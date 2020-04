Matjažu Keku nižja plača, NZS z ukrepom, ki nagradi slovensko mladost

Selektor nogometne reprezentance Matjaž Kek bo zaradi pandemije koronavirusa do nadaljnjega prejemal 20 odstotkov nižji honorar, je v intervjuju za Planet TV potrdil predsednik nogometne zveze Radenko Mijatović. Na zvezi v teh dneh iščejo rešitve in datume za nadaljevanje prve lige Telekom Slovenije ter za finančno pomoč klubom, ki jih je pandemija že udarila.

Zaradi pandemije koronavirusa je morala začeti varčevati tudi nogometna zveza Slovenije. "Na nogometni zvezi smo že od prvega meseca v dogovoru z zaposlenimi stroške znižali za 20 odstotkov. Selektor Kek se je ponudil tudi sam. Preostali selektorji so mu sledili. Zelo korektno so pristopili k tem ukrepom," razkrije predsednik NZS Radenko Mijatović.

Klubom obljublja pomoč

NZS in predsednik Radenko Mijatović iščeta rešitve, ki bi bile všeč vsem. Foto: Vid Ponikvar Veliko večje finančne težave kot zveza imajo klubi. NZS išče rešitve, kako pomagati. "Poskusili bi s sofinanciranjem tekmovalnih, sodniško-delegatskih stroškov, govorimo za ta preostanek prvenstva, zveza bi financirala polovico teh stroškov. Klubom bomo pomagali premostiti likvidnostne težave tudi tako, da bomo upravičenja iz medijskih pravic, ki bi jih bili deležni v jesenskem delu, poskusili nakazati prej," pojasni predsednik NZS.

Denar za tiste, ki bodo igrali z mladimi slovenskimi fanti Tukaj je še tretji ukrep, od katerega bi lahko v prihodnosti imela veliko tudi reprezentanca: "Stimulacije za mlade igralce bi podvojili, na primer za neko daljše obdobje, tri, štiri leta. Klubom bi dali namesto 260 tisočakov za prvo in drugo ligo še enkrat več. A z zahtevo, da ta sredstva lahko črpajo, če bodo v prve postave vključevali mlade slovenske igralce, da bo tudi slovenski nogomet imel kaj od tega."

Najbolj hvaležen, če se bo prvenstvo nadaljevalo, bo NK Maribor, saj so trenutno šele na četrtem mestu. Ostali bi brez Evrope. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Če bo le mogoče, bodo poskušali končati tekmovanja na zelenicah

Mijatović je spregovoril tudi o tem, ali bomo v tej sezoni še gledali prvoligaške bitke. NZS sledi usmeritvam Uefe. Klubi sicer niso enotni, a za zdaj velja, da bodo poskusili sezono izpeljati do konca. "Eni bi radi igrali, drugi bi radi končali, ampak usmeritev nogometne zveze je, če bo to le mogoče in varno, da se najpomembnejša tekmovanja v državi, kot so prva liga, druga liga, pokal in prva slovenska ženska liga, končajo na zelenicah," poudarja prvi mož slovenskega nogometa.

Na prvoligaške tekme bomo čakali še najmanj pet tednov: "Treninge bi si želeli začeti z začetkom maja, če bi bilo to mogoče. V tem primeru bi se od 23. maja do prvega tedna v juniju tekmovanje lahko že nadaljevalo," še pove Mijatović, ki upa, da bo sezone konec do konca julija.

Že zdaj je jasno, da na tekmah preostalih 11 krogov navijačev na tribunah ne bo.

Preberite še: