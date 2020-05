Navodil, da zaboli glava: z maskami in razkužilom ekipe ne bodo smele varčevati

Prva Liga Telekom Slovenije se bo po dolgi prekinitvi zaradi pandemije novega koronavirusa na male zaslone vrnila 6. junija. Če se za gledalce pred TV-zasloni ne bo prav nič spremenilo, bodo za nogometaše, strokovno vodstvo, sodnike in organizatorje dogodka veljala zelo natančna in stroga varnostna navodila, ki se jih bodo morali držati vsi. Lahko rečemo, da so skupni imenovalci vseh nošenje mask, razkuževanje in varnostna razdalja.

Za razliko od Srbije in Črne gore v slovenskem nogometnem prvenstvu navijači ne bodo imeli vstopa na stadion, omejeno pa bo tudi število osebja in igralcev na sami zelenici, na tribunah in zunaj stadiona.

Nogometna zveza Slovenije (NZS) je vse skupaj razdelila na tri območja. Na območju 1 (območje igrišča in uradnih prostorov) bo lahko v času tekme 97 ljudi (igralci, uradne osebe obeh klubov, sodnik, pobiralci žog ...), na območju 2 (tribune in območje za medije) bo lahko 119 ljudi (deset novinarjev, igralci ekip, ki niso v kadru, 21 oseb, ki so zadolžene za prenos tekme, 25 članov delegacije obeh klubov ...), na območju 3 (varovana območja zunaj stadiona) pa 39 ljudi (varnostniki/reditelji in TV-osebje).

Na vsaki tekmi bo treba štirikrat razkužiti žoge. Foto: Grega Valančič / Sportida

Spodaj vam navajamo še nekaj navodil krovne zveze, ki se jih bodo morali držati vsi, ki bodo pred, med in po tekmi prisotni na dogodku.

Navodil je ogromno, zato vsakega organizatorja tekme čaka težek zalogaj, da bo izpolnil vse, kar piše v 15-stranskem dokumentu, ki ga je poslala NZS.

Smernice za vzpostavitev higienskih standardov: Število oseb, ki so potrebne za organizacijo tekme, se zniža na najmanjše možno.

Največje dovoljeno število prisotnih oseb za posamezno področje je opredeljeno v II. poglavju tega dokumenta.

Prisotni se v času prisotnosti na stadionu v čim večji možni meri zadržujejo na prostem (torej na igrišču, na tribuni, pred stadionom).

Vsi prisotni na stadionu morajo ves čas upoštevati osnovne higienske standarde v skladu z režimom COVID-19 (redno razkuževanje rok, higiena kašlja, varnostna razdalja, uporaba zaščitne maske).

Vsi udeleženci si pred prihodom na stadion zagotovijo svojo zaščitno masko, ki jo uporabljajo ves čas zadrževanja na stadionu. Izjema uporabe zaščitnih mask velja le za igralce in sodnike na igrišču, v času ogrevanja in tekme, ter za trenerja v času vodenja tekme in dajanja izjav.

Organizator ima pravico, da osebi, ki krši osnovne higienske standarde, odvzame akreditacijo in jo pospremi s stadiona ter ji ne dovoli ponovnega vstopa.

Za osebe, ki vstopajo na stadion, veljajo pravila elektive (izpolnjena Epidemiološka anamneza in Vprašalnik o simptomih in znakih bolezni).

Foto: Grega Valančič / Sportida

Za kaj bo moral še skrbeti domači klub: Organizator mora angažirati osebo, ki je odgovorna za izvajanje higienskih standardov.

Naloge odgovorne osebe za izvajanje higienskih standardov na stadionu so: poskrbeti, da so v vseh prostorih in na tribunah, kjer se zadržujejo prisotni, na vidnem mestu izobešeni plakati o preprečevanju širjenja virusa COVID-19 ( povezava ); poskrbeti, da je vsem prisotnim na voljo razkužilo za roke, ki mora biti na voljo:

· na vseh vhodih na stadion, · v garderobah, · v vseh ostalih zaprtih prostorih, ki se uporabljajo med tekmo, · na tribunah, kjer se zadržujejo prisotni, · na klopeh za rezervne igralce in 4. sodnika, · v obliki manjših pakiranj za vsakega od pobiralcev žog, · na območju TV compounda oz. površini za TV produkcijo; poskrbeti, da ima osebje za čiščenje na razpolago dovolj razkužila za površine; poskrbeti, da so že razkuženi prostori ustrezno označeni; poskrbeti, da se izvaja razkuževanje površin v garderobah pred prihodom ekip in sodnikov, v času ogrevanja (priporočilo) ter med tekmo, ko sta ekipi in sodniki na igrišču; poskrbeti, da se izvaja razkuževanje žog pred ogrevanjem, pred pričetkom tekme, med polčasom in po končani tekmi; poskrbeti, da je na vstopnih točkah na stadion na razpolago dovolj brezkontaktnih termometrov za merjenje temperature udeležencev; poskrbeti, da je na voljo dovolj primernih košev za odpadke za primerno ravnanje z uporabljenimi zaščitnimi maskami.

Odgovorna oseba za izvajanje higienskih standardov je odgovorna za zbiranje podatkov po pravilih elektive o obeh ekipah na večer pred tekmo in podatke o vseh udeležencih ob prihodu na stadion. Elektiva zajema podatke o povišani temperaturi nad 37°C (merjeno na čelu), simptome respiratornega infekta (kašelj, bolečine v grlu, žrelu, nahodni znaki, bolečine v mišicah) ali bolečine v trebuhu in drisko ter o morebitnem kontaktu s COVID-19 okuženim/potencialno okuženim bolnikom (oboleli svojci, člani skupnega gospodinjstva). Če ima kdo od udeležencev simptome oz. jih imajo svojci ali člani skupnega gospodinjstva, se:

udeležencu prepove vstop na stadion;

udeleženca napoti k osebnemu zdravniku;

nemudoma obvesti tekmovalni sektor NZS.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Kako bo z žogami? Žoge za tekmo morajo biti razkužene pred ogrevanjem, pred pričetkom tekme, ob polčasu in po končani tekmi.

Pobiralci žog morajo ves čas uporabljati zaščitno masko in si po vsakem stiku z žogo razkužiti roke. V ta namen jim mora organizator priskrbeti manjše embalaže razkužil.

Za vsakega pobiralca žog je potrebno pridobiti pisno dovoljenje staršev za sodelovanje na tekmi.

Protokol za ekipi in sodnike: Uporaba zaščitne maske je za vse prisotne obvezna ves čas. Izjema velja za igralce in sodnike v času ogrevanja in med tekmo ter za trenerja v času vodenja tekme in izjav po tekmi. Upoštevanje varnostne razdalje 1,5m je za vse prisotne obvezna ves čas. Izjema velja za igralce in sodnike v času ogrevanja in med tekmo. Obvezno je redno in temeljito razkuževanje rok. Zadrževanje v zaprtih prostorih naj bo omejeno na najkrajši možni čas. V skladu s Priporočili za izvajanje nogometnih treningov v običajnem obsegu so klubi dolžni spremljati podatke pravil elektive za vse treninge do konca prvenstva (oz. do morebitne spremembe priporočil). Večer pred tekmo odgovorni osebi obeh ekip potrdita odgovorni osebi za izvajanje higienskih standardov organizatorja, da nihče od članov ne kaže simptomov okužbe z virusom COVID-19. V primeru, da kdorkoli kaže simptome okužbe: ga je potrebno napotiti k osebnemu zdravniku, se mu prepove udeležbo na tekmi, se nemudoma obvesti tekmovalni sektor NZS.



Prihod ekip na zelenico: Gostujoča ekipa prispe na stadion z organiziranim prevozom, ki je urejen po trenutno veljavnih smernicah (razdalja med potniki 1,5 m, uporaba zaščitnih mask). Domača ekipa prispe na stadion z individualnim prevozom (uporaba zaščitnih mask). Organizator mora poskrbeti, da ekipi na stadion ter v uradne prostore vstopata in izstopata ločeno. Gostujoča ekipa in sodniki pol ure pred predvidenim prihodom na stadion pokličejo odgovorno osebo za izvajanje higienskih standardov in najavijo čas svojega predvidenega prihoda.



Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Kaj lahko ekipi počneta med samo tekmo: Vsakršen nepotreben telesni stik se odsvetuje. Igralcem se ob doseženem zadetku telesni stik odsvetuje. V kolikor je mogoče se vzdržuje varnostna razdalja 1,5m do sodnikov in ostalih prisotnih ob igrišču. Trener mora v času prisotnosti na klopi uporabljati zaščitno masko, razen v primeru, da stoje vodi tekmo in je od ostalih prisotnih oseb oddaljen najmanj 1,5m. V kolikor rezervni igralci sedijo na tribuni in ne ob igrišču mora biti del, ki je namenjen njim jasno označen in ograjen s trakom. Table za menjave morajo biti razkužene. Predstavnik kluba pripravi tablo za menjavo in na dovoljenje 4. sodnika označi menjavo.



Klop za rezervne igralce: Potrebno je zagotoviti varnostno razdaljo 1,5m med posameznimi uporabljenimi sedeži za osebe na klopi za rezervne igralce. V primeru, da obstaja direkten dostop iz tribune na igrišče v bližini klopi za rezervne igralce, se sedeže za rezervne igralce v primerni razdalji zagotovi na tribuni. V primeru, da v bližini klopi za rezervne igralce ni primernega dostopa na tribuno, se v primerni razdalji doda dodatne stole za razširitev klopi za rezervne igralce.



"Namen vseh zgoraj navedenih navodil je uspešna izpeljava in dokončanje tekmovanja v 1. Slovenski nogometni ligi v novih okoliščinah. Prepričani smo, da bomo z doslednim upoštevanjem navodil zagotovili vse zahteve relevantnih državnih organov in predvsem zagotovili varno in zdravo okolje za vse sodelujoče.

Nogometne klube, igralce, uradne osebe in druge, ki bodo neposredno sodelovali pri izvedbi tekem naprošamo, da se ravnajo po navodilih in na ta način prispevajo k uspešnemu zaključku letošnjega tekmovanja.

Za morebitna dodatna vprašanja ali informacije vam je v okviru strokovne službe NZS na voljo tekmovalno-licenčni sektor," so zapisali pri NZS.

