V Sloveniji ne želijo po poti slovaškega kluba, a ...

Slovenski nogometni prvoligaši od Nogometne zveze Slovenije (NZS) pričakujejo pomoč in jasna stališča ter konkretne odgovore. Želijo si, da bi igralci in drugi zaposleni občutili čim manjši izpad dohodka, a se zavedajo, da se bo treba prilagoditi, če bodo želeli preživeti čas po pandemiji novega koronavirusa.

"Če pomoči zveze ne bo, nas skrbi, kakšna bo nadaljnja usoda tekmovanja na najvišji in vseh drugih ravneh klubskih tekmovanj v državi," so izpostavili nogometni prvoligaši v skupnem zapisu, ki jih je objavil spletni portal RTV Slovenije MMC. Ta je ta teden vseh deset klubov slovenske prve lige naslovil nekaj vprašanj, med drugim, ali razmišljajo o znižanju plač nogometašev in drugih zaposlenih oziroma kakšnem podobnem ukrepu v času pandemije novega koronavirusa.

"Želimo si, da bi igralci in drugi zaposleni občutili čim manjši izpad dohodka, vendar vsi spremljamo novice po svetu in se zavedamo, da se bo treba prilagoditi, če bomo želeli preživeti. Trenutno je treba pogledati širšo sliko in ta kaže na globalen problem, v tej situaciji ni zgolj slovenski nogomet."

Sinoči sprejeti zakon, s katerim bo država pomagala prizadetim podjetjem in posameznikom zaradi epidemije, morajo klubi najprej temeljito preučiti. Na tej podlagi in oceni škode, ki jo bo ta zdravstvena kriza povzročila klubom, bodo naredili analizo dejanskega izpada finančnih sredstev.

"Ko se bo ugotovil realen upad prihodkov v zvezi s stroški, se bomo z deležniki v klubih pogovorili. Cilj je vsekakor iskanje optimalne rešitve za vse strani in s tem dolgoročno razmišljanje, kako zagotoviti stabilnost ter likvidnost nadaljnjega delovanja klubov," so zapisali prvoligaši.

Nočejo ponoviti slovaške napake

Klubi menijo, da je bolje, če vsak prejme vsaj del dohodka, kot pa da bi se tudi v Sloveniji komu pripetila podobna zgodba kot slovaškemu nogometnemu klubu Žilina, pri katerem niso uspeli priti do internega dogovora z igralci o zmanjšanju pogodbenih obveznosti za omogočanje nadaljnjega funkcioniranja, klub pa je to potisnilo v finančni zlom in posledično stečaj.

Klubi slovenske prve lige zatrjujejo, da se bodo s trenutno krizo spopadli s skupnimi močmi. "Nogometni klubi, ki nastopamo v prvi ligi državnega prvenstva, smo se povezali in odločili, da se s trenutnimi razmerami soočimo skupaj. Verjamemo, da bomo tako uspešnejši v dobrobit nogometa ter konkretnejši v sodelovanju z vsemi deležniki, med katere sodijo tudi NZS, Sindikat profesionalnih igralcev nogometa Slovenije (Spins), Olimpijski komite Slovenije (OKS) in nenazadnje država. Zavedamo se, da se soočamo s podobnimi težavami ter imamo skupne cilje," so zapisali.

