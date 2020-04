Milan Mandarić v kriznih časih sprejel drastičen ukrep

Iz vodstva NK Olimpija so sporočili, da so danes sprejeli odločitev o znižanju stroškov kluba ob kriznih časih, v katerih se je znašel ves svet. "Čas je, da stisnemo zobe," je ob tem povedal predsednik Milan Mandarić, ki je prepolovil vsoto denarja, namenjenega za plače nogometašev.

"Vodstvo NK Olimpija je po izčrpni analizi stanja in pogovorih z vsemi deležniki danes sprejelo odločitev o znižanju stroškov kluba, s katerim želi ustvariti model finančno vzdržnega poslovanja v trenutnih razmerah in zagotoviti pogoje za normalno nadaljevanje tekmovanja v obdobju po končanju krize.V izrednih razmerah, v katerih se nahajamo, ima klub na razpolago dobro polovico sredstev, ki so bile do sedaj namenjene za plače igralcev, strokovnega vodstva in zaposlenih v pisarni. Za vsakega izmed posameznikov so pripravljene individualne rešitve, pri čemer je vodstvo kluba vztrajalo na zahtevi, da se breme krize pravilno razporedi ob upoštevanju principa pravičnosti in uravnoteženosti ter dolgoročnih interesov kluba. Ukrepi se nanašajo na obdobje od 12. marca naprej, s tem, da se v marcu izvajajo sorazmerno, njihovo veljavnost bo klub preklical po vzpostavitvi normalnih razmer," so danes v izjavi za javnost zapisali pri NK Olimpija in najavili, da bodo v času izrednih razmer stroške plač zaposleni v klubu prepolovili.

"Čas je da stisnemo zobe, priložnost da strnemo vrste in pokažemo moč tudi v teh hudih časih, ko je celotno človeštvo potisnjeno na rob življenja. Kriza bo minila in Olimpija bo spet nadaljevala svojo zmagovito pot," je ob tem povedal predsednik Milan Mandarić, ki sicer že nekaj časa neuspešno išče pot iz kluba.

Bodo vsi nogometaši sprejeli ukrep?

Petar Damjanić, njegov svetovalec, zadolžen za stike z javnostjo, nam je ob tem povedal, da naj bi bila večina nogometašev pripravljena na znižanje plač in naj bi z njimi načelen dogovor v klubu dosegli že pred časom. Obvestilo o zmanjšanju plač so, tako pravijo v klubu, nogometaši dobili danes.

Ali so res pristali na znižanje plač in kdo tega ni storil, bomo verjetno izvedeli v naslednjih dneh, a glede na besede, ki jih je Ante Vukušić pred dnevi izgovoril v intervjuju za hrvaški športni dnevnik Sportske novosti, utegne biti zanimivo.

"Znižanje je bilo pretirano. Klub, igralci in trenerski štab bi se morali pogovoriti, drugače ne gre. Ne kaže kljubovati in vleči enostranske odločitve, saj nogometaši živijo od svojega zaslužka. Tudi Messiju ne bi bilo vseeno, če bi mu nekdo vzel 30 odstotkov. Igralci niso krivi za nastali položaj, treba jih je razumeti. Zato pravim, da se je treba dogovoriti. Ali počakati, da bo konec epidemije, da se ugotovi škoda," je povedal najboljši strelec Olimpije in tudi slovenskega prvenstva, ko je komentiral na pestro dogajanje pri zagrebškem Dinamu ob znižanju plač, po katerem je klub zapustilo celotno strokovno vodstvo kluba, ki je v tej sezoni navduševal v ligi prvakov.

Odločitev ravno na dan, ko se je javila FIFA

Naključno ali ne, a zanimivo je, da so pri Olimpiji sporočilo o znižanju plač v javnost poslali ravno na dan, ko so pri Mednarodni nogometni zvezi (FIFA) objavili navodila za podaljšanje nogometne sezone. V njem je na temo pogodbenih razmerij klubov in nogometašev zapisano novo pravilo, po katerem bo vsem tistim igralcem, ki se jim pogodba do konca prvotno načrtovane sezone izteče, podaljšana do njenega dejanskega konca.

Pri Fifi so nekaj besed namenili tudi znižanju plač, a tukaj predvsem apelirali na vse vpletene strani, da so pri pogajanjih razumni, napovedali pa so, da bodo v primeru nestrinjanja končno besedo imeli oni. Natančno pravilnika odločanja ob takšnih ukrepih, kot je seveda tudi zdajšnja odločitev vodstva Olimpije, niso pojasnili.

Našteli so le več dejavnikov, ki bodo vplivali na odločitev:

Ali je bilo za dogovor narejeno dovolj.

Kakšno je finančno stanje kluba.

Kakšne so pogodbe nogometašev.

Ali so bili do nogometašev enakopravni.