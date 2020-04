V Olimpiji znova nestrinjanje glede znižanja plač?

Čeprav so pri slovenskem nogometnem prvoligašu Olimpiji že pred časom napovedali znižanje plač zaradi prekinitve tekmovanja, ki ga je povzročila pandemija novega koronavirusa, pa vse očitno ne teče ravno gladko. V ljubljanskem klubu so pred dvema dnevoma zanikali, da gre za upor igralcev, a slovenski mediji spet pišejo o nestrinjanju igralcev, poroča STA.

V Delu so zapisali, da je predsednik Olimpije Milan Mandarić igralcem ob predstavitvi ključnega varčevalnega ukrepa postavil nekakšen ultimat "vzemi ali pusti". Po novem ukrepu bodo po pisanju časnika igralci v obdobju pandemije ob 50 odstotkov plače.

"Odgovor najbolje plačanih nogometašev še ni znan, a vse kaže na upor," pravijo pri Delu in dodajajo, da je Mandarić odločen, da kdor ne bo sprejel ponudbe, ne bo več član Olimpije. Po optimističnem scenariju bi se prvenstvo nadaljevalo in tako omililo finančni udarec, a kot piše Delo, Mandarić in njegovi najtesnejši sodelavci naj ne bi več verjeli v tak razplet.

Olimpija, ki ima skupaj z igralci mlajših selekcij pod pogodbo 55 nogometašev (po pisanju Dela je predsednikovo pobudo o znižanju plač zaenkrat sprejelo le 20 igralcev, pretežno mlajših in zunaj prvega moštva), po 25 krogih vodi v Prvi ligi Telekom Slovenije in zato pri njej poudarjajo tudi to, da če ne bo možno izpeljati sezone do konca, naj se upošteva dejstvo, da je sama največ časa preživela na prvem mestu lestvice, poroča STA.

Bezjak že zapustil Olimpijo?

Več medijev pa je poročalo, da je zeleno-bele že zapustil reprezentant Roman Bezjak. V ljubljanskem taboru po Delovem pisanju sicer pomirjajo in zagotavljajo, da je vse odvisno od tega, ali se bo prvenstvo nadaljevalo. Bezjak je namreč le izkoristil člen v pogodbi, po kateri bi mu morala Olimpija do določenega datuma izplačati večjo vsoto denarja (več kot 30.000 evrov), da bi tudi končal sezono v Olimpijinem dresu.

A ker je bila epidemija hitrejša in je konec sezone na igrišču vprašljiv, je Mandarić, piše časnik, razumljivo potegnil zavoro in ni izpolnil dogovora. Hitronogi napadalec, ki je februarja v zadnjem trenutku izbral Olimpijo, da je sploh lahko nadaljeval sezono po odhodu iz Apoela, je predsednikovo potezo razumel tako, kot da ga noče, in je lahko z zeleno-belimi prekinil sodelovanje. Enaintridesetletni Korošec s Prevalj je spomladi igral na petih tekmah in dosegel en gol.

Kot še pravijo pri Delu, se Olimpiji poleti obeta precejšnja menjava kadra, saj junija pogodba poteče 15 igralcem.

