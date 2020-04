Pisal se je osmi marec. Mednarodni praznik nežnejšega spola je ponudil večerno prvoligaško poslastico v Stožicah, zadnjo tekmo 25. kroga Prve lige Telekom Slovenije. Mura je v Ljubljani namučila vodilno Olimpijo, a ostala brez nagrade. Zmaji so po zaslugi spretnega Anteja Vukušića, pa tudi s pomočjo sreče, saj so gostje dvakrat zadeli okvir vrat, zmagali z 1:0.

Prednost pred najbližjima zasledovalcema (Aluminij in Celje) je zrasla na pet, pred branilcem naslova Mariborom pa že na kar sedem točk razlike. Zeleno-beli so se po pomembni zmagi odpravili na spanec z nasmeškom.

Za Hadžića bi bil takšen naslov povsem zaslužen

Trener vodilnega prvoligaškega kluba Olimpija Safet Hadžić verjame, da bodo njegovi varovanci osvojili naslov prvaka. Foto: Grega Valančič/Sportida Ker pa se je takrat nad nogometni svet že spustil temen oblak preteče nevarnosti, izbruha novega koronavirusa, so države druga za drugo prekinjale športne dejavnosti. Čeprav se je omenjala možnost, da bi lahko slovenski klubi naslednji krog še odigrali pred praznimi tribunami, je Nogometna zveza Slovenije sprejela odločitev, da se sezona do preklica prekinja.

Začelo se je obdobje nogometne suše. Novi koronavirus je športnike pregnal v samoizolacijo. Nogometaši so morali pozabiti na skupne treninge, funkcionarji pa se iz dneva v dan z vedno večjim glavobolom lotevajo reševanja posledic koronakrize.

Tako je že mesec dni. Danes uradno mineva točno mesec dni od zadnjega prvoligaškega dejanja, po katerem so se zmaji utrdili na vrhu. Če se sezona ne bi nadaljevala, bi eden izmed scenarijev predvideval, da Olimpija kot vodilni prvoligaš postane državni prvak za zeleno mizo.

"Sem za to, da se sezona nadaljuje. Če pa se bo prvenstvo prekinilo, smo zasluženo prvi. Na tem položaju smo že vso sezono in tukaj ne vidim nič slabega," je trener Olimpije Safet Hadžić spregovoril o tem, kako bi se počutil, če bi ob dokončno prekinjeni sezoni za najboljšega razglasili ljubljanski klub.

Na vrhu le Olimpija, Aluminij in Maribor

Aluminij je v uvodnih šestih krogih prejel le dva zadetka! Foto: Miloš Vujinović/Sportida Strateg zmajev vseeno upa, da se bo sezona nadaljevala, in verjame v sposobnosti svojih igralcev. Prepričan je, da lahko zadržijo prednost pred tekmeci. "Ne bojim se, dobro poznam svoje igralce. So zelo karakterni, tako da bi igrali brez težav," bi ga navdajal velik optimizem, če bi se sezona nadaljevala.

Prvoligaški maraton želi prečkati prvi. Za zdaj je na odlični poti. Ob "enomesečnici" zadnje prvoligaške tekme, ki jo je spremljala nogometna Slovenija, se velja spomniti na potek dozdajšnjega dela sezone 2019/20.

V maratonski boj za naslov prvaka se je podalo deset klubov. Že uvodni krog je nakazal, da bi lahko bila to sezona velikih presenečenj. Maribor je doživel boleč udarec, v Ljudskem vrtu ga je presenetil Triglav. Poleg Kranjčanov sta zmagala le še Olimpija in Aluminij. Oba z 2:0, tako da sta se družno povzpela na vrh, kjer sta dolgo kraljevala. Zmajem je šlo nekoliko bolje, a le do gostovanja v Kidričevem, ko so v 6. krogu prvič v tej sezoni ostali praznih rok (0:1). Kidričani so z neprebojno obrambo, ki je v uvodni šestini prvenstva prejela zgolj dva zadetka, pa še ta iz prekinitev, zagospodarili prvi ligi.

Vijolice so po zmagi v večnem derbiju v Ljubljani lažje zadihale. Izkazalo se je, da le za nekaj dni, saj jim je Olimpija hitro ušla na lestvici. Foto: Grega Valančič/Sportida

Blizu je bila tudi Mura, branilec naslova Maribor pa je ob napornem urniku v Evropi izgubljal dih in po neposrečenem uvodu, saj je prvo zmago dočakal šele v 5. krogu, krepko zaostajal za najboljšimi. Vijolice so tudi s pomočjo mikavne nagrade, vodstvo jim je za boljši niz obljubilo bogat zaslužek, vendarle začele preskakovati ovire tako, kot so od njih pričakovali navijači.

Zaostanek za Aluminijem in Olimpijo se je manjšal, po dramatični zmagi na večnem derbiju v Ljubljani, ki ga je želel čim hitreje pozabiti zlasti kapetan zmajev Nejc Vidmar, pa so se vijolice povzpele celo na vrh. Šest zaporednih zmag je naredilo svoje, Maribor je prvič (in za zdaj zadnjič) v tej sezoni prehitel Olimpijo.

Gneča pri vrhu, jesenski prvak Olimpija

V jesenskem delu je izstopal zlasti najboljši strelec Ante Vukušić. Dosegel je kar 16 zadetkov, spomladi pa dodal še dva. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida V Ljudskem vrtu pa ni dolgo stanovalo veselje. Domači remi z Muro, velikim strupom za Maribor, odkar se je Mura vrnila med elito, in pa nepričakovan spodrsljaj v Sežani (2:4) sta Olimpiji, ki je v jesenskem delu igrala najbolj všečen in kombinatoren nogomet ter po krajši rezultatski krizi znova zaigrala razigrano, ponudila skok na prvo mesto.

Ko pa je Mura v 16. krogu v Fazaneriji vzela mero zmajem, je pri vrhu nastala nepopisna gneča. Olimpija 33, Maribor, Aluminij in Mura 31 točk. Blizu je bilo tudi Celje (27), nogometni sladokusci v Sloveniji pa so si meli roke. Takšen razplet je napovedoval vse prej kot dolgočasen boj za prvaka. Sledilo je obdobje, ko je Olimpija v vedno bolj hladnih jesenskih mesecih ponudila tekmecem kar nekaj priložnosti, da jo ujamejo, a jih ti niso znali izkoristiti.

Čeprav ji ni šlo vse po načrtih, na zadnji jesenski tekmi je na primer ostala praznih rok doma proti neprepričljivim Domžalam, največjemu dolžniku sezone, je zadržala lepo prednost pred tekmeci. Aluminij in Maribor sta po koncu jesenskega dela zaostajala štiri, Celje osem, Mura pa devet točk.

Pretresi in razočaranja v Mariboru

Le nekaj dni po bolečem porazu z Bravom je položaj športnega direktorja NK Maribor presenetljivo zapustil Zlatko Zahović. Foto: Vid Ponikvar V spomladanskem delu se je pričakoval veliki napad vijolic, zelo ambiciozne so bile znova Domžale, na čudežno zagotovitev obstanka je opozarjal tudi velenjski Rudar. Tri velike želje, prav vsaka pa je doživela bridek konec. Maribor je padel na četrto mesto, zaostanek za zmaji se je povišal na -7, rezultatska kriza pa je poskrbela še za zelo odmevni spremembi. Skoraj drug za drugim sta Ljudski vrt zapustila tvorca številnih mariborskih pravljic, trener Darko Milanič in športni direktor Zlatko Zahović. Pred Maribor se je povzpelo tudi Celje, edini slovenski klub, ki je v letu 2020 neporažen (ob upoštevanju tudi pripravljalnih tekem).

Domžalčani so v petih spomladanskih krogih najslabša ekipa. Osvojili so le točko in padli na kritično predzadnje mesto. V skoraj nerešljivem položaju so knapi. Ne pomnijo sezone, v kateri bi tako dolgo čakali na prvo zmago. V 25 krogih je še niso proslavljali. Zbrali so le deset remijev, za rumeno družino iz Domžal pa zaostajajo kar 16 točk.

Velenjčane morda reši le odločitev, ki bi jo zaradi prisotnosti koronavirusa sprejeli za zeleno mizo in bi morda vključevala razveljavitev odigranega v tej sezoni, ali pa morebitno povišanje udeležencev na 12. Vsi preostali scenariji, saj so se Domžale, še bolj pa Triglav (27), Bravo (28) in Tabor (29) močno oddaljili od Velenjčanov, jih selijo v drugo ligo.

Za zdaj nogometne zelenice, čeprav so redno vzdrževane in negovane, ostajajo prazne. Nogometa v tem mesecu zagotovo ne bo na sončni strani Alp, morda pa se bo sezona nadaljevala prihodnji mesec. Časa je še nekaj. Če se ne bi izšlo, bi lahko Olimpija, ki ima pred najbližjimi tremi tekmeci, prav vsi prihajajo iz Štajerske, vpisala novo zvezdico za zeleno mizo. Trener Hadžić, ljubljenec navijačev zeleno-belih, ne bi imel nič proti, kapetan Vidmar pa ...