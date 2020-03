"Zdravje je na prvem mestu," uglašeno sporočata kapetana največjih slovenskih hokejskih tekmecev Olimpije in Jesenic Aleš Mušič in Andrej Tavželj. Z njima smo potegnili črto pod predčasen konec sezone in dobili potrditev, da je hokejski elan še vedno njun spremljevalec.

Če se vodstva nogometnih evropskih lig sprašujejo in načrtujejo, kdaj bi lahko najpozneje nadaljevala prvenstva, da bi jih na koncu tudi izpeljala, so se hokejske sezone večinoma končale predčasno.

V Evropi trenutno vztraja le peščica (Belorusija, Ukrajina, KHL – zadnja je po umiku Jokerita in Barys Nur-Sultana za teden prekinila ligo in išče nov sistem končnice), vrata je začasno zaprla NHL, ki se bo težko vrnila pred majem, v ligi AHL bodo morda maja v akciji le moštva, ki so na mestih končnice, nižje lige so se odločile za predčasen konec sezon ... Skorajda vsi slovenski hokejisti so tako že odigrali zadnjo tekmo sezone, najverjetneje tudi Anže Kopitar (te dni je čez lužo v samoizolaciji), zagotovo pa Jan Drozg, ki se je danes vrnil v domovino.

Za slovenske klube je bilo konec že pretekli teden. Potem ko so v torek konec sezon kot prvi napovedali v ligi EBEL in nemški elitni DEL, so v sredo predčasno končali še Alpsko ligo, Hokejska zveza Slovenije pa je ustavila še preostali tekmovanji pod svojim okriljem (ligo IHL in državno prvenstvo).

Takrat - še preden so v jeseniškem društvu potrdili en primer okužbe s koronavirusom - smo se pogovarjali s kapetanoma slovenskih kolektivov Alpske lige Andrejem Tavžljem (HDD Sij Acroni Jesenice) in Alešem Mušičem (HK SŽ Olimpija) in z njima potegnili črto pod tekmovalnim obdobjem, ki ni prinesel rezultatskih zaključkov. Po našem pogovoru so sporočili, da finala državnega prvenstva med večnima tekmecema v tej sezoni ne bo.

Zdravje je na prvem mestu

"Na prvem mestu je zdravje. Liga je naredila, kar bi morda lahko že malo prej, a je čakala kakšno močnejšo ligo. Odločitev o odpovedi je bila pravilna, ne moremo biti sebični, zdravje je najpomembnejše," pravi Tavželj, ki se je z železarji v tej sezoni zavrtel na čustvenem vrtiljaku. "Čeprav ni nekega zaključka sezone, menim, da moramo biti s to sezono zelo zadovoljni. Imeli smo precej neizkušeno ekipo, veliko mladih fantov se je letos ogromno naučilo," je pred dnevi, ko so predčasno končali sezono Alpske lige, dejal kapetan Jesenic Andrej Tavželj. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Neizkušena ekipa, vodil jo je trener Mitja Šivic, je jeseni "podarjala" točke kot po tekočem traku in bila po hudem decembrskem porazu z večnim tekmecem iz Ljubljane (0:7) v težkem položaju, na 13. mestu daleč od končnice. Nato pa preobrat, Jeseničani so nizali zmage, postali najbolj vroče moštvo tekmovanja in se neposredno uvrstili v četrtfinale Alpske lige. V drugi polovici t. i. master rounda so znova dobili krila, v četrtfinale bi morali vstopiti s tretjega mesta, a se to ni zgodilo ...

Na čustvenem vrtiljaku so se naučili veliko

"Napredek naše ekipe je bil zelo velik. Mlačni meseci, ko nismo postavili pike na i, a bi jo lahko praktično na vsakem srečanju, in smo izgubljali za zadetek, po podaljških ..., zagotovo niso dobro vplivali na samozavest, na vzdušje v ekipi. Moram pa reči, da je Mitja vedno ostal pozitiven. Menim, da se mu je prav ta pozitivnost na koncu izplačala. Po tistem dnu proti Olimpiji decembra smo potrebovali nekaj tekem, na katerih smo prišli do zmag na zelo težek način, veliko smo morali vložiti v to. Takrat so se kocke začele nekako sestavljati, samozavest je rasla. Šli smo tekmo po tekmo, nismo si nalagali še dodatnega pritiska. To je bil ključ, da smo se najprej uvrstili v končnico. V master roundu je morda prišla manjša kriza, a je Mitja zadnjih pet tekem spet dobro odreagiral, v drugem delu smo pokazali zelo dobre igre in zmagovali. Čeprav ni nekega zaključka sezone, menim, da moramo biti s to sezono zelo zadovoljni. Imeli smo precej neizkušeno ekipo, veliko mladih fantov se je letos ogromno naučilo, morda še več kot kadarkoli prej, saj so bili prvič v določenih vlogah.Naučili smo se predvsem tega, kako se iz izgubljenih položajev dvigneš, greš na višjo raven," je 36-letnik opisal pestro obdobje, v katerem je gorenjska ekipa precej zrasla.

Tavželj, ki je še vedno pripravljen žrtvovati poletje za priprave na novo sezono, veliko zaslug za napredek pripisuje trenerju Mitji Šivicu, ki je vselej ostal pozitiven. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Tavželj ob tem dodaja, da je hokejski elan še vedno prisoten: "Želja je, poletje sem pripravljen posvetiti pripravam, kar kaže na to, da bi še naprej rad vztrajal v hokeju. Težko se ločim od slačilnice. Vemo, da je bilo veliko slabih trenutkov, a hkrati je bilo letos tudi toliko dobrih, ki so mi dali motivacijo za naprej."

"Sezono smo odpeljali korektno," pravi kapetan Olimpije Aleš Mušič, ki želi vztrajati na ledenih ploskvah. Foto: Grega Valančič/Sportida

Ljubljanska Olimpija je v sezono vstopila kot branilka treh lovorik, pokalne, alpske in državne. Zmaji so tudi tokrat postali pokalni prvaki, zaključnih bojev za preostala naslova pa niso dočakali.

"Sezono smo posvečali določenim ciljem, a jih razumljivo ne bo mogoče doseči. Morda se je kdo pred časom še šalil, a smo kmalu spoznali, da virus ni tako nedolžen, kot smo na začetku mislili. V teh časih je treba biti zelo pazljiv, še toliko bolj do majhnih otrok in starejših," pravi otrok Olimpije Mušič in skrajšano sezono ocenjuje kot uspešno.

Izpeljali so korektno

Zeleno-beli so pod trenersko taktirko Gregorja Polončiča redni del Alpske lige končali na prvem mestu, v master roundu niso bili prepričljivi, zvrstili so se tik za Jeseničani, v državnem prvenstvu pa pričakovano prišli v finale.

"Vedeli smo, kje so pomanjkljivosti, na treningih smo jih poskušali odpraviti, in verjeli, da bomo prišli zelo daleč, ponovili lanske uspehe, a se to žal ne bo moglo zgoditi." Foto: Eva Brili Grebenar

"V celoti gledano smo sezono odpeljali korektno. Bili smo prvi po rednem delu, kar je bil kar lep uspeh, nanizali smo 12 zaporednih zmag, tudi zelo dobro igrali. V drugem delu smo malo padli v formi, nismo izkoristili power playev, nismo dosegali veliko zadetkov ... Povsem normalno je, da imajo ekipe vzpone in padce, žal smo mi padli ravno ob koncu. Vedeli smo, kje so pomanjkljivosti, na treningih smo jih poskušali odpraviti, in verjeli, da bomo prišli zelo daleč, ponovili lanske uspehe, a se to žal ne bo moglo zgoditi," razmišlja 37-letnik, ki podobno kot kapetanski kolega Jesenic še ni rekel zadnje v klubskem hokeju.

"Ogromno let sem že v tem športu in še vedno z užitkom igram. Slačilnica je super, pogoji so super, tudi telo mi za zdaj še vedno dovoljuje, me normalno drži, večjih poškodb ni. Za zdaj se počutim res zelo v redu, ni mi težko trenirati, volja je."