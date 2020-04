Olimpija pomirja navijače, klub je v varnih rokah

Vodstvo Olimpije je v daljšem sporočilu za javnost predstavilo cilje, s katerimi se bo spopadlo v bližnji prihodnosti. Nedavna napoved predsednika Milana Mandarića, da bo po koncu sezone zagotovo zapustil Ljubljano, kar naj bi naredil tudi v primeru, če ne bo našel primernega kandidata za prevzem kluba, je sprožila nemalo vprašanj o usodi Olimpije.

V najnovejšem sporočilu kluba se morebitni odhod Mandarića sploh ne omenja, je pa veliko govora o njegovi prihodnosti. Če se bo napoved kluba izkazala za pravilno, se privržencem zeleno-belih ni treba bati za usodo kluba, saj naj bi se kljub racionalizaciji stroškov in koronakrizi še naprej potegoval za najvišja mesta v Sloveniji.

Aneks o znižanju plač podpisala že velika večina

Večina nogometašev zmajev je že podpisala aneks o solidarnostnem znižanju plač. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Olimpija sporoča, da bo z racionalizacijo stroškov, zmanjšani so tako stroški poslovanja kot tudi število zaposlenih, na letni ravni privarčevala okrog milijon evrov. Proces racionalizacije še ni končan. ''Ker se je začetek racionalizacije pokazal za zelo pozitivnega, bomo v NK Olimpija Ljubljana s tem smiselno nadaljevali, dokler ne dosežemo optimalnega razmerja med številom zaposlenih, njihovo produktivnostjo ter z dobrimi odnosi tako do kluba kot tudi med sodelavci,'' sporoča ljubljanski klub in dodaja, kako racionalizacija vključuje tudi strokovni kader in igralce.

''Več kot 90 odstotkov vseh zaposlenih in igralcev je že podpisalo aneks o solidarnostnem znižanju plač v času koronavirusa, pri nekaterih pa čakamo zgolj še na manjše uskladitve. Prav tako so bile že izplačane tudi plače za mesec marec 2020,'' so pojasnili dejstvo, da so nogometaši prejeli zaslužek za prejšnji mesec.

Na zelenico le v primeru, če bodo enaki pogoji za vse

''Posledično v prihodnost zremo pozitivno tako v odnosu do osvajanja naslova državnih prvakov s člani, kot tudi poseganja po najvišjih mestih v našem mladinskem pogonu. Med drugim je vizija kluba razvijanje domačih nogometašev na način, da bi jih lahko čim več vključili tudi v člansko moštvo NK Olimpija Ljubljana,'' so še zapisali pri ljubljanskem klubu. Foto: Grega Valančič/Sportida Vodstvo Olimpije, ki ga vse od leta 2015 pooseblja predsednik Mandarić, sporoča, kako se je ljubljanski klub uspešno oddaljil od zgodb s provizijami, katerih naj ne bi izplačevala že slabo leto. Priznava tudi, kako so v začetku leta zaradi neuspešnega prevzema kluba s strani potencialnih investitorjev izgubili kar nekaj časa in sredstev, glede pridobitve licence za tekmovalno sezono 2020/21 v Prvi ligi Telekom Slovenije pa je optimistično.

V prihodnjo sezono želi Olimpija, ponosna tudi na dosežke mlajših zasedb, vstopiti kot prvak v članski konkurenci. Prvenstvo želijo nadaljevati na zelenici, a le v primeru, če bo mogoče sezono nadaljevati pod enakimi pogoji za vse udeležence. "Zdravje je na prvem mestu,'' sporoča vodilna ekipa Prve lige Telekom Slovenije, ki ima 11 krogov pred koncem prvenstva lepo prednost pred najbližjimi zasledovalci.

Celje in Aluminij zaostajata po pet, branilec naslova Maribor, ki je pred kratkim dobil novega trenerja, Hrvata Sergeja Jakirovića, pa že kar sedem točk. Napovedi Nogometne zveze Slovenije (NZS) o tem, kdaj bi se lahko nadaljevala sezona, segajo na konec maja oziroma začetek junija.