Spada med legende slovenskega nogometa. Miran Srebrnič je bil reprezentant, dolgoletni dirigent obrambe Gorice, s katero je osvajal tudi naslove državnega prvaka, nato pa je status klubske ikone v mestu vrtnic oplemenitil še kot trener.

V Novi Gorici so si pred leti delili slačilnico številni (poznejši) reprezentanti Slovenije. Nekateri izmed njih so bili tudi (od leve proti desni) Miran Srebrnič, Miran Burgić, Andrej Komac, Matej Mavrič Rožič, Tim Matavž in Valter Birsa. Foto: Vid Ponikvar

Klubu je bil vedno na razpolago, v dobrem in slabem, nato pa je konec leta 2018 zapustil Novo Gorico. Ni mu bilo prijetno, poslovil se je od ljubljenega kluba, ki ga nosi globoko v srcu, vrtnicam pa se poteza ni izplačala, saj so v nadaljevanju izpadle iz prve lige. Sploh prvič, odkar tekmujejo v obdobju državne samostojnosti.

Koper pripravljen na elito

Ko je zapustil Gorico, so vrtnice začele padati proti dnu lestvice, na koncu pa izpadle v drugo ligo. Foto: Bojan Puhek Srebrnič je bil brez dela le štiri mesece. Nanj so se spomnili v Kopru, gorečem primorskem tekmecu Gorice in ga tako navdušili s projektom, da se jim je z veseljem pridružil. Takrat so Koprčani igrali še v tretji ligi, a izkušenega stratega to ni motilo. Verjel je, da se je odločil pravilno.

Občutek ga ni varal, saj je dobro leto pozneje z veseljem odprl steklenico šampanjca in nazdravil vrnitvi v prvo ligo. V tekmovanje, ki ga pozna kot lastno dlan. Pogrešal je dvoboje z najboljšimi slovenskimi klubi, že v pokalu, kjer je s skoraj rezervno postavo izločil Maribor, nato pa na dveh tekmah namučil Aluminij, pa nakazal, da so Koprčani pod njegovim vodstvom dvignili raven in so pripravljeni na vrnitev. ''Seveda smo pripravljeni. V Koper sem prišel s tem ciljem, da se vrnemo v prvo ligo,'' nam je zaupal 50-letni Primorec.

Kaj bo prinesel prestopni rok?

Predsednik Kopra Ante Guberac drzno napoveduje, da se lahko Koper vmeša v boj za naslov prvaka. Foto: Vid Ponikvar Drzne napovedi predsednika Anteja Guberca, ki javno razmišlja o tem, da bi Koprčani v prihodnji sezoni mešali strune favoritom pri vrhu lestvice in se potegovali za naslov, ga niso začudile. Sam, tako je bilo že v preteklosti, vseeno ostaja bolj previden. V nadaljevanje trenerske poti na Bonifiki noče stopati s pompoznimi najavami, vsaj do takrat, ko bo vedel, kako je klub ''trgoval'' v prestopnem roku in bo črno na belem, na koga vse lahko računa.

''Vsak si želi biti pri vrhu, tudi mi moramo iti naprej s tako ambicijo, bomo pa videli, kaj bo ponudil prestopni rok. Veliko stvari je odprtih. Nekaj časa bomo potrebovali, da sestavimo kader. Da dodamo še kakšnega igralca, s katerim bomo še boljši,'' drži pesti, da se mu bodo v poletnih mesecih izpolnile želje in bo lahko v prvi ligi vodil še močnejšo zasedbo od zdajšnje.

Eno je igrati, drugo pa zmagovati

Koprčani so v drugi ligi zbrali največje število točk. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Že ta ni bila slaba. Daleč od tega. V drugi ligi je bila neulovljiva za tekmece. Odigrani sta bili dve tretjini predvidenih srečanj, Koper pa je bil najboljši.

''Prepričan sem, da že s to zasedbo ne bi bili avtsajderji v prvi ligi. A počakajmo, kaj bo ponudila tržnica. Eno je igrati, drugo pa zmagovati. Ni lahko ujeti zmagovalnega niza, vedno se kje opečeš. No, kar se tiče nas, smo bili prvi na lestvici skoraj celo sezono, posebno pa me je veselilo, da smo bili najboljših na velikih tekmah. Gorico smo premagali v gosteh, dvakrat bili boljši od Nafte, enkrat od Radomelj …,'' je ponosen na dosežke, zlasti na drugoligaških derbijih.

Koper ima najboljše pogoje v Sloveniji

Priznava, da je zelo pogrešal prvo ligo. Sploh v začetnem obdobju, ko je vodil Koper še v tretji ligi. ''Olimpija, Maribor … Normalno, da sem pogrešal takšne tekme. Nenazadnje sem v prvi ligi vodil že blizu 300 tekem, to je drugačen svet, medijsko veliko bolj pokrit. Ne le jaz, celotno okolje v Kopru si zasluži prve lige. Imamo enkratne pogoje, najboljše v Sloveniji. Rad bi, da mesto in ljudje začutijo to stvar. Da nam pomagajo, da se dvignemo še na višjo raven,'' meni, da bi za dodatni premik na bolje, ki bi vodil proti najvišjim mestom v prvi ligi, potrebovali še večjo pomoč navijačev in mesta.

