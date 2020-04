Domžale sporočajo: Ligo bi morali zaključiti #video

Slovenija pogreša nogometne tekme na najvišji ravni že več kot mesec dni. Pandemija koronavirusa je nogometaše, trenerje in navijače pregnala v karanteno, vodstva klubov pa ne morejo uiti črnogledim napovedim o posledicah koronakrize, zaradi katerih si bo treba zategovati pas in oklestiti proračune.

Oražem: Vsi klubi so v težkem položaju

Športni direktor Domžal Matej Oražem pričakuje več obvestil od drugih institucij. Foto: Žiga Zupan/Sportida O tem je v pogovoru za Planet TV razmišljal športni direktor Domžal Matej Oražem, ki po prvih sprejetih ukrepih pogreša bolj konkretne dialoge z vodstvom tekmovanja in državo. Ne gre pozabiti, da so nogometaši večinoma zaposleni kot samostojni podjetniki, dejavni v športu.

''Naši igralci so bili kot samostojni podjetniki (s.p.-ji) kot vsi v gospodarstvu deležni te pomoči. Zdaj bomo videli, koliko tega nam bo uspelo počrpati. Od drugih institucij še nismo bili obveščeni o kakšnih konkretnih načrtih za pomoč,'' si 32-letni Domžalčan želi prepotrebnih informacij Evropske nogometne zveze (Uefa) in Nogometne zveze Slovenije (NZS), kaj in kako bodo pripomogli v tej krizi. ''Vsi klubi so v težkem položaju, na trnih, zato bi bila taka sporočila zelo pomembna,'' je zaupal športni direktor kluba, ki letos praznuje okroglih sto let obstoja.

Najtežje sledi v naslednjih dveh letih

Domžalski klub je najslabši, kar zadeva izkupiček v spomladanskem delu. Osvojil le le eno točko na petih tekmah in zdrsnil na predzadnje mesto. Foto: Grega Valančič/Sportida Dvakratni slovenski prvaki, ki prihajajo iz mesta ob Kamniški Bistrici, so tretji finančno najmočnejši klub v Sloveniji, na lestvici pa mesta in mesta za tistimi, ki so jih pričakovali pred začetkom sezone. Ko se je liga zaradi višjih sil prekinila, so obstali na kritičnem predzadnjem mestu, tako da jim grozijo celo dodatne kvalifikacije za izpad, kjer bi se lahko udarili z drugoligaškim podprvakom.

To bi bil velik šok in pritisk za finančno gledano tretji najmočnejši klub v Sloveniji (takoj za Olimpijo in Mariborom), navajen rednih nastopov in številnih zmag v Evropi. Tekmovalni cilji so za zdaj potisnjeni na stranski tir. Zaradi koronakrize se ne razmišlja o točkah, ampak predvsem o tem, kako preprečiti, da bi v klubu začele utripati rdeče številke.

Obdobje, v katerem Domžale ocenjujejo, da vsak mesec izgubljajo od 200 do 300 tisoč evrov, kar samo od sebe kliče k preplahu. ''Nam se je vse ustavilo, ampak mogoče to obdobje niti ni najtežje obdobje. Najtežje sledi v naslednjih dveh letih. Večina klubov, nas še posebej, je odvisnih od sponzorstev in prodaje igralcev. Tega pa bo v prihodnje manj, kar ne pomeni nič drugega kot racionalizacijo poslovanja. Zniževanje stroškov tam, kjer jih lahko,'' si snovalec kadrovske politike domžalskega kluba ne zatiska oči ob spremljanju posledic koronakrize.

Ostal velik del fiksnih stroškov Na zadnji prvoligaški tekmi so doma priznali premoč Aluminiju (1:3). Foto: Grega Valančič/Sportida S strani države se pripravlja drugi paket, ki naj bi pomagal tudi vrhunskemu športu, sam pa bi si želel neposrednega dialoga profesionalnih nogometnih klubov z državo. Krizni ukrepi NK Domžale so že pripravljeni, v naslednjih tednih pa se bodo tudi uresničili v praksi. V domžalskem klubu se vsakomesečni stroški zaradi izpada treningov in tekem niti niso toliko zmanjšali. ''Dobršen del fiksnih stroškov je ostal. Tudi z vsemi pomočmi bomo morali še vedno pokrivati med 60 in 70 odstotkov mesečnih stroškov, tako da bo to neka ovira za naprej,'' je prvi kadrovik domžalskega kluba priznal, da so stroški pri vodenju rumene družine specifični, saj vključujejo tudi stroške vzdrževalne ekipe. Občina za ta del, kar zadeva vzdrževanje športnih objektov NK Domžale, ne skrbi. Sportal Vsi v karanteni, le trava ne

Največji izziv za slovenski nogomet

Domžalski klub bi najraje že končal to sezono in se ozrl v nove izzive, ki jih narekuje koronakriza. Foto: Vid Ponikvar Objekti se redno vzdržujejo. Če bi se tekmovanje nadaljevalo jutri in bi vodstvo Prve lige Telekom Slovenije prižgalo zeleno luč, bi bile zelenice pripravljene na dvoboje. Ker pa bi se lahko nadaljevanje sezone pošteno zavleklo – po zadnjih namigih, ki jih javno zagovarja tudi Uefa, bi se lahko tekmovanje prevesilo krepko v poletje – bi nastale nove težave. Kar nekaj nogometašem se konec maja oziroma junija iztečejo klubske pogodbe.

