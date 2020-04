Pečečnik o nakupu Olimpije, Mandariću in bleferjih v Ljubljani

Joc Pečečnik, eden najbogatejših Slovencev in velik zaljubljenec v nogomet, sporoča, da nima namena kupiti Olimpije. Ugotavlja, da ga v Ljubljani ni junaka, ki bi lahko nasledil Milana Mandarića in da ga skrbi za prihodnost Olimpije.

Predsednik Olimpije Milan Mandarić je ''prestrašil'' nogometno srenjo z napovedjo v intervjuju za Dnevnik, da po koncu te sezone dokončno zapušča Olimpijo. Usoda ljubljanskega kluba bo v tem primeru, če ne bo pravočasno našel naslednika, negotova. Bi vas zanimal nakup Olimpije?

Ne, nimam nobenega namena.

Stoodstotno, ali bi se lahko v naslednjih mesecih še premislili?

Stoodstotno. Zaenkrat smo sploh malce oddaljeni od nogometa, ker se ukvarjamo s podjetjem. Tudi sam ne vem, niti ne čutim želje, da bi bil pravi kandidat za naslednika gospoda Mandarića. Zdi se mi, da se več, kot je on naredil pri Olimpiji, sploh ne da narediti.

Rezultatsko ali organizacijsko? Mandarič je zastavil lastna sredstva in dejal, da je v Olimpijo v petih letih vložil 18 milijonov evrov.

Saj veste, dal je veliko denarja. Kaj boš potem naredil, če ljudje v Ljubljani ne čutijo, tu mislim tako na igralce kot gledalce, da je nogomet pomemben del socialnega življenja glavnega mesta. Pač smo lahko samo ljubosumni na Maribor, ker to ima. Mi tega v Ljubljani ne čutimo. Z Interblockom sem to poizkušal spremeniti pred leti in potem obupal.

Interblock si je po zaslugi pokalnih naslovov, leta 2008 je bil tudi superpokalni prvak, priigral nastop v Evropi, kjer se je pomeril tudi s slovito berlinsko Hertho. Foto: Vid Ponikvar

V bistvu ima Mandarić enake težave kot jaz. Ima dobre namene, je zelo uglajen gospod, vložil je veliko denarja, vendar je ta nogometna sredina, govorim o nogometnih funkcionarjih, igralcih in ljudeh, ki bi morali strokovno nogomet spraviti na neko raven, pač v Sloveniji neresna, pokvarljiva roba. Kamorkoli pogledaš, levo ali desno, je Mandarić svoj del naredil, drugi ga ne.

Seveda, človek, ki nekaj vloži v klub v pozabljeni Ljubljani, pričakuje v zameno, da bo imel neko zadoščenje, rezultat, lojalnost. Nekaj, kar krasi klub kot moštvo, pripadništvo.

Videl sem, da je v Ljubljani veliko prodanih duš, bleferjev. Mnogi od njih še danes nastopajo po televizijah, v bistvu pa smo z Interblockom z najboljšo ekipo kdaj koli v Sloveniji izpadli v drugo ligo. Če pogledate primerjavo, kdo vse je takrat izgubil proti Triglavu in kdo vse je v zadnjih letih igral v slovenski reprezentanci, boste lahko našteli vsaj 7 do 8 nogometašev. Igralci so pač eksekutorji, ki to izvršujejo, vmes pa je ta pas ljudi, trenerji, direktorji, ki morajo ta nogomet narediti boljšega. A tu smo totalno zadaj. Nesposobni. Smo daleč v ozadju na Balkanu, vmes pa delajo svoje še mešetarji delajo. Zato bo po mojem mnenju Mandarića v Ljubljani zelo težko zamenjati. Ni ga junaka, ki bo stopil v njegove čevlje.

Joc Pečečnik se čudi Milanu Mandariću, da je v Ljubljani ob takšnem odnosu, kot ga doživlja 81-letni ameriški poslovnež srbskih korenin, sploh zdržal tako dolgo kot prvi mož Olimpije. Foto: Grega Valančič/Sportida

Veliko se gibljete po gospodarskih krogih. Ni nobenega slovenskega zanesenjaka, ki bi ga to zanimalo?

Ne. Nogomet je v slovenskih glavah označen kot šport za južnjake. Govorim o Ljubljani. Ne marajo ga, okrog reprezentance je neko bleferstvo. Sam pa sem bil vedno podpornik nogometa. Z odhodom Mandarića se Olimpiji ne kažejo dobri časi, pa mi je tega žal. Ima lep stadion, Ljubljana ima veliko prebivalcev, a očitno to žal nobenega ne zanima. Težko bo.

Sam imam rad vse športe. Vse Olimpije in njene navijače, realnost pa je taka, da moraš vsako leto ''stegniti'' toliko in toliko milijonov v to zgodbo, ki je vzporeden tujek v Ljubljani. Vsi bi prišli na tekmo, ko bi gostoval Liverpool ali Chelsea, realnost pa je taka, da se lahko Olimpija primerja s toliko gledalci kot jih je imel svojčas Interblock v Šiški. Naše povprečje je bilo 1700 na tekmo.

To je ta težava, navijači so del kluba, ljudje, ki podpirajo klub, so del njega. Predstavljajo energijo, ki jo klub potrebuje. Če imaš pa ti sezonske ljudi, ki pridejo enkrat na tekmo, na druge pa ne, je težko graditi zgodbo o pripadnosti. Zgodbo o energiji, ki bo zmagovala tudi na širšem teritoriju. Očitno ni interesa. Morda je nogomet v Ljubljani zadnjih 15 let tako razcefran, da je upadel ves entuziazem zanj.

Pred davnimi leti ste želeli združiti Interblock in Olimpijo, a vam ni uspelo. Lahko si postavimo vprašanje, kaj bi bilo, če bi bilo …

Takrat so bili drugačni časi. Zelo sem si želel prevzeti Olimpijo, neki ljudje, ki jih danes ni nikjer več, pa so bili proti temu. Če bi bil danes sam v Mandarićevi vlogi, bi za direktorja vzel Mirana Pavlina. Zdi se mi eden najbolj sposobnih ljudi v državi. Ima tudi velike zasluge pri Mariboru in njegovih uspehih, čeprav sva imela, da ne bom zdaj izpadel kot njegov velik oboževalec, veliko konfliktov v obdobju, ko je bila Olimpija še Bežigrad. A če bi se vrnil v nogomet, bi stavil nanj in ga postavil za direktorja. Če bi Pavlin in Mandarić delala skupaj, bi Mandarić zagotovo ostal, v to sem prepričan.

Miran Pavlin, novopečeni direktor slovenskih reprezentanc pri Nogometni zvezi Slovenije, je v očeh Pečečnika idealen kandidat za direktorja Olimpije. Foto: Vid Ponikvar

Predsednik Mandarić je pri Olimpiji pogosto menjal funkcionarje.

Saj sem jih tudi sam pri Interblocku, ker vedno iščeš človeka, ki mu daš srce in denar, da ti bo nekaj naredil. Pač tega nismo vzgojili. Nimamo šol, zgodovine, prakse, to se nam ni posrečilo. Maribor je imel Zlatka, ki ga bo težko zamenjati. Pač ima svoje specifične probleme v življenju, ampak je bil dober športni direktor. Edino Pavlin je še ta, ki bi lahko bil na ravni Zahovića pri doseganju vrhunskih rezultatov. To je moje mnenje.

Navijače Olimpije skrbi, da bi lahko z odhodom Mandarića prišlo do finančnega razpada in padca v najnižjo ligo.

To bi bil tudi hendikep za celotno ligo. Izgubil bi se tekmovalni naboj. Vedno je bil vsakemu, ki je prišel v Ljubljano, biti velik izziv igrati tukaj. Škoda. Mandarića sem zagovarjal v medijih že v preteklosti. On je tako pretepen v Ljubljani, da me čudi, da je pri njegovih letih vse skupaj sploh zdržal. Odnos igralcev do njega … Se spomnite osvojenega pokala v Stožicah, ko ga niso igralci na stadionu, ko so dvigovali pokal, niti poklicali zraven? Če bi bil jaz v njegovi vlogi, bi vse igralce, ki so osvojili pokal, takrat vrgel s stadiona.

Takrat, ko je Olimpija visoko ugnala Aluminija, potrdila dvojno krono? Ko je trener Igor Bišćan doživel velik aplavz, Milan Mandarić pa veliko bolj medlega, na njegov račun so se slišali tudi žvižgi?

Pa naj zdaj tisti, ki so mu žvižgali, zdaj poiščejo naslednika. Gospod Mandarić ne bi rad pustil kluba, da propade. A najti pravega naslednika bo njegova najtežja naloga v življenju. Ima zgodovino v nogometu, pedigre, dušo in denar, zato je po moji oceni nemogoče dobiti človeka, ki ga bo v Ljubljani zamenjal z denarjem. To je vendarle velik strošek. Saj vidite, da v Ljubljani še košarke ne moremo zrihtati, pa je v igri polovico manj denarja.

Igor Bišćan je v sezoni 2017/18 popeljal Olimpijo do dvojne krone. V finalu pokalnega tekmovanja so zmaji v Stožicah nadigrali Aluminij, ki ga je vodil zdajšnji športni direktor Maribora Oliver Bogatinov, kar s 6:1. Foto: Vid Ponikvar

Kakšno pa je stanje z vašim Bežigrajskim športnim parkom?

Lepo napreduje. Čakamo javno razgrnitev in pričakujemo, da bomo letos končno dobili gradbeno dovoljenje. Ne vem pa, kako bomo razmišljali o gradnji, dokler se vse skupaj ne pomiri s koronavirusom. To je moj dolgoročni projekt, v petih letih bomo že začeli z deli, samo da dobimo gradbeno dovoljenje. Pripravljalna dela bomo začeli takoj, je pa težko sredi pandemije koronavirusa razmišljati, kako boš investiral 220 milijonov.

Bi ob tem, če bi za Bežigradom prenovili stadion, tudi izpolnili napoved in na njem zaigrali s člansko ekipo Interblocka?

Iskreno povedano, smo ta trenutek tako daleč od tega, da niti ne razmišljam o tem. Smo bili že prevečkrat razočarani.