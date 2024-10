Radenko Mijatović pred novim predsedniškim mandatom

Nogometna zveza Slovenije (NZS) bo v četrtek ob 17. uri na Brdu pri Kranju izpeljala volilno skupščino, na kateri bodo delegati volili predsednika, štiri podpredsednike in voljeno članico izvršnega odbora NZS. Edini kandidat za predsedniško funkcijo je dosedanji prvi mož zveze Radenko Mijatović, ki bo tako dobil nov štiriletni mandat.

Šestdesetletni Mijatović, nekdanji nogometaš in sodnik ter poslovnež, je na čelu NZS od decembra 2016, takrat je nasledil Aleksandra Čeferina, ki je nekaj mesecev pred tem postal predsednik Evropske nogometne zveze. NZS sta pred njima vodila še Rudi Zavrl, ki je bil predsednik med letoma 1989 in 2009, ter Ivan Simič, ki je predsednikoval med 2009 in 2011.

"Po vsem tem, kar smo delali in opravili v zadnjih dveh mandatih, ostaja še nekaj stvari, ki smo si jih zastavili," je pred enim mesecem dejal Mijatović, za katerim je uspešno obdobje na NZS.

Zveza bo letos ustvarila več kot 25 milijonov evrov, kot je v nedavnem pogovoru za Delo pojasnil Mijatović. Tudi s tekmovalnega vidika je za zvezo izvrstno obdobje, saj je med drugim članska reprezentanca igrala na EP ter bila in je uspešna v ligi narodov, ženska reprezentanca se v dodatnih kvalifikacijah bori za nastop na EP 2025, tja pa se je že prebila selekcija do 21 let.

"Bilo bi kar smešno, da bi kdo drug v tem trenutku želel postati predsednik"

"Bilo bi kar smešno, da bi kdo drug v tem trenutku želel postati predsednik. Pa čeprav je v Sloveniji vse mogoče. Znotraj zveze vladajo korektni odnosi, financiranje je enakomerno, nihče ni zapostavljen. Veste, koliko interesov je tu treba usklajevati? Že sam na medobčinski ravni jih imam nešteto, koliko jih je šele tam. Mijatoviću se še kar čudim, da še ima interes in voljo," je za Večer povedal Danilo Kacijan, predsednik Medobčinske nogometne zveze Murska Sobota.

Ta bo znova tudi kandidiral za enega od podpredsednikov. Ob njem bodo na podpredsedniških volitvah spet kandidirali še Dejan Germič (predlagatelj MNZ Maribor), Gvido Mravljak (MNZ Ljubljana) in Stanko Glažar (MNZ Ptuj), ki zasedajo podpredsedniške funkcije že v zdajšnjem mandatu, Mihael Zrimec (MNZ Gorenjske Kranj) in Damir Rob (Zveza nogometnih trenerjev Slovenije) pa sta nova kandidata.

"Uspehov ne morem pripisati samo sebi, temveč predvsem reprezentancam in klubom ter ljudem, ki delajo za nogomet." Foto: www.alesfevzer.com

"Raje bi videl, da bi imel protikandidata"

Na začetku je željo po kandidaturi za predsednika izrazil tudi nekdanji nogometni sodnik in zdajšnji kontrolor sojenja pri Evropski nogometni zvezi Drago Kos, a je svojo namero umaknil.

"Pod črto gre za odgovorno in izpostavljeno funkcijo, ki je za nameček volonterska, morda zato ni večjega zanimanja. Uspehov, ki ste jih omenili, tako ali tako ne morem pripisati samo sebi, temveč predvsem reprezentancam in klubom ter ljudem, ki delajo za nogomet. Raje bi videl, da bi imel protikandidata," je Mijatović za Delo pokomentiral dejstvo, da bo edini kandidat.

Prav tako pa bo edina kandidatka za voljeno članico izvršnega odbora zveze Maja Berger Levičar, ki sta jo predlagali medobčinski nogometni zvezi Ljubljane in Nove Gorice.

Volilno pravico bo na skupščini imelo 28 delegatov. Pet glasov bo imela MNZ Ljubljana, štiri MNZ Maribor, po tri MNZ Ptuj in MNZ Celje, po dva MNZ Gorenjske Kranj, MNZ Koper, MNZ Murska Sobota, MNZ Nova Gorica, Zveza nogometnih sodnikov Slovenije in Zveza nogometnih trenerjev Slovenije, en glas pa bo imela MNZ Lendava.