''Z vidika veljavnosti pogodb bo izjemno težko zagotoviti regularno prvenstvo do konca, da bi lahko vsi klubi končali prvenstvo v enaki obliki kot takrat, ko se je prvenstvo prekinilo. To je moje mnenje. Mnenje NK Domžale je, da bi morali ligo zaključiti. Da se vzpostavi jasnost in se lahko začnemo pripravljati na obdobje, ki sledi. To bo obdobje, ki bo največji izziv za slovenski nogomet. Kdaj pa bodo ta navodila prišla, je težko sklepati. Ta negotovost je velika težava,'' mlademu funkcionarju domžalskega kluba ne preostane nič drugega kot čakati na sklepe, ki jih bo sprejela krovna nogometna organizacija.

Prihodki iz prestopnih dejavnosti se bodo prepolovili

Kakšna bo prihodnost Prve lige Telekom Slovenije? Oražem ocenjuje, da ne bo več tako tekmovalna, ampak bodo klubi v prvi vrsti bili boj za preživetje.

''Dejstvo je, da bo denarja na tržnici manj, kar vsekakor ni dobro za nikogar. Morali bomo racionalizirati poslovanje. Moja groba ocena je, da bo približno pol manj prihodka z vidika prestopne dejavnosti. Tisti transferji, ki bodo realizirani, bodo nižji, predvsem pa jih bo manj kot do zdaj,'' je Oražem prepričan, da prestopni roki glede odhodov in prodaj igralcev, hkrati pa tudi klubskih zaslužkov zaradi plačanih odškodnin, ne bodo več tako bogati in dinamični, kot so bili v zadnjih letih, ko se je v domžalskem klubu veliko dogajalo tako v rubriki odhodov kot prihodov. Zlasti po izpadih iz Evrope.

Edini izhod iz krize – večji poudarek na klubskem podmladku:

Športni direktor Domžal meni, da se bo slovenski nogomet prilagodil novim razmeram in bo dal večji poudarek domačemu kadru, torej svojim mladim igralcem. ''Iz tega lahko nekaj pozitivnega odnese tudi slovenski nogomet, predvsem reprezentančne selekcije. Zato je pomembno, da NZS zdaj prisluhne klubom in jim pomaga. Nova ureditev bi morala omogočati več igralnega časa za domače fante, temu se bomo tudi mi v prihodnosti posvetili. To je preprosto edini izhod iz krize. Zdaj smo v podobnem položaju kot pred desetimi leti, ko sem začel delovati v profesionalnem nogometu. Verjamem, da nam bo uspelo,'' je športni direktor, sin dolgoletnega predsednika domžalskega kluba Staneta Oražma, predstavil rešitev, ki bi se je najbolj razveselili nadarjeni igralci iz klubskega podmladka.

Nogometna žoga na Športnem parku ob Kamniški Bistrici do nadaljujega miruje. Foto: Siniša Kanižaj/Sportida

Ob takšni usmeritvi kluba bi prejemali še več priložnosti kot v zadnjih letih, ko so Domžale v članski ekipi pozdravljale prenekaterega tujca ali pa starejšega Slovenca, ki se je vrnil v domovino in posledično jemal prostor za dokazovanje mlajšim upom Domžal. Med temi je ogromno mladih reprezentantov, lani pa so dosegli še zgodovinski uspeh v mladinski ligi prvakov.

Potreba po zaključku tekmovanja ni tako močna kot v Nemčiji

Čeprav so v nekaterih državah kljub koronakrizi začeli prilagojeno trenirati v manjših skupinah, najbolj zavzeto so se tega lotili v Nemčiji, je Oražem mnenja, da za kaj podobnega v Sloveniji še ni potrebe.

''Razumem velike klube, da so začeli trenirati, ker morajo na vsak način zaključiti lige. Pri nas potreba po zaključku tekmovanja ni tako močna, ne iz finančnega ne iz katerega drugega vidika, tako da mislim, da bi bilo to v naših razmerah zdaj neodgovorno. Javno zdravje moramo postaviti na prvo mesto in preprečiti vsa nepotrebna druženja. V tem trenutku ni potrebe za kaj takega,'' razmišlja Oražem.

O morebitnem začetku treningov in posnemanju nemških klubov:

Domžale bi podobno kot marsikateri slovenski klub tudi težko zbrale na enem mestu vse igralce, saj je veliko tujcev pred ali ob izbruhu širitve novega koronavirusa odšlo v svoje domovine. Ob njihovi vrnitvi v Slovenijo bi se zastavilo več vprašanj, morali bi iti tudi v obvezno karanteno, tako da bi nastalo kar nekaj težav, povezanih z idejo ''nemško'' zastavljenih skupnih treningov.

Težav je ogromno, poleg koronavirusa pa Domžale v tem trenutku najbolj muči negotovost. Nihče ne ve, kdaj in kako se bo nadaljevalo nogometno dogajanje. Vodstvu klubov ne preostane nič drugega, kot da čakajo na navodila ''nadrejenih'' – Nogometne zveze Slovenije, ki vodi prvoligaško tekmovanje.

Če bi se vprašalo Domžalčane, bi bilo najbolje sezono zaključiti. Seveda pa bi to spodbudilo nova vprašanja. Kdo bi bil prvak, kdo bi šel v Evropo, kdo izpadel, kaj bi bilo s pokalom, drugo ligo, dodatnimi kvalifikacijami …