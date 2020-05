Vseh 16 drugoligašev uspešno na prvi stopnji licenciranja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Komisija Nogometne zveze Slovenije (NZS) za licenciranje nogometnih klubov je danes objavila rezultate licenčnega postopka za klube 2. slovenske nogometne lige za sezono 2020/21. Vseh šestnajst prosilcev je bilo uspešnih, so sporočili z NZS.

Kot so pojasnili pri krovni zvezi, je vlogo za pridobitev ustrezne licence za tekmovalno leto 2020/21 pravočasno vložilo vseh šestnajst klubov 2. SNL.

"Vloge je na prvi stopnji obravnavala Komisija NZS za licenciranje nogometnih klubov na seji 26. maja 2020 in odločila, da se vsem prosilcem podeli licenca za 2. SNL. Pri organizacijski, administrativni in strokovni podpori komisiji je aktivno sodeloval licenčni oddelek NZS," so zapisali pri NZS.

V zaradi pandemije novega koronavirusa predčasno končani 2. slovenski ligi so v sezoni 2019/20 nastopali Koper, ki bo v prihodnji sezoni prvoligaš, Gorica, ki bo igrala dodatne kvalifikacije za preboj v prvo ligo, Beltinci, Bilje, Brda, Brežice Terme Čatež, Jadran Dekani, Roltek Dob, Drava Ptuj, Fužinar Vzajemci, Koroška Dravograd, Krka, Krško, Nafta 1903, Kalcer Radomlje in Rogaška.

Na mestih, ki vodita v nižji rang tekmovanja, sta bila pred koncem prvenstva Rogaška in Koroška Dravograd. A o sestavi lig za prihodnjo sezono bo še odločal izvršni odbor NZS.

