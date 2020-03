Koronavirus: kaj bo s svetovnim prvenstvom v Tivoliju?

Bo Tivoli, ki doživlja popravke, med 27. aprilom in 3. majem gostil svetovno prvenstvo v hokeju drugega razreda? Bodo gledalci prisotni? Bodo prvenstvo prestavili za eno leto? Vse to so vprašanja, s katerimi se v teh dneh ukvarjajo pri Hokejski zvezi Slovenije.

Bo Tivoli, ki doživlja popravke, med 27. aprilom in 3. majem gostil svetovno prvenstvo v hokeju drugega razreda? Bodo gledalci prisotni? Bodo prvenstvo prestavili za eno leto? Vse to so vprašanja, s katerimi se v teh dneh ukvarjajo pri Hokejski zvezi Slovenije. Foto: Vid Ponikvar

Organizator svetovnega hokejskega prvenstva drugega razreda v Tivoliju (od 27. aprila do 3. maja), Hokejska zveza Slovenije (HZS), se je ob zadnjih ukrepih za zajezitev širjenja koronavirusa znašel v veliki negotovosti. Za zdaj se priprave, kar zadeva prenovo dvorane, nadaljujejo po načrtih, so pa promocijske aktivnosti ustavljene, pravi generalni sekretar Dejan Kontrec. Ta si prvenstva brez gledalcev in s pol milijona evrov izgube ne predstavlja. Usoda prvenstva, ki je močno povezano tudi z majskim SP elite v Švici, naj bi bila dokončno znana v začetku aprila. Mogoča je prestavitev na prihodnje leto.

Klubi in panožne zveze so se morali že v preteklem tednu prilagoditi navodilom Ministrstva za zdravje Republike Slovenije in Nacionalnega inštituta za javno zdravje, ki omejujeta oziroma prepovedujeta tekmovanja v zaprtih prostorih. Tekme v dvoranah tako že nekaj dni igrajo za zaprtimi vrati, od ponedeljka pa velja, da morajo vse športne prireditve z več kot 500 udeleženci izpeljati brez občinstva. Kaj to pomeni za svetovno prvenstvo v hokeju za moške drugega razreda, ki je v Tivoliju predvideno med 27. aprilom in 3. majem? Sekretar HZS Dejan Kontrec pravi, da so v negotovosti, a da bodo pripravljeni na vse scenarije. Še najboljša bi bila prestavitev na prihodnje leto, najslabša pa prvenstvo brez gledalcev in polmilijonska izguba. Mednarodna hokejska zveza (IIHF) je že odpovedala več prvenstev za ženske in mlajše selekcije.

Generalni sekretar HZS Dejan Kontrec pravi, da so se znašli v veliki negotovosti, a da bodo pripravljeni na vse mogoče scenarije. Priprave, kar zadeva prenovo Tivolija, gredo po načrtih, kar zadeva promocijo, pa ne, saj so ustavili vse promocijske aktivnosti. Foto: Jure Makovec/STA Imate po zadnjih zaostrenih ukrepih za preprečevanje širjenja okužb s koronavirusom kakšne nove informacije, povezane s poznoaprilskim svetovnim prvenstvom v Tivoliju?

Ne. Trenutno svetovno prvenstvo ostaja na sporedu, kot je bilo načrtovano, saj je do takrat še kar nekaj časa. Za zdaj nimamo še nobenih informacij, samo to, da spremljajo položaj v Sloveniji in tudi v drugih državah, v katerih naj bi bila v kratkem prvenstva. IIHF sem sporočil o zadnjih odločitvah, to naredim vedno, ko pride kakšen nov odlok.

Odločitev bodo sprejeli nekoliko pozneje, mislim, da bi moralo biti v začetku aprila jasno. Je pa naše prvenstvo močno povezano s prvenstvom elitne skupine v Švici. Švica je imela že pred nami odlok, prestavili so začetek končnice domačega prvenstva ... Ko se bodo pri IIHF odločili, se bodo odločili za obe prvenstvi skupaj. Za zdaj ni informacij, da bi bili bližje kateri odločitvi.

Kakšen je vaš občutek o mogočih smereh?

"Nihče si ne želi igrati pred praznimi tribunami." Prvenstvo brez gledalcev bi pomenilo pol milijona evrov izgube. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida Težko rečem, saj smo v precejšnji negotovosti. Pripravljamo se na prvenstvo, kot da bo, smo pa ustavili nekatere aktivnosti, ki bi zviševale stroške. Tako smo ustavili promocijske aktivnosti, saj nima smisla, da gremo na "jumbo plakate" ali pa vlagamo v promocijo prodaje vstopnic, če ne vemo, kaj bo.

Sicer pa se priprave, s prenovo dvorane, ki naj bi bila prenovljena (