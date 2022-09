Telekom Slovenije in Samsung že 15. leto pomagata združenju za boj proti raku dojk

Oktober je mednarodni mesec ozaveščanja o raku dojk. Na tem področju je v Sloveniji že 25 let gonilna sila Europa Donna – Slovensko združenje za boj proti raku dojk, ki združuje več kot 3.200 članic in članov. Združenju že 15. leto zapored z donacijo v višini 10 tisoč evrov ter s posebnima "rožnatima" mobiteloma pri ozaveščanju pomagata Telekom Slovenije in Samsung.

Da bi bila letošnja "rožnata" mobitela dostopna čim več uporabnikom, sta v posebni ponudbi Modri Fon oktobra na voljo po posebej znižani ceni. Tako je Samsung Galaxy A13 2022 na voljo že od 24 x 5,19 evra, Samsung Galaxy A53 5G 128 GB pa že od 24 x 12,92 evra.

Združenje ozavešča o pomenu preventive

Združenje Europa Donna si že od leta 1997 prizadeva za celostno obravnavo bolnic z rakom dojk in raki rodil, učinkovito zdravljenje, ustrezno rehabilitacijo in psihosocialno podporo bolnicam in njihovim svojcem ter ozaveščanje širše javnosti o pomenu zdravega načina življenja, rednega mesečnega samopregledovanja in zgodnjega odkrivanja raka.

Europa Donna s svojimi aktivnostmi nagovarja najširšo skupino žensk in njihovih svojcev ter ozavešča o pomenu preventive. Ob letošnjem rožnatem oktobru je Tanja Španić, predsednica Združenja Europa Donna Slovenija, poudarila, da "v želji, da bi z ozaveščanjem o raku dojk dosegli čim več ljudi, že več let poudarjamo pomen preventive in zgodnjega odkrivanja raka. Rak dojk je zelo dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, k čemur pomembno pripomoreta redno mesečno samopregledovanje in odzivanje na vabilo presejalnega programa DORA. Ob tem pa je seveda pomembna tudi skrb za svoje zdravje, saj raziskave kažejo na močno povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim tveganjem za nastanek raka dojk. Redna telesna dejavnost, zdrava in uravnotežena prehrana ter ohranjanje primerne telesne mase so tri preproste, vendar ključne odločitve za zdravje".

Tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah

Podobno kot v večini razvitih držav je tudi v Sloveniji rak dojk najpogostejši rak pri ženskah, saj je vsak peti primer raka pri ženskah ravno rak dojk. V Sloveniji se je ali pa se zaradi raka dojk zdravi več kot 19 tisoč žensk. Rak dojk pa ni izključno bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi do dva odstotka moških.

Preživetje žensk z diagnozo raka dojk se povečuje; petletno preživetje žensk, ki so zbolele v obdobju med letoma 2014 in 2019, je 87,3 odstotka. Rak dojk je dobro ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj, zato je v pomoč tudi mobilna aplikacija Breast test, ki med drugim vključuje slikovna navodila za pravilno izvajanje samogledovanja dojk, menstrualni koledarček in opomnik, ki uporabnice vsak mesec prijazno spomni, naj si vzamejo tri minute za samopregled dojk. Ob morebitnih zaznanih spremembah je namreč zelo pomemben pravočasen posvet z zdravnikom.