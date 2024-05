Preboj reprezentance na EP prinesel sredstva tudi klubom

Zaradi uvrstitve izbrane vrste na EP 2024 in prejetih finančnih sredstev od Evropske nogometne zveze je IO NZS sprejel sklep o razdelitvi finančnih sredstev v skupni višini 486.000 evrov. Ta sredstva bodo razdelili nogometnim klubom, ki so aktivno nastopali v uradnih tekmovanjih v tekmovalni sezoni 2023/2024, so sporočili z NZS.

Prvoligaši bodo dobili po 10.000 evrov na klub, drugoligaši po 5000, tretjeligaši po 3000, ženski klubi po 2000, toliko bodo dobili tudi futsalski prvoligaši, po 1000 pa bodo dobili futsalski drugoligaši.

Poleg tega bodo sredstva zagotovljena tudi Medobčinskim nogometnim zvezam (MNZ), te bodo razdelile sredstva klubom, ki so nastopali v MNZ-tekmovanjih v sezoni 2023/2024, v višini 1000 evrov na klub.

Obenem je IO sprejel sklep o dodelitvi finančne spodbude za klube 2. SNL in 3. SNL, ki napredujejo v višji rang tekmovanja v sezoni 2024/2025. Klubom, ki napredujejo iz 2. SNL v 1. SNL, bodo dodelili spodbudo v višini 30.000 evrov za posamezni klub (50 odstotkov v denarju in 50 v športni opremi). Klubom, ki napredujejo iz 3. SNL v 2. SNL, pa bodo dodelili spodbudo v višini 10.000 evrov (50 odstotkov v denarju in 50 v športni opremi).

Člani IO so prav tako sprejeli sklep o sofinanciranju izgradnje nogometne infrastrukture v skupni višini 369.500 evrov. Kot so pojasnili pri NZS, razpis SIPN-2024 vključuje sredstva za različne projekte, kot so nogometna igrišča z naravno in umetno travo, razsvetljava igrišč, avtomatski namakalni sistemi, garderobni prostori, tribune za gledalce, in zamenjava železnih golov z aluminijastimi.

Iz programa Mednarodne nogometne zveze Fifa Forward 3.0 bodo za leto 2024 črpali sredstva v skupni višini dobrih 430.000 evrov. Ta bodo namenili sofinanciranju aktivnosti MNZ, Zveze nogometnih trenerjev Slovenije in Zveze nogometnih sodnikov Slovenije.

