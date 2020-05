Italijanski zvezdnik že v Sloveniji. Karantena ni potrebna, a …

Direktor Tabora Davor Škerjanc je potrdil, da se je Mauro Camoranesi vrnil v Slovenijo. Eno najbolj zvenečih imen, kar jih je kadarkoli delalo v slovenskem klubskem nogometu - ne pozabimo, nekdanji as Juventusa je leta 2006 Italiji pomagal do svetovnega naslova -, je že v Sežani. Potem ko se je sredi pandemije koronavirusa Camoranesi vrnil v Argentino, se je močno otežila možnost vrnitve v Evropo. Letalski promet se čez noč ustavil, tako da mu ni preostalo nič drugega kot čakanje. Včeraj mu je končno uspelo.

Brez odrejene karantene

Davor Škerjanc je dočakal vrnitev prvega trenerja Tabora. Foto: NK Tabor Sežana V Buenos Airesu se je vkrcal na letalo, namenjeno v Rim, nato pa prek Trsta prestopil slovensko mejo in se pridružil taboru češnjic. "Na mejnem prehodu ni imel težav. Klicali smo odgovorne institucije, ali potrebuje karanteno, in prejeli odgovor, da glede na to, da ima v zvezi z zaposlitvijo vse urejeno v Sloveniji, karantena ni odrejena. Na lastno odgovornost ga bomo imeli sedem dni v samoizolaciji, na treningih bo iz preventivnih razlogov ohranjal varnostno razdaljo do sodelavcev in igralcev, drugače pa ne bo nobenih težav," je zadovoljen direktor kraškega prvoligaša, ki si prizadeva obstati v druščini najboljših.

Prihodnji mesec bo v nadaljevanje sezone - do konca je še 11 krogov - vstopil s šestega mesta. Šestega junija bo doma pred praznimi tribunami pričakal Olimpijo. Na prvi pripravljalni tekmi se ni izkazal, v Novi Gorici je izgubil proti Gorici z 1:4.

Maura Camoranesija v nadaljevanju sezone čaka zahtevna naloga, saj 6. junija v Sežano prihaja vodilna Olimpija. Foto: SPS/Sportida

"Na tej tekmi se je dobro videlo, da se nam pozna odsotnost glavnega trenerja. Nismo pokazali najboljšega obraza, a je na našo srečo do nadaljevanja sezone še nekaj časa. Bi pa zelo pohvalil Gorico, dobra ekipa je in zagotovo bo velik zalogaj za devetouvrščeno ekipo prve lige v dodatnih kvalifikacijah. Upam, da to ne bomo mi," se je nasmehnil operativec Tabora, ki je po dveh mesecih dočakal trenutek, ko bo lahko ponovno tesno sodeloval z znanim strategom, 43-letnim Argentincem z italijanskim potnim listom.