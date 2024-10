Letni poslovni načrt družbe Telekom Slovenije in njene celotne skupine za leto 2025 s projekcijo do leta 2029 so nadzorniki telekomunikacijskega operaterja potrdili na četrtkovi seji.

Kot so zapisali v današnjem sporočilu za javnost, objavljenem na spletnih straneh Ljubljanske borze, so si v okviru strateškega poslovnega načrta za obdobje 2024–2028, potrjenega novembra 2023, zastavili ambiciozne cilje nadaljnje rasti telekomunikacijskih prihodkov in tržnih deležev s posebnim poudarkom na večji izkoriščenosti že zgrajene infrastrukture. Največjo rast so načrtovali na segmentu IKT in digitalnih storitev.

Medtem ko so si lani jeseni med cilji za letos zastavili poslovne prihodke skupine v višini 717,4 milijona evrov ter 43,2 milijona evrov čistega dobička, so v načrt za leto 2025 zapisali rast poslovnih prihodkov na 729,8 milijona evrov in čistega dobička na 53,6 milijona evrov. EBITDA je za prihodnje leto predviden v višini 248,9 milijona evrov, kar je 6,5 odstotka več od načrtovanega za letos.

Ocenjujejo, da bo skupina presegla načrtovane poslovne rezultate

Glede poslovnih rezultatov za leto 2024 pa so zapisali, da na podlagi trenutno znanih informacij ocenjujejo, da bo skupina Telekom Slovenije presegla prvotno načrtovane poslovne rezultate. Za zdaj so znani rezultati za prvih šest mesecev letošnjega leta, in sicer je skupina ustvarila 29,6 milijona evrov čistega dobička, kar je 25 odstotkov več kot v prvem polletju lani.

Skupina Telekom Slovenije prihodnje leto načrtuje za 218,4 milijona evrov investicij. Te bodo poleg vlaganj v omrežje zajemale še vlaganja v programske pravice in kapitalizacijo najemnin.

Telekom Slovenije trenutno omogoča priklop v svoje optično omrežje več kot 470 tisoč slovenskim gospodinjstvom. S tehnologijo 4G v Sloveniji pokriva 98 odstotkov prebivalstva, s tehnologijo 5G pa že več kot 70 odstotkov. "V letu 2025 bomo v Telekomu Slovenije s 5G zagotovili 99-odstotno pokritost prebivalstva," še piše v sporočilu.