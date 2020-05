Velik udarec za Olimpijo

Nogometaši Olimpije so prvi favoriti za osvojitev državnega naslova. Pred tekmeci imajo 11 krogov pred koncem zajetno prednost. Vodstvo kluba na čelu s predsednikom Milanom Mandarićem že razmišlja o visokih ciljih v Evropi, katere bi lahko po enem izmed scenarijev lovilo celo z drugim trenerjem, zdajšnji strateg Safet Hadžić pa dodaja, kako je v tem trenutku nesmiselno razpredati o Evropi. Opozarja na težko delo v prvenstvu, kjer bi lahko zmajem pot do naslova otežila huda poškodba Vitje Valenčiča.

Odkar je v Ljubljano prišel Milan Mandarić in prevzel Olimpijo, si največja slovenska kluba v izmeničnem ritmu podajata največjo lovoriko. Leta 2016 je naslov državnega prvaka romal v Stožice, prihodnje leto ga je osvojil Maribor, leta 2018 so šampanjec ponovno odpirali v Ljubljani, lani je bila velika slovesnost v Ljudskem vrtu, letos pa bi se lahko ponovilo zaporedje in bi ciljno črto maratona Prve lige Telekom Slovenije lahko najhitreje prečkala Olimpija. Pred Celjem in Aluminijem ima pet, pred branilcem naslova Mariborom pa sedem točk prednosti.

Valenčič že končal sezono

Vitja Valenčič si je na treningu poškodoval koleno. 21-letni Ljubljančan je v tej sezoni odigral 20 tekem za Olimpijo, na igrišču pa prebil 1.178 minut. Dosegel je zadetek in dve asistenci. Foto: Grega Valančič/Sportida Zmaji so torej prvi favoriti za osvojitev državnega naslova, ki pelje v kvalifikacije za ligo prvakov, a se trener Safet Hadžić ne more znebiti občutka, kako jih do zagotovitve mikavne lovorike čaka še ogromno dela. ''Nesmiselno je razmišljati o Evropi, dokler se prvenstvo ne konča. Čaka nas še 11 težkih tekem. Moramo jih dobiti najmanj devet. Daleč od tega, da smo že v Evropi, kaj šele prvaki. Moramo iti tekmo po tekmo, pa bomo videli, kaj se bo zgodilo,'' je previden v izjavah strateg zmajev.

Da sreča med pripravami ni na njegovi strani, dokazuje tudi nedavna poškodba Vitje Valenčiča. Mladi reprezentant, ki je v zadnjem obdobju postal standardni član začetne enajsterice, je po besedah trenerja že, če ne bo prišlo do čudežnega preobrata, končal sezono.

''Svoje je naredila korona. Stalno poudarjam, kako stanje ni optimalno in bi se lahko zaradi daljšega premora dogajale poškodbe. Da bodo trpela kolena, pa mišice in ahilove tetive. Ne le pri nas, ampak tudi pri drugih klubih. Vitja je na treningu med ogrevanjem, kateremu posvečamo velik poudarek, storil čuden gib in si poškodoval koleno. Lahko si le želim, da bi bilo tega čim manj,'' zaključi Valenčič in upa, da bo nadaljevanje priprav na prvoligaške dvoboje, prvi čaka zmaje 6. junija v Sežani proti Taboru, postreglo z bolj prijetnimi novicami.

Lahko le čaka na odločitev Mandarića

Milan Mandarić si želi odmevnega uspeha Olimpije v Evropi. Foto: Vid Ponikvar Vstopa v nepredvidljivo obdobje, v katerem sploh ni jasno, kako dolgo bo še opravljal trenersko vlogo pri Olimpiji. Predsednik Mandarić namreč v obdobju začrtane racionalizacije stroškov razmišlja o tem, da bi pot do povečanega ugleda ljubljanskega kluba v tujini, velikega uspeha v ligi prvakov, posledično pa tudi finančne nagrade Evropske nogometne zveze (Uefa), iskal s katerim izmed bolj izkušenih trenerjev.

Hadžić nam je potrdil besede, ki jih je izrekel za časnik Delo. ''Predsednik mi je pojasnil svoj pogled, po katerem mi je bilo jasno, da me ne vidi kot dovolj izkušenega trenerja, ki bi moštvo lahko popeljal skozi kvalifikacije v ligo prvakov. Zdaj lahko le čakam na njegovo odločitev o tem, ali mi bo zaupal do konca prvenstva in morda tudi v kvalifikacijah za LP, ali pa me bo zamenjal še pred nadaljevanjem prvenstva,'' se 51-letni Ljubljančan zaveda, da njegov trenerski status ni tako trden, kot bi si bilo to moč predstavljati zaradi uspešnih rezultatov v prvenstvu.

Želi si, da bi imela Olimpija trenerja na daljši rok

Zmaji imajo pred nadaljevanjem sezone pet točk prednost pred Celjem in Aluminijem, sedem pa pred Mariborom. Foto: Grega Valančič/Sportida Navijači Olimpije ga imajo radi. Klubu, kjer se pogosto dogajajo velike spremembe, ni nikoli obrnil hrbta, ampak vedno priskočil na pomoč. V tej sezoni bi lahko izpolnil sanje in prvič v življenju vodil Olimpijo od prvega do zadnjega kroga, obenem pa osvojil še naslov prvaka!

''O tem odloča predsednik. Tako je tudi pravilno. V vsakem primeru me pri Olimpiji čaka zahteven posel, moja naloga pa je, da ga opravim čim bolje, na koncu pa bomo videli, kaj bo to prineslo. Predsednik je izkušen in točno ve, kaj je potrebno storiti in kaj mu odgovarja. V nogometu pride vedno dober ali slabi dan. Enostavno imaš srečo ali pa ne. Ne odloča le znanje.''

V zadnjem letošnjem nastopu je Olimpija v Stožicah ugnala Muro z 1:0. Ko bo 6. junija gostovala v Sežani, bodo tribune stadiona na Krasu prazne. Foto: Grega Valančič/Sportida

Če bi prišlo do menjave, bi mu bilo žal, saj je prepričan, da bi lahko na daljši rok dosegel z Olimpijo še boljše rezultate. ''Želim si, da bi imela Olimpija trenerja na daljši rok. Olimpija je s prihodom predsednika Mandarića osvojila veliko lovorik (dvakrat je bila prvak, dvakrat pa pokalni zmagovalec, op. p.), a z dolgoročno strategijo in selekcijo bi bilo možno še več. To je moje osebno mnenje, a je predsednik tisti, ki daje denar in odloča. On je šef našega kluba, naše parade,'' je še dodal trener Hadžić, katerega usoda je postala nejasna, za nameček pa bo moral želene rezultate v nadaljevanju sezone iskati še brez poškodovanega mladega reprezentanta Valenčiča.