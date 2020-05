Diši po tem, da Nejc Vidmar ne bo več kapetan Olimpije

Trener Olimpije Safet Hadžić o pritisku predsednika Milana Mandarića, ki si ne želi le naslova slovenskega prvaka, ampak tudi odmevne nastope zmajev v evropskem tekmovanju, noče pretirano razpredati. ''Nekaj sem že povedal o tem, tako da kaj več ne bi rad govoril. Raje bi se pogovarjal o nogometnih temah," je povedal za Planet TV.

Njegovi varovanci, ki imajo pred največjimi tekmeci za naslov lepo prednost (+5 pred Celjem in Aluminijem, +7 pred Mariborom), o tem, da bi bili lahko strategu zmajev šteti dnevi v Stožicah, ne razmišljajo. "Medijev ne spremljam preveč, zato se s tem ne obremenjujem. Mi, igralci, se moramo osredotočati na teren," je pojasnil Tomislav Tomić, eden izmed stebrov zvezne vrste Olimpije.

Tabor neugoden za vsakogar

Mauro Camoranesi je pot pri Taboru začel ravno na tekmi z Ljubljančani, a ne z Olimpijo, ampak Bravom, s katerim je v gosteh izgubil z 1:2. Foto: SPS/Sportida Ljubljančani bodo v nadaljevanje sezone vstopili 6. junija na gostovanju v Sežani. Hadžić poskuša razmišljati le o tem in pozabiti na druge teme, ki v teh dneh begajo slovensko javnost.

''V glavi imam, da normalno delujemo naprej in se pripravljamo na tekmo v Sežani, ki je velikega pomena. Sežana je lahko neugodna za vsakega, to je dokazala," niti malo ne podcenjuje Tabora, ki je po menjavi na trenerskem stolčku, letos ga je prevzel zvezdnik italijanskega nogometa Mauro Camoranesi, nanizal nekaj zelo spodbudnih rezultatov in se na lestvici povzpel na šesto mesto. Tako se bosta na Krasu udarila najboljša kluba prve in druge polovice razpredelnice.

''Agenti se morajo podrejati klubu, ne pa klub njim''

Hadžić je izpostavljen tudi pritisku agentov, ki šepetajo predsedniku razne nasvete in jim ni všeč, da 51-letni Ljubljančan, ljubljenec navijačev zeleno-belih, določa postavo izključno po lastni presoji. "Zame je to posel. Razumem agente, a mogoče morajo kdaj tudi oni razumeti nas. Olimpija je velik klub. Agenti se morajo podrejati klubu, ne pa klub njim."

Tomić: Biti kapetan Olimpije je velika čast

Tomislav Tomić spada med najbolj izkušene igralce Olimpije. Foto: Matic Ritonja/Sportida Predsednik Milan Mandarić naj bi si v nadaljevanju sezone želel novega kapetana. To naj bi postal Tomislav Tomić, kar bi pomenilo, da bi se vratar Nejc Vidmar, znan po fanatični privrženosti zeleno-belemu dresu, po daljšem obdobju poslovil od kapetanskega traku.

''Jaz sem razmišljal o teh zadevah. Mogoče se bo zgodila sprememba. O tem pa še ne bi govoril do prvenstva," odgovarja Hadžić, njegove besede pa dajo slutiti, da bi se to lahko zgodilo. Tomić, 29-letni Hercegovec, brez katerega si Hadžić ne predstavlja začetne enajsterice, z morebitno menjavo kapetana ni seznanjen, je pa dodal, da bi vse skupaj, če bi se vodstvo kluba resnično tako odločilo, doživel kot veliko čast.

Prvi vratar Nejc Vidmar je v zadnjih sezonah opravljal vlogo kapetana NK Olimpija. Bo tako tudi v Sežani? Foto: Grega Valančič/Sportida

''Seveda je velika odgovornost in čast, če si kapetan Olimpije," je povedal pred četrtkovim treningom. Tomić je eden izmed številnih nogometašev Olimpije, ki jim pogodba poteče konec junija. Predsednik Mandarić ga že dlje časa nagovarja k podaljšanju pogodbe. Zdaj se morajo najprej dogovoriti za podaljšanje do konca julija, do konca te sezone, ko bi se lahko končala tekmovalna sezona 2019/20, kar zadeva Prvo ligo Telekom Slovenije. "Borimo se za prvo mesto. Mislim, da en dodaten mesec ne bi smel biti težava. Verjetno se bo podaljšal tudi prestopni rok," se tolaži Tomić.

Valenčič bo okreval pol leta

Vitja Valenčič bo zaradi poškodbe kolena odsoten z igrišč vsaj šest mesecev. Foto: Grega Valančič/Sportida Hadžić je po odločitvi Nogometne zveze Slovenije, da se bo prva liga nadaljevala 5. junija, dobil na voljo želene tri tedne kontaktnih treningov, a je vseeno previden. Najbolj zaradi poškodb, ki so tabor zmajev že zavile v žalost. Mladi reprezentant Vitja Valenčič si je nedavno poškodoval kolenske vezi, tako da ga čakata operacija in pol leta okrevanja. ''To je težek udarec za nas. Vitja se je nekako stabiliziral v prvi ekipi. Igral je dobro," ni lahko Hadžiću, ki je opozarjal na takšen scenarij.

Kolegu iz zvezne vrste želi hitro okrevanje tudi Tomić. "Mlad je. Vsi mu želimo hitro okrevanje. In da se vrne še močnejši in še boljši, o čemer sploh ne dvomim."

Za bolj prijetno novico sta poskrbela povratnika Nik Kapun in Matic Črnic, ki končno trenirata z ekipo, napadalec Jucie Lupeta pa ima še naprej težave z vnetjem ahilove tetive.