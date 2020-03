Nemirne vode in vse več znakov, da prvenstva (pričakovano) ne bo

Po 26 letih predsednikovanja IIHF se bo Rene Fasel septembra umaknil s čela mednarodne krovne hokejske organizacije.

Rene Fasel v zadnjih mesecih predsedovanja IIHF najverjetneje ne bo dočakal še tretjega domačega svetovnega prvenstva. Foto: Getty Images Švicarski zobozdravnik je upal, da bo še tretjič (po letu 1998 in 2009) v svojem dlje kot četrt stoletja dolgem mandatu dočakal svetovno hokejsko smetano v domovini, a so možnosti, da bi se elita med 8. in 24. majem ustavila v Zürichu in Lozani, skorajda nične.

Če gre verjeti The Hockey News, so se morali pri IIHF že sprijazniti, da prvenstva ne bo, a ga uradno še niso prekrižali. Naj pa bi to bilo le še vprašanje časa.

"Plujemo v nemirnih vodah. Smo sredi težkih in nepredvidljivih časov, ko vsak dan prihajajo slabe novice. Odpovedati smo morali že več kot 16 turnirjev, prvenstva v Švici kot tudi v Sloveniji in na Poljskem so močno vprašljiva. Trenutno delamo tako, kot da bosta Zürich in Lozana 8. maja gostila prvenstvo. Prvenstvo mi je še posebej pri srcu, a vse več znakov kaže, da ga ne bo mogoče pripraviti. Odločitev ni na na zvezi (IIHF), pač pa bo odločala oblast in kantoni. Upanje umira zadnje," je 70-letnik dejal v pogovoru s švicarsko tiskovno agencijo Keystone SDA.

Kot zdravnik položaj jemlje skrajno resno

"Spremljamo mnenja strokovnjakov, ki pa so zelo različna. Nekateri pravijo, da bo vrhunec pandemije v Evropi aprila, nekateri, da bo konec maja, slišati pa je tudi, da nas najhuje čaka šele oktobra. Kot zdravnik položaj jemljem zelo resno, a nimam odgovora na to, kdaj se bo vse skupaj končalo. Menim pa, da bi odločitev o prvenstvu lahko prišla v naslednjih dveh tednih," negotovost drži Fasel.

Za mnoge, če ne kar večino, so priprave v trenutnem položaju nemogoče. V Švici bi morali na primer sodelovati tudi Italijani, ki jih je epidemija najbolj prizadela, in Kazahstanci, ki naj še lep čas ne bi smeli zapustiti države.

Švica bi ob prestavitvi težko ostala gostiteljica

Švicar je ob tem dodal, da je prvenstvo zavarovano pred vojnami, terorizmom in naravnimi katastrofami. Vsem kupcem vstopnic, do zdaj so jih prodali okoli 300 tisoč, bodo v primeru odpovedi denar vrnili, bo pa nezadovoljstvo med švicarskimi ljubitelji hokeja pustilo dejstvo, da bi Švica ob prestavitvi prvenstva težko ostala gostiteljica.

Tivoli, ki te dni doživlja prenovo, bi ob prestavitvi prvenstva na prihodnje leto, lahko ostal gostitelj, Lozana in Zürich pa težje, saj sta za SP 2021 predvidena gostitelja Minsk in Riga. Foto: Vid Ponikvar

Gostitelji elite so namreč določeni v naprej, trenutno do leta 2025. Za prihodnje leto je predvideno, da si bosta roke podala Minsk in Riga. "V svetovnem prvenstvu je toliko komercialnih interesov ... Ko govorimo o tekmovanjih nižje stopnje, je to lažje. Svetovno prvenstvo 2021 bosta tako gostili Belorusija in Latvija."

Ljubljana bi tako ob odpovedi prvenstva drugega razreda - Tivoli, ki ga ravno prenavljajo, bi ga moral gostiti med 27. aprilom in 3. majem - prihodnje leto lahko ostala na seznamu gostiteljev. O tem in moratoriju je pred dnevi že govoril generalni sekretar Hokejske zveze Slovenije Dejan Kontrec.

Čeprav je Fasel dejal, da naj bi bila usoda znana v dveh tednih, bomo odgovor najverjetneje dobili prej. IIHF je konec tedna napovedala, da bo o statusu prvenstev v Švici, Sloveniji in na Poljskem (tretji razred) razpravljala v torek.