Koprski stadion Bonifika bo po treh letih znova prizorišče prvoligaških tekem. Foto: Vid Ponikvar

''Radi bi še več ljudi na tribunah. Da bi cenili to vrnitev kluba v prvo ligo. Deset let bo od tega, ko je bil Koper prvak, tu je stoletnica kluba. Napravili smo veliko delo,'' poziva vse navijače, da se pridružijo Kopru. Seveda, ko bodo za to veljale primerne okoliščine in bo mogoč ogled tekem.

Tekma v Ljudskem vrtu bo v veliko pomoč

Maribor je v soboto premagal Nafto s 3:1. Kako se bo odrezal v sredo proti Kopru? Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V petek so se Koprčani pred praznimi tribunami Bonifike pomerili z Dekani in zmagali z 2:0, v sredo pa jih čaka prestižno gostovanje. Mudili se bodo pri branilcu naslova, Mariboru.

Predsednik Guberac je namignil, da pri nekdanjih vijolicah Daretu Vršiču in Timoteju Dodleku ne bo manjkalo dodatnih motivov za dokazovanje. Kaj pa o tem meni trener Srebrnič?

''To je vendar le prijateljska tekma, ki pa bo vseeno pokazala določene stvari. Že dolgo nismo igrali prvoligaških tekem. V drugi ligi je nogomet zagotovo drugačen, zato se moramo hitro prilagoditi na večji ritem. Ujeti prvoligaški ritem. Tekma v Ljudskem vrtu nam bo v veliko pomoč,'' je prepričan, da bodo njegovi varovanci iz mesta ob Dravi "odnesli dosti uporabnega".

Bo Olimpija prvak? Počakajmo.

V prvi ligi je najbližje naslovu ljubljanska Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida Koprčani bodo poleti v zanimivem položaju. Članstvo v prvi ligi so si že izborili, junija in julija pa bodo lahko sproščeno spremljali prvoligaške boje in analizirali bodoče tekmece. ''Mogoče bo v izložbi tudi kak igralec za nas, bomo videli,'' trener obljublja, da ne bo stal križem nog, ampak pozorno spremljal dogajanje.

Pred začetkom prihodnje sezone načrtuje vsaj šesttedenske priprave, glede zaključka Prve lige Telekom Slovenije in razpleta pri vrhu pa prisega na nepredvidljivost. Kljub visoki prednosti Olimpije.

''V nogometu se lahko hitro obrne zadeva. Olimpija je bila do zdaj najboljša, a se bo začelo na novo. Novi pogoji so prinesli nove stvari, nov trenažni proces, prijateljske tekme. Vročina bo večja, tribune bodo prazne, tako da bo zanimivo pogledati, v kakšnem stanju bodo ekipe,'' dejal in dodal, "da zanj ni izrazitega favorita, ki bi ga lahko že v tem trenutku razglasil za bodočega prvaka."

Gorica je potegnila najkrajšo, a …

Na Gorico, kjer spada med klubske ikone, ga vežejo prekrasni spomini. Foto: Vid Ponikvar Žal mu je usode Gorice. A v drugi ligi je prostor na vrhu rezerviran le za enega. Na nesrečo vrtnic ga je zasedel Koper, zdajšnji Srebrničev delodajalec. Gorica bo čakala na popravni izpit, dodatne kvalifikacije, kjer bo šele v začetku avgusta iskala pot do vrnitve med najboljše.

''Žal mi je Gorice. Potegnila je najkrajšo. Morala se bo pripravljati nekaj mesecev in čakati odločilno tekmo. Ne bo ji lahko, bo pa imela veliko prijateljskih tekem, kar je morda prednost, saj bi bili lahko njeni igralci bolj sveži od tekmeca. Prvoligaše čaka hud ritem, morda bodo igralci že izčrpani. Tu je posebna priložnost Gorice,'' želi nekdanjemu klubu, za katerega je vrsto let nosil kapetanski trak, veliko sreče v zaključku sezone.

Ekipi dati še več koprskega pridiha

Pred prihodnjo sezono načrtuje s Koprom vsaj šesttedenske priprave. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida S Koprom želi sestaviti ekipo, s katero bi se domači navijači še bolj poistovetili. ''Naš cilj je, da bi ekipi dali več koprskega pridiha. Tako smo že vzpostavili stik z nekaterimi bivšimi "otroki Kopra", kako daleč pa bo šlo s pogovori, pa bo pokazal čas. Veliko bo odvisno od zahtev igralcev, tako da je še vse v zraku,'' bo spremljal poskuse vodstva, da na Bonifiko vrnejo stare znance iz nekdanjega koprskega podmladka. Omenjajo se celo takšna imena, kot so Domen Črnigoj, Matej Palčič in Maks Barišić.

Srebrnič je na koncu pogovora priznal, kako kot Primorec uživa na Obali: ''Tu je res enkratno, kar se tiče življenja. Mesto je lepo. Moja želja je, da bi ostal tu čim dlje.'' Vodstvo in igralci ne bi imeli nič proti. Sodelujejo zgledno, sledi pa velika nagrada za vložen trud, vrnitev med najboljše.

Koprčani so se po padcu v četrto ligo ekspresno vrnili med najboljše. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Pogledi so že usmerjeni proti Nogometni zvezi Slovenije, da sporoči termin začetka nove sezone. Takrat bo Koper namreč bolj vedel, kako razporediti treninge čez poletje in hkrati skušal izpolnili ambiciozni načrt, vrniti na Bonifiko tudi ritem evropskih tekem.