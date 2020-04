Svetovna kriza, kot je še ni bilo. Mura ob tretjino prihodkov.

Malo jih je večjih mest v Sloveniji, ki bi izžarevala tako močno strast do nogometa kot jo Murska Sobota. Zlasti v zadnjih sezonah. Zaradi tega je predsedniku Mure Robertu Kuzmiču še težje pri srcu, ko spremlja mrtvilo na zelenicah in se ubada s posledicami koronakrize. Tako v klubu kot tudi v svoji redni službi v Kranju.

Dvoboji Mure so v Murski Soboti prerasli v nekaj več, zdaj, ko je pandemija koronavirusa ohromila dogajanje in prekinila sezono, pa so navijači ostali brez tega, kar najbolj obožujejo. Brez dogodkov, zaradi katerih se je v Fazanerijo drlo na tisoče zvestih navijačev in strastno podpiralo ljubljence.

Predsednik Kuzmič: Čakanje in prilagajanje

Robert Kuzmič s takšno krizo, odkar deluje v nogometu, še ni imel opravka. Foto: Mario Horvat/Sportida ''V Murski Soboti je nogomet zelo priljubljen. Fazanerija je postala središče druženja, ne le nogometa. Ljudje so se tega navadili. Veliko delamo z mladimi, imamo ogromno privržencev, članov, otroci tekmujejo … Vsega tega zdaj ni, to žal manjka,'' z žalostjo ugotavlja Robert Kuzmič.

Že več let je predsednik Mure, a s tako negotovo situacijo, v kateri se je znašel njegov klub, še ni imel opravka. Koronakriza že kaže zobe, z razlogom zaskrbljene nogometne delavce pa najbolj moti, ker ne vedo, do kdaj bo vse skupaj trajalo.

''Če bi to vedeli, bi se lažje pripravili na posledice in nadaljevanje. Tako pa je vse nepredvidljivo, da nam ne preostane nič drugega, kot čakanje in prilagajanje. To je svetovna kriza, kot je še ni bilo. Treba se je posvetovati med seboj, spremljati večje in se sproti odločati. Generalnih usmeritev ni,'' se počuti, kot da bi imel zavezane roke. Nogomet je postal igračka v rokah višjih sil.

Ne moreš zaigrati takoj iz karantene

Trener Mure Ante Šimundža in njegov pomočnik Damjan Gajser lahko z igralci do nadaljnjega sodelujeta le preko videonapotkov. Foto: Grega Valančič/Sportida Pandemija koronavirusa ga je prepodila z igrišč, stadioni samevajo, tribune so prazne. In to ravno v obdobju, ki se ga je nogometno Prekmurje najbolj veselilo, saj se je bližal svojevrstni vrhunec sezone, pokal Slovenije. V polfinalu sta tako Mura in Nafta, finale pa bi se igral v Fazaneriji. Zadosten razlog za povečano evforijo med prekmurskimi ljubitelji nogometa, ki jih misel o sanjskem scenariju, obračunu ''sosedov'' za prestižno lovoriko, navdušuje že več mesecev.

''Zelo smo se veselili pokala in ga nestrpno pričakovali, a je situacija pač taka, da bo potrebno počakati. Dejansko sploh še ne vemo, kdaj se bodo začeli treningi, kaj šele tekmovanja. Je pa tako, da ne moreš kar naenkrat priti iz karantene in zaigrati. Potrebuješ vendarle nekaj tednov,'' ocenjuje, da bodo nogometaši do vsaj malce bolj spodobne forme potrebovali kar nekaj skupnih treningov, ki jih zdaj, ko velja prepoved zbiranja na igrišču, ne smejo opravljati.

Predsednik je potrdil, da vsi igralci dosledno upoštevajo navodila države in ostajajo v svojih stanovanjih. Občasno opravi video sestanek s kapetani, z vodstvom pa je v neposrednem stiku skoraj vsak dan.

