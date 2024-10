Nogometna zveza Slovenije in dolgoletni partner Telekom Slovenije sta na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju v torek, 8. oktobra, predstavila podaljšanje partnerstva še za naslednja štiri leta na področju moškega in ženskega reprezentančnega nogometa. Pred novinarje sta ob tej priložnosti stopila predsednik NZS Radenko Mijatović in podpredsednik uprave Telekoma Slovenije Boštjan Škufca Zaveršek.

Mijatović je ob zahvali partnerju izpostavil tudi nedavne uspehe slovenske reprezentance, ki si je z odličnimi nastopi v kvalifikacijah zagotovila mesto na evropskem prvenstvu 2024. "Vesel sem, da z dolgoletnim partnerjem podaljšujemo sodelovanje, ki temelji na skupnih vrednotah in zavezi k ustvarjanju okolja, potrebnega za doseganje uspehov slovenskih moških in ženskih reprezentanc. Ob tem smo seveda neizmerno ponosni na naše fante, ki so na Euru 2024 pustili izjemen vtis, vsa ta leta pa so nam ob strani stali tudi pri Telekomu Slovenije in nam nudili podporo zlasti takrat, ko smo jo najbolj potrebovali."

"Vesel sem, da smo na nek način z uvrstitvijo na evropsko prvenstvo tudi njim vrnili za izkazano zaupanje. Srčno verjamem, da gre po poti moške tudi ženska reprezentanca, ki se prek lige narodov bori za evropsko prvenstvo. Naše igralke so s svojim trudom in predanostjo dokazale, da spadajo v evropski vrh. S podporo takšnih partnerjev, kot je Telekom Slovenije, bodo še naprej napredovale in se morda prvič v zgodovini uvrstile na evropsko prvenstvo," je ob podaljšanju sodelovanja povedal predsednik NZS Radenko Mijatović.

"Hkrati se zavedamo, kako pomembna je dobra komunikacija"

Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije, je poudaril: "Sponzorstvo tokrat poleg podpore moški članski izbrani vrsti vključuje tudi podporo ženski reprezentanci, ki dosega vedno boljše rezultate, tako da srčno upam, da bomo tudi za naše igralke kmalu navijali in jim čestitali na katerem od velikih tekmovanj. Seveda pa ne smemo pozabiti tudi podpore in dobrega dela članov v mlajših selekcijah, v katerih se razvijajo mladi talenti in bodoči reprezentanti. Kot ponudnik storitev, ki omogoča, da smo med seboj povezani vedno in povsod, se hkrati zavedamo, kako pomembna je dobra komunikacija, tudi v športnem okolju. Zato smo že v času olimpijskih iger začeli iniciativo Navijajmo pametno. Z njo predvsem na spletu in družbenih omrežjih pozivamo k odgovornemu navijanju, ki bo dalo športnicam in športnikom energijo, dodatni zagon in motivacijo. Verjamemo, da smo povezani lahko vedno boljši, na nogometnih igriščih in zunaj njih, zato se veselimo sodelovanja z Nogometno zvezo Slovenije, z nogometaši in nogometašinjami."

Jaka Bijol Foto: www.alesfevzer.com

Ob tej priložnosti so reprezentant Jaka Bijol v imenu moške reprezentance ter selektor Saša Kolman in reprezentantka Sara Makovec podpredsedniku uprave Telekoma Slovenije podarili simbolična darila, podpisan dres in žogo, ter se jim tako zahvalili za podporo, ki sega že v leto 2000.

Partnerstvo bo v prihodnjih letih še naprej obsegalo vse reprezentančne selekcije, še posebej pa bo osredotočeno na podporo moškim in ženskim reprezentancam – z jasnim ciljem izboljšanja pogojev za doseganje vrhunskih rezultatov na najvišjih mednarodnih tekmovanjih.

