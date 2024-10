Telekom Slovenije z odlično ponudbo za voznike

Člani programa zvestobe Telekoma Slovenije bodo odslej zase in za svoje mladostnike lahko koristili odlično ponudbo treh paketov za mlade, ki želijo postati vozniki, in voznike, ki želijo osvežiti svoje znanje varne vožnje. Pot do vozniškega izpita je lahko velik finančni zalogaj, s programom zvestobe pa bo lažje dostopna – na obroke brez obresti in brez poroka, so sporočili s Telekoma.

Ponudba je novost na trgu in je oblikovana z mislijo na starše, katerih mladostniki se prvič podajajo v svet vožnje, so poudarili v sporočilu za javnost.

Na voljo bo več paketov

Člani programa zvestobe Telekoma Slovenije bodo tako lahko izbirali med tremi paketi SUPR voznik, SUPR vožnja pet ur in SUPR varna vožnja.

Paket SUPR voznik vsebuje 20 ur vožnje za pridobitev vozniškega dovoljenja kategorije B, tečaj CPP, evidenčni karton, ob tem pa še darilo za vse naročnike paketa SUPR: en mesec SUPR paketa brez naročnine.

Drugi paket SUPR vožnja pet ur vsebuje pet ur vožnje za kategorijo B, paket SUPR varna vožnja pa tečaj varne vožnje za voznike začetnike, ki poteka v Centru varne vožnje Vransko. V vseh primerih je plačilo paketa na 24 obrokov brez obresti in brez poroka.

Program izvaja šola vožnje Relax

Program poteka v sodelovanju z največjo šolo vožnje v Sloveniji – šolo vožnje Relax –, so še sporočili s Telekoma. Njen vozni park ima več kot 60 vozil in več kot 40 učiteljev vožnje ter predavateljev. Član programa zvestobe v E-trgovini Telekoma Slovenije ali na prodajnih mestih Telekoma Slovenije ter pri pooblaščenih prodajalcih Telekoma Slovenije izbere želen paket in po elektronski pošti prejme kupon. Z njim se v šoli vožnje Relax dogovori za vpis v šolo vožnje in za termine usposabljanja. Kupon je veljaven pet let od nakupa in je prenosljiv, torej ga lahko tudi podarimo.