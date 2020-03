NZS sporoča: v Sloveniji brez nogometa tudi aprila

Nogometna zveza Slovenije je zaradi pandemije COVID-19 sprva tekmovanja prekinila do konca marca, s sklepom Odbora za nujne zadeve NZS pa se ukrep NZS podaljša do preklica. NZS želi s tem ukrepom predvsem zaščititi zdravje nogometašev, navijačev in funkcionarjev, klubom pa pomagati pri načrtovanju naslednjih aktivnosti. ''V trenutni situaciji, ko je nemogoče napovedati konec epidemije, je najpomembnejša skrb NZS in klubov zdravje nogometašev. S podaljšanjem prekinitve bodo klubi lažje planirali svoje aktivnosti. Zdaj je najpomembnejše, da ostanemo doma in naredimo tisto, kar lahko, da skupaj premagamo epidemijo,'' je po seji odbora za nujne zadeve in sprejetju sklepa, da se prekinitev vseh tekmovanj pod okriljem NZS podaljša do preklica, povedal predsednik NZS Radenko Mijatović.

Strokovne službe pripravljajo rezervne scenarije

"V trenutni situaciji, ko je nemogoče napovedati konec epidemije, je najpomembnejša skrb NZS in klubov zdravje nogometašev," izpostavlja predsednik NZS Radenko Mijatović. Foto: Vid Ponikvar Nogometna zveza Slovenije aktivno spremlja situacijo glede epidemije koronavirusa in dosledno upošteva ukrepe državnih organov in navodila glede omejevanja širjenja bolezni. Tekmovanja v organizaciji NZS se bodo tako nadaljevala po odločitvi državnih organov o prenehanju izrednih ukrepov, ki se nanašajo na prepoved in omejitve javnih prireditev ter ustreznih priporočil medicinske stroke.

Glede na odločitev UEFA, ki je vsem nacionalnim nogometnim zvezam s preložitvijo Evropskega prvenstva v nogometu iz leta 2020 v leto 2021 omogočila možnost podaljšanja domače tekmovalne do konca junija 2020, pa strokovne službe ustrezno pripravljajo rezervne scenarije glede nadaljevanja tekmovanj. V vsakem primeru pa ne gre pričakovati, da se bodo tekmovanja pod okriljem NZS nadaljevala pred 2. oziroma 9. majem.

Po 25 od skupno 36 krogih Prve lige Telekom Slovenije v tej sezoni je v najboljšem položaju ljubljanska Olimpija. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Evropi so se zaradi pandemije novega koronavirusa do nadaljnjega prekinila vsa prvoligaška tekmovanja razen prvenstva v Belorusiji. V Sloveniji je bilo odigranih 25 od 36 krogov, v vodstvu pa je ljubljanska Olimpija, ki ima pred Celjem in Aluminij pet, pred branilcem naslova Mariborom pa že sedem točk prednosti. Na zadnjem mestu je prepričljivo velenjski Rudar, ki v tej sezoni sploh še ni okusil slasti zmage.

Preberite še: