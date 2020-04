Odločitev o nadaljevanju slovenskega prvenstva je očitno padla

Po pisanju Dela so na Nogometni zvezi Slovenije slovenske nogometne prvoligaše obvestili o tem, kdaj se bo nadaljevala prvenstvena sezona, ki je bila prekinjena zaradi pandemije koronavirusa. Nadaljevala naj bi se 30. maja in zaključila 7. julija.

Informacije še niso uradne, a pri Delu pišejo o tem, da so bili vsi slovenski nogometni prvoligaši obveščeni o tem, da se bo, če bodo razmere to seveda dovoljevale, prvenstvena sezona začela čez mesec in pol, potem pa trajala vsega dober mesec.

To seveda pomeni, da bo ritem zelo zgoščen, saj je do konca sezone 2019/20 Prve lige Telekom Slovenije še 11 prvenstvenih krogov. Če bo res tako, bodo prvoligaši do konca sezone vseskozi igrali dvakrat na teden.

Morda še večja težava kot zgoščen ritem, ki se obeta, pa za slovenske nogometne klube predstavlja čas, ki ga bodo imeli na voljo, da se pripravijo na nadaljevanje sezone, potem ko v zadnjih tednih trenirajo individualno. Po sedanjem predlogu bodo imeli na voljo samo dva tedna, od 15. maja.

Termin naj bi pri NZS potrdili 4. maja, še piše Delo.

Spomnimo, na prvem mestu je po 25 odigranih tekmah Olimpija, ki ima pet točk prednosti pred Celjem in Aluminijem. Maribor, ki brani naslov, je četrti z zaostankom sedmih točk za Ljubljančani. V boju za obstanek trenutno najslabše kaže velenjskemu Rudarju, ki je zadnji in ima kar 16 točk zaostanka za Domžalami, ki so glavno razočaranje sezone in so šele na predzadnjem mestu.