"Po vsem tem, kar smo delali in opravili v zadnjih dveh mandatih, ostaja še nekaj stvari, ki smo si jih zastavili. Sicer še razmišljam o kandidaturi, ampak nagibam se k temu, da jo vložim," je ob robu podpisa pokroviteljske pogodbe med NZS in Pivovarno Laško Union o svojih načrtih dejal Mijatović.

Rok za oddajo kandidatur je do 10. oktobra, kot je glede tega dejal Mijatović, kandidature še ni vložil, vendar jo pripravlja in jo namerava do roka oddati.

"Kombiniranje teh dveh nalog ni tako enostavno"

Kot je pojasnil, so predvsem osebni razlogi tisti, ki so razlog za tehtanje odločitve o ponovni kandidaturi. "S tem delom je povezanih veliko obveznosti, po drugi strani pa imam tudi odgovorno funkcijo v podjetju, kjer delam. Kombiniranje teh dveh nalog ni tako enostavno, v tem razmisleku pa je pomembna tudi družina, saj sem zaradi obveznosti pogosto zdoma."

Foto: Guliverimage

Z veseljem bi spremljal reprezentanco na naslednjem SP

Ob tem je dodal, da bi mu bilo v veliko čast, da bi lahko spremljal slovensko nogometno reprezentanco na naslednjem velikem tekmovanju. "To bi si vsekakor močno želel. Seveda ključno delo pri tem čaka selektorja, strokovni štab in igralce, ampak jaz se nadejam, da bo reprezentanca nadaljevala v sedanjem slogu in zelo bi bil vesel, če bi jo lahko spremljal na svetovnem prvenstvu," je dejal o želji, da bi Slovenija nastopala na SP leta 2026 v ZDA, Kanadi in Mehiki.

Odpiranje kandidatur 14. oktobra, skupščina 24. oktobra

Odpiranje oddanih kandidatur je predvideno za 14. oktober, skupščina pa bo na sporedu 10 dni kasneje. Ob tem se Mijatović ni želel spustiti v ugibanja, ali bo na skupščini imel protikandidata.

NZS je danes sicer za štiri leta podaljšala pokroviteljsko pogodbo s Pivovarno Laško Union. Pogodbo sta na današnjem dogodku v Ljubljani podpisala Mijatović in direktorica podjetja Marta Bulhak. Mijatović je sodelovanje s pivovarno, ki je po njegovih besedah sponzor slovenskega nogometa že 27 let, označil za odlično.