Telekom Slovenije z donacijo pomaga Junakom 3. nadstropja

Poleg donacije v višini pet tisoč evrov je Telekom Slovenije društvu Junaki 3. nadstropja podaril tudi 15 medvedkov. (Na fotografiji so z leve proti desni: Katarina Dalla Valle, predsednica nadzornega odbora društva Junaki 3. nadstropja, Eva Mihovec, podpredsednica društva Junaki 3. nadstropja, Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja, Barbara Galičič Drakslar, članica uprave Telekoma Slovenije in Petra Krančan, tržno komuniciranje Telekoma Slovenije.) Foto: Bojan Puhek

V septembru, mesecu ozaveščanja o otroškem raku, je Telekom Slovenije donacijo v višini pet tisoč evrov predal društvu Junaki 3. nadstropja. Junaki 3. nadstropja so otroci, ki se ali pa so se zdravili na hemato-onkološkem oddelku v 3. nadstropju Pediatrične klinike v Ljubljani. To so otroci z rakom. Urški Kolenc, predsednici društva, je donacijo predala sodelavka Telekoma Slovenije, katere hčerka je umrla zaradi levkemije. Ko so se borili z boleznijo, društva še ni bilo, dobro pa vedo, kako zelo dragoceni sta v takšnih trenutkih vsaka topla beseda in vsaka podpora staršev, ki se spoprijemajo s podobno izkušnjo.

Društvo Junaki 3. nadstropja je društvo staršev otrok, obolelih za rakom, ki otrokom pomagajo v njihovem prikrajšanem otroštvu. Z izkušnjami in voljo nudijo oporo družinam, ki stopajo po poti, ki so jo prehodili sami. Zaščitni znak društva je medvedek, zato so v Telekomu Slovenije ob tej priložnosti društvu podarili tudi 15 medvedkov, ki bodo Junakom v oporo med zdravljenjem na hemato-onkološkem oddelku.

Predsednica društva: Rak pri otrocih je žal še vedno prepogosto tabu tema

"Rak pri otrocih je žal še vedno prepogosto tabu tema, zato se trudimo širiti glas o naših otrocih, ki jim pravimo kar Junaki − z veliko začetnico. Vsi, ki delujemo v društvu, imamo za seboj težko izkušnjo z rakom naših otrok. Nekateri so pri rosnih letih postali najsvetlejše zvezdice na nebu. Ker vemo, s kakšnimi strahovi in težavami se na tej poti spoprijemajo, Junakom in njihovim družinam med in po zdravljenju te zahrbtne bolezni pomagamo finančno, socialno in psihološko. Zelo smo hvaležni Telekomu Slovenije, da nas je na tej poti podprl," je ob tem izpostavila Urška Kolenc, predsednica društva Junaki 3. nadstropja.

Barbara Galičič Drakslar, članica uprave Telekoma Slovenije, pa je dejala, da se nas "bolezni otrok dotaknejo v dno duše, saj bi za otroke naredili vse. Z diagnozo otroškega raka se mnoge družine spopadajo same, pri tem pa gredo čez izjemno težko preizkušnjo. Tudi življenja malih Junakov so polna izzivov, s kakršnimi se težko soočijo celo odrasli. Vsaka pomoč na takšni poti je dobrodošla, in resnično smo lahko veseli, da obstajajo posamezniki in društva, ki so pripravljeni priskočiti na pomoč, ko je družinam najtežje."

V znak podpore si septembra pripnimo zlato pentljico

Delovanje društva Junaki 3. nadstropja temelji na osebnem pristopu, saj želijo člani bolnim otrokom in njihovim družinam nuditi oporo in jim nadvse olajšati čas bolezni ter okrevanja. Društvo izvaja različne dogodke, srečanja in aktivnosti za starše ter otroke. V septembru, mesecu ozaveščanja o otroškem raku, si v društvu prizadevajo čim bolj razširiti glas o otrocih z rakom, ki so pravi Junaki z veliko začetnico, in ozavestiti ljudi o bolezni otroškega raka.

Simbol otroškega raka je zlata pentljica, ki si jo pripnimo v septembru. Zlata pentljica s svojo močjo povezuje ljudi v podpori, solidarnosti, dobrodelnosti in ozavešča o poti družin, ki se bojujejo z otroškim rakom.