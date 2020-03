Tudi športni svet je močno občutil posledice pandemije novega koronavirusa. Številna tekmovanja so odpovedana ali prestavljena, napovedujejo se veliki finančni udarci, vrata so (začasno) zaprle tudi največje svetovne lige. V nekaterih tekmovanjih je že jasno, da prvakov v tej sezoni ne bomo dobili. Preverili smo, kakšna je usoda petih slovenskih lig v kolektivnih športih: nogometni, košarkarski, rokometni, hokejski in odbojkarski.

Košarka - končna odločitev KZS še ta teden

Na Košarkarski zvezi Slovenije (KZS) podrobno preučujejo vse mogoče scenarije, kaj bodo naredili s tekmovanji pod njenim okriljem. Videli smo, da so se na sosednjem Madžarskem že odločili za konec sezone.

Na združenju klubov prve moške članske lige so na sredini korespondenčni seji prav tako sprejeli sklep, da se sezona predčasno konča, naslova prvaka pa se ne podeli nobeni ekipi. Na KZS so potrdili, da so sklep prejeli, vendar mora o njem odločati še izvršni odbor zveze, ki ima zadnjo besedo. Do petka lahko pričakujemo, da bo prišlo tudi do uradne potrditve o koncu sezone 2019/20 v vseh tekmovanjih.

Državnega prvaka v košarki v tej sezoni najverjetneje ne bo. Predlog podpirajo vsi klubi. Foto: Peter Podobnik/Sportida

"Odločitev bo padla kmalu. Znano bo, kaj in kako. Košarkarska zveza Slovenije preučuje več možnih scenarijev za sezono – od prve članske lige do mlajših starostnih kategorij. Vodstvo in tekmovalna komisija sta v rednih stikih z združenjem lig. Na Mednarodno košarkarsko zvezo smo poslali dopis z nekaterimi vprašanji. Na podlagi zbranih informacij bomo v prihodnjih dneh sprejeli odločitve," je sporočil predstavnik za stike z javnostjo na KZS Grega Brezovec.

Končanje lig je najboljša možnost, saj se zanjo zavzemajo tudi klubi: "Uskladiti so bo treba, kdo in kaj. Je kdo prvak ali ne, kdo izpade, kdo napreduje. Več scenarijev se pripravlja."

Za slovensko košarko bi morale biti ob običajnem poteku osrednji letošnji dogodek junijske kvalifikacije za olimpijske igre, vendar na naši krovni košarkarski zvezi še nimajo nobenih informacij, ali bodo dejansko izvedene ali ne

Nogomet - govorice o predlogu Uefe neresnične

Govorice o tem, da je Uefa v primeru črnega scenarija, dokončne odpovedi nadaljevanja sezone 2019/20, predlagala, da za prvaka razglasijo trenutno vodečo prvoligaško ekipo, so se izkazale za lažne. Foto: Grega Valančič/Sportida

Nogometna zveza Slovenije je od Evropske nogometne zveze (Uefa) dobila dovoljenje, da se prvoligaške tekme igrajo vse do konca junija. Prva liga Telekom Slovenija se bo zato takoj, ko se bodo zadeve umirile in bo odpravljena grožnja s širjenjem novega koronavirusa, nadaljevala.

Velika želja je, da se odigra sezona do konca, prvak pa postane tisti, ki bi osvojil največ točk. Če to ne bo mogoče, se bo o tem, komu pripada državni naslov, odločala šele takrat. Tako kot tudi o potnikih v Evropo in izpadu.

Zavedajo se, da vladajo izredne razmere, govorice o tem, da je Uefa v primeru črnega scenarija, dokončne odpovedi nadaljevanja sezone 2019/20, predlagala, da za prvaka razglasijo trenutno vodečo prvoligaško ekipo, pa so se izkazale za lažne. Zanikal jih je sam predsednik Uefe Aleksander Čeferin.

Rokomet - RZS še ne razmišlja o koncu sezone

Pri RZS še ne vedo, kakšna bo usoda letošnje sezone. Foto: Grega Valančič/Sportida

Rokometna zveza Slovenije (RZS) trenutno o končanju slovenskih ligaških tekmovanj še ne razmišlja. Kot pravi predstavnik za odnose z javnostmi na RZS Aljaž Močnik, ves čas budno spremljajo dogajanje ter se pogovarjajo o različnih scenarijih in možnostih.

"Trenutno nam ne preostane drugega, kot da čakamo, da se to grozno obdobje širitve virusa konča, nato pa bomo videli, kako in kaj se bo razpletlo. Enako verjetno velja tudi za Evropsko rokometno zvezo. Že v kratkem bomo verjetno videli, kako se bo vse skupaj razpletlo," pravi Močnik.

V slovenskem državnem prvenstvu v ligi NLB je sicer do konca rednega dela ostal še en krog, nato pa bi se tekmovanje moralo nadaljevati v ligi za prvaka in ligi za obstanek. V vodstvu so trenutno Celjani, ki bi morali preteklo soboto odigrati tudi tekmo osmine finala lige prvakov proti poljskim Kielcam. Nastope v evropskih tekmovanjih prav tako še niso končali v velenjskem Gorenju, ki nastopa v pokalu EHF. V ženski konkurenci se v slovenskem prvenstvu novi naslov prvakinj trenutno obeta krimovkam.

Hokej - prvakov letos ne bo

V hokejskih tekmovanjih, ki so v zadnji sezoni potekala pod okriljem HZS, prvakov letos ne bo. V finalu državnega prvenstva bi morali igrati hokejisti Olimpije in Jesenic. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Predsednik Hokejske zveze Slovenije (HZS) in upravnega odbora Alpske hokejske lige, v kateri sta nastopala največja slovenska hokejska rivala Olimpija in Jesenice, Matjaž Rakovec je preteklo sredo sporočil, da se alpska sezona končuje predčasno. Ob tem so iz HZS potrdili tudi, da se ustavljajo vsa preostala tekmovanja pod njihovim okriljem, torej tudi državna prvenstva in liga IHL v različnih selekcijah. Prvakov v omenjenih tekmovanjih v tej sezoni, tako kot v večini preostalih slovenskih lig, ne bo.

"Tako kot Alpska liga smo zaključili tekmovanje brez zmagovalca. Ko smo imeli korespondenčno sejo predsedstva za potrditev konca sezone, je bil moj predlog, da bi za, na primer, celinski pokal upoštevali lanske rezultate. Tako kot pri Mednarodni hokejski zvezi, kjer se bo upošteval lanski rating. Naprej bomo šli, kot da te sezone ni bilo, saj ne bi bilo pravično do nikogar, da bi kar razglasili prvake," pravi generalni sekretar HZS Dejan Kontrec in dodaja, da morajo predloge potrditi še pri IIHF.

Po predlogu upoštevanja lanskih rezultatov bo v prihodnji sezoni v celinskem pokalu sodeloval slovenski prvak sezone 2018/19 HK SŽ Olimpija. Ta se je tudi letos pričakovano uvrstil v finale DP, a bojev s HDD Sij Acroni Jesenice ni dočakal. Obe moštvi sta se uvrstili tudi v končnico Alpske lige, ki ni dočakala začetka.

Odbojka - odločitev OKS razburila Mariborčanke

Pri Odbojkarski zvezi Slovenije so odločili, da sta državna prvaka ekipi, ki sta trenutno najvišje na lestvici, torej ACH Volley v moški in Calcit Volley v ženki konkurenci. S svojo odločitvijo so razjezili Mariborčanke, ki pravijo, da je odločitev nepoštena. Foto: Uroš Iskra

Potem ko je OZS prejšnji teden po izredni seji predsedstva OZS in tekmovalno-registracijske komisije do preklica prekinila vsa uradna tekmovanja, so pri slovenski krovni odbojkarski organizaciji zdaj sprejeli še odločitev, da je prvenstvo v okviru 1. odbojkarske lige za sezono 2019/20 končano.

Moštva v elitni slovenski ligi so prvenstvo tako končala po rednem delu in tekmah v modri oz. zeleni skupini, pred njimi je bila le še končnica. Slovenske prvake in prvakinje ter nosilce odličij so torej določile trenutne lestvice.

Pri moških je naslov državnih prvakov pripadel odbojkarjem ACH Volleyja Ljubljana, v ženski konkurenci pa odbojkaricam Calcit Volleyja, ki so si prvo mesto na lestvici pred začetkom končnice zagotovile z zmago v zadnjem krogu, ko so v začetku marca na gostovanju v Mariboru premagale Novo KBM Branik. Odločitev je razburila Štajerke, ki pravijo, da krone brez boja ne bodo prepustile, a kot kaže, bo obveljala odločitev OZS.

OZS je edina odbojkarska zveza v Evropi, ki se je odločila za takšno potezo, drugod so se odločili, da prvakov v tej sezoni ne bo.