Sreča v nesreči za poškodovane igralce

Hrvaški vratar Matko Obradović, ki je bil v prejšnji sezoni ocenjen za najboljšega čuvaja mreže 1. SNL, se vrača po hujši poškodbi. Če ima Mura smolo pri izpadu finančnih sredstev, pri tem zelo pomemben delež predstavljajo neprodane vstopnice za domača srečanja v Fazaneriji, pa je šla prekinitev sezone vsaj malce na roko poškodovanim igralcem. Pri Muri jih je več, trener Ante Šimundža je moral v spomladanski del kreniti brez nekaterih udarnih igralcev. Na seznamu poškodovanih so (bili) prvi vratar Matko Obradović, kapetan Alen Kozar, branilec Marin Karamarko in mladi zimski novinec Renato Simić, ki je na pripravljalnih srečanjih pustil zelo dober vtis. Zdaj bodo imeli več časa, da ujamejo ritem in se vrnejo na igrišča, pri tem pa izpustijo manj tekem od načrtovanih.

''To drži. Nekaj poškodovanih bi se lahko vrnilo, če bi se prvenstvo dejansko nadaljevalo. Potem bi potrebovali širino, saj nas čaka tudi pokal, tako da bi bila to zelo dobra stvar za nas. Matko že pridno trenira doma. Prst je zaceljen, tako da se vrača, bo pa končno oceno o vrnitvi podala stroka. Zavedamo se, da ne smemo prehitevati, zato je bolje še kak teden počakati, kot pa se vrniti prehitro,'' je prvi mož Mure vesel, da se zdravstveno stanje trenutno poškodovanih igralcev izboljšuje, vendar ne želi prehitevati dogodkov.

Navijači Mure želijo pomagati klubu tudi v obdobju, ko se čutijo posledico pandemije koronavirusa. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida

Evropa ne predstavlja pritiska S pomočjo ozdravljenih povratnikov bi imela Mura v boju za Evropo še večje možnosti. ''Glede cilja preboja v Evropo v klubu ne postavljamo nekega strašnega pritiska. Tega si želimo, ali preko prvenstva ali pa pokala. Če se bo sezona nadaljevala, bomo to skušali maksimalno izkoristiti. Je pa to šport in vemo vsi, da odloča igrišče. In igralci na njem,'' je povedal jasno, da iz tega, da ne bi bilo Evrope, v Murski Soboti ne bi delali pretirane drame, temveč nadaljevali pot brez stresov.

Sveže pridobitve v Fazaneriji

Fazanerija se lahko pohvali z (za slovenske razmere) visokim obiskom tekem. Foto: Sportida Zaradi koronakrize se bo zamaknil tudi projekt prenove stadiona. Ne vsega, nekaj stvari je Mura že končala in poskrbela za marsikatero izboljšavo.

''V teh dneh smo zaključili stolp za kamere za TV-prenose, pa novinarsko središče, ki je zdaj primerno tudi za Evropo. V Fazaneriji smo lahko igrali v Evropi tudi lani, a so bile določene pripombe. Te zahteve smo zdaj uredili in odstranili,'' je ponosen na opravljeno. V prihodnosti želi urediti še igrišče in vadbeni center, hkrati pa dati velik poudarek nogometni šoli. ''Prekmurskim otrokom moramo omogočiti, da izpolnijo svoje sanje skozi Muro,'' poudarja že dalj časa stavek, ki postaja poslanica kluba.

Proučujejo interventni zakon

O tem, kakšne so morebitne rešitve za nadaljevanje prvenstva, se bodo klubi oglasili s skupno izjavo. ''Sodelujemo z NZS, državnimi institucijami in sindikatom SPINS. Proučujemo interventni zakon, ki ga bodo lahko koristili igralci in zaposleni. Gledamo, kako določene zadeve skrčiti in preživeti, ne vemo pa, kako dolgo bo to še trajalo. Do sredine maja, junija ali julija? Težko je reči. Prva predvidevanja Uefe in zdravstvenih organizacij so bila, da bo šlo to mimo v nekaj tednih. Bila so napačna. Vleklo se bo še dalje. Če se poigramo s statistiko, gredo številke žal samo še navzgor. Samo na Kitajskem se je umirilo,'' ne skriva zaskrbljenosti zaradi napačno postavljenih prvotnih ocen. O tem, kako bo z nadaljevanjem sezone Prve lige Telekom Slovenije, bodo klubi počakali na odločitev NZS.

Nogometaši Mure so trenutno na lestvici Prve lige Telekom Slovenije na petem mestu. Foto: Vid Ponikvar

Zadovoljen z rezultati, zaradi krize ob tretjino prihodka

Zaradi prekinitve sezone bo klubska blagajna Mure doživela velik udarec. Foto: Planet TV V nemirnem času, ko nogomet miruje, je na našo prošnjo potegnil črto nad opravljenim v tej sezoni in spoznal, da je lahko kot predsednik zadovoljen.

''Kakšna stvar bi se lahko bolje iztekla, kakšen remi bi se lahko končal tudi z našo zmago, a na splošno sem zadovoljen. To je pač nogomet, žal imamo precej remijev (Mura jih ima 11 v 25 nastopih, največ v prvi ligi, na druge mestu je Rudar, ki je zbral 10 remijev, op. p.). Enkrat ti uspe, drugič se obrne proti,'' je Kuzmič ocenil nastope Mure, ki je v 25 krogih zbrala 38 točk, na lestvici pa zaseda peto mesto. Zadovoljen je tudi z delom trenerja Anteja Šimundže, ki je najprej popeljal črno-bele v prvo ligo, zdaj pa z njimi nadaljuje projekt razvoja in napredka na vseh ravneh.

''Kot klub smo zelo usklajeni in sklepčni. Bo pa zdaj potrebno prilagajati naš poslovni načrt nastali situaciji. Obetajo se še velike težave, saj smo v klubu v veliki meri odvisni od prodaje vstopnic, pa prodaje artiklov, na tekmah imamo na stadionu naš gostinski obrat. Skupaj z vadninami znaša to skoraj tretjino prihodka,'' je opozoril na dobršen izpad prihodkov, s katerim bo imel opravka vsak slovenski klub. Kar se tiče Mure, je obdobje brez tekem še toliko bolj mučno, ker imajo na domačih tekmah velik obisk. Po ocenah predsednika Mure je izpad prihodkov od vstopnic v Sloveniji verjetno bolj udaril po žepu le še Maribor.

Če bi v finalu pokala zaigrali Mura in Nafta … V primeru prekmurskega finala pokala Slovenije bi bila Fazanerija zagotovo razprodana. Foto: Mario Horvat/Sportida ''Fazanerijo bi zagotovo napolnili, zagotovo pa bi ostal še kdo zunaj,'' je predsednik Kuzmič prepričan, da bi v primeru finala pokala Slovenije med Muro in Nafto vladalo tako veliko zanimanje za nakup vstopnic, da na tribune ne bi mogli spustiti vseh navijačev. Vesel je, da je Nogometna zveza Slovenije (NZS) prepoznala Mursko Soboto kot okolje, ki obožuje vrhunske nogometne prireditve. Zato so s krovno zvezo v duhu promocije nogometa sklenili dogovor, ki vključuje tudi igranje nekaterih mednarodnih tekem v Fazaneriji. Lep primer je bil lanski dvoboj med ženskima reprezentancama Slovenije in Nizozemske, aktualnih evropskih prvakinj. Zmaga je odšla v domovino tulipanov (2:4), vzdušje v Fazaneriji pa je bilo odlično, tako da je bila to zelo posrečena promocija ženskega nogometa. Želeli so odigrati še nekatere mladinske tekme, a jim je novi koronavirus porušil načrte.

Black Gringosi vedno vprašajo, če lahko še kako pomagajo

Navijaška skupina Black Gringos bi zbirala denar za Muro tudi v primeru, če bi tekme potekale pred praznimi tribunami. Foto: Blaž Weindorfer/Sportida Vesel je, da je steklo sodelovanje med klubom in navijaško skupino Black Gringos. ''Z njimi smo v navezi. Hoteli so nam že na začetku priskočiti na pomoč in predlagali, da bi nam pomagali na različne načine tudi v primeru, če bi se igralo pred praznimi tribunami in bi med seboj zbirali denar,'' je navdušen nad odzivom navijačev, s katerim dokazujejo, da nima vsak privržencev s tolikšno pripadnostjo do kluba.

''Vedno vprašajo, ali lahko še kako pomagajo,'' se zahvaljuje navijačem za izkazano pozornost in pomoč. Po neljubih dogodkih (protestni bojkot na tekmi proti Taboru, ko so želeli proslaviti 28-letnico obstanka) se je vodstvo kluba odprto pogovorilo s predstavniki navijačev. Sklenili so dogovor, navijači se ga držijo, tako da je sodelovanje zgledno. Zraven so tudi na varnostnih sestankih.