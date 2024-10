Samsung in Telekom Slovenije ponujata "rožnata" mobitela

Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Samsung in Telekom Slovenije bosta tudi letos skupaj z Združenjem Europa Donna Slovenija ozaveščala o raku dojk ter z donacijo v višini deset tisoč evrov podprla Slovensko združenje za boj proti raku dojk – Europa Donna. Uporabnikom sta pripravila tudi atraktivno ponudbo "rožnatih" mobitelov Samsung Galaxy S24 FE 5G z darilom in Samsung Galaxy A55 5G 256 GB.

Tudi letos sta v rožnatem oktobru, mednarodnem mesecu ozaveščanja o raku dojk, v ponudbi Telekoma Slovenije ekskluzivno na voljo dva "rožnata" mobitela Samsung, Samsung Galaxy A55 5G 256GB in Samsung Galaxy S24 FE 5G z darilom, slušalkami Samsung Galaxy Buds3, so na Telekomu navedli v sporočilu za javnost.



Da bi bila "rožnata" mobitela dostopna čim širšemu krogu uporabnikov, sta na voljo po posebej ugodni akcijski ceni, še navajajo na Telekomu. Samsung Galaxy A55 5G 256 GB bo na voljo že od 360 evrov – v akcijski ponudbi na 24 obrokov po 15 evrov, Samsung Galaxy S24 FE 5G pa od 720 evrov – v akcijski ponudbi na 24 obrokov po 30 evrov.

Kupci mobitelov Pink Ribbon se tako pridružujejo ozaveščanju o pomenu zdravega življenjskega sloga in različnih aktivnosti Združenja Europa Donna Slovenija, saj bo Samsung v sodelovanju s Telekomom Slovenije doniral deset tisoč evrov Združenju Europa Donna Slovenija, so še sporočili.

Samsung in Telekom Slovenije Europo Donno podpirata že več let

Letošnji obraz kampanje je Darja Molan, koordinatorka projektov Europa Donna Slovenije, ki se, kot je dejala, od srca zahvaljuje Samsungu in Telekomu Slovenije za dolgoletno podporo v rožnatem oktobru. Dodala je, da z doniranimi sredstvi pomembno prispevajo k neprestanemu razvoju in nadgrajevanju psihosocialnih programov podpore bolnicam in njihovim svojcem, ko jo najbolj potrebujejo.

Europa Donna Slovenija že od leta 1997 združuje ženske, bolnike in strokovnjake v boju proti raku dojk in rodil. Njihov cilj je zagotoviti celostno podporo bolnicam, vključno z učinkovitim zdravljenjem, rehabilitacijo in psihosocialno pomočjo tako njim kot njihovim bližnjim. Pomemben del njihovega delovanja je ozaveščanje o pomenu preventive. Zdrav način življenja, redno mesečno samopregledovanje in zgodnje odkrivanje so ključni v boju proti raku dojk, ki je sicer eden najpogostejših rakov pri ženskah, a je ob zgodnjem odkritju dobro ozdravljiv. Zato Europa Donna spodbuja ženske k rednemu samopregledovanju in pravočasnemu obisku zdravnika ob morebitnih spremembah. Letno v Sloveniji za rakom dojk zboli več okoli 1.500 oseb.