudaril strateg Triglava Vlado Šmit, ki je pohvalil izbrance za delo v preteklih tednih.

Trener NK Triglav po tekmi z Olimpijo:

Od prve minute je poslal v ogenj postavo Čadež, Rogelj, Milanović, Kumer, Gliha, Mertelj, Udovič, R. Wilmots, M. Wilmots, Mlakar in Petric, v nadaljevanju pa so zaigrali še Pokorn, Šalja, Kocjančič, Arh-Česen, Gajič, Ćerimagić, Janković, Hasanaj, Beciri, Majcen, Brkič, Ivetič, Stojanovič, Zlatkov, Vukovič in Ahmetaj.

Nekdanji srbski zvezni igralec, ki se na Gorenjskem počuti kot doma, bo skušal varovancem dopovedati, da se nadaljevanja sezone lotijo samozavestno, brez strahu. Želijo uresničiti cilj in s Triglavom obstati v druščini najboljših. Remi proti Olimpiji dokazuje, da so na pravi poti.