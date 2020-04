Znižanje plač nogometašev Olimpije ne bo tako preprosto

Pri NK Olimpija so prepričani, da z drastičnim, kar 50-odstotnim znižanjem plač, ki so ga v klubu sprejeli kot ukrep v kriznih časih, ne bo težav. Nogometaši, ki so sicer pripravljeni prisluhniti klubu, menijo malce drugače.

"Odgovorov vseh še nismo dobili, a kar nekaj jih je že prišlo. Vsi so pozitivni. Vsi so pristali na ukrep," nam je danes o znižanju stroškov, ki so ga v torek sprejeli pri NK Olimpija, povedal Petar Damjanić, svetovalec klubskega predsednika, ki je zadolžen tudi za odnose z javnostjo.

Predsednik Olimpije Milan Mandarić se je v kriznih časih odločil prepoloviti vsoto denarja, ki ga že skoraj pet let vbrizgava v klub in s tem dela debel minus na svojem bogatem bančnem računu. Ni skrivnost, da v Stožicah proračun klestijo že nekaj časa, kot tudi ni skrivnost, da predsednik že več kot eno leto išče izhod iz kluba, tako da tak ukrep ni presenečenje, a je težava v tem, da je tako drastičen.

Zato na koncu ni presenečenje niti to, da nogometaši nad takšno klubsko odločitvijo niso ravno navdušeni. Pogled iz njihovega zornega kota je namreč nekoliko drugačen od tistega, ki ga imajo v klubskem vodstvu. Po informacijah, ki smo jih dobili, na tako drastično znižanje plač še zdaleč niso pripravljeni pristati vsi in predvsem ne takoj. Za zdaj pogodbe o znižanju ni podpisal še nihče.

Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometaši si želijo jasnejših odgovorov

Resda so nogometaši znižanje plač pričakovali, a ne tako visokega, kot ga zdaj predlagajo v klubskem vodstvu, tako kot jih bega tudi to, kakšne pomoči bodo deležni s strani države. Vlada je prejšnji teden sicer sprejela zakon za pomoč gospodarstvu, ki se dotika tudi samozaposlenih, kar so tudi vsi nogometaši Olimpije, in bo v petek začela proučevati drugega, a med nogometaši glede zakona in njihovega statusa ostaja še precej nejasnosti.

Prav zato večina še ni pripravljena pristati na tak ukrep, čeprav časa ni dovolj. Že naslednji teden je predviden rok izplačil marčevskih plač, zato bo treba do takrat najti rešitev oziroma rešitve. V klubu pričakujejo, da se bo to zgodilo.

Nogometaši Olimpije v teh dneh sicer še naprej trenirajo po individualnem programu, ki so ga dobili v klubu, in so nenehnem stiku s strokovnim vodstvom Olimpije na čelu s trenerjem Safetom Hadžićem.

Ko pogledajo na zamrznjeno lestvico Prve lige Telekom Slovenije, so lahko zadovoljni. Po 25 prvenstvenih krogih so na vrhu lestvice, imajo pet točk pred najbližjima zasledovalcema Celjem in Aluminijem in so na dobri poti, da osvojijo že tretji prvenstveni naslov v Mandarićevi dobi. Vprašanje je le, s kako debelimi denarnicami bi ga proslavili, če bi ga zares osvojili. In kako visoke dodatke bi ob tem dobili. Da, tudi ti so sestavni del pogodb nogometašev in pri pogajanjih utegnejo predstavljati težave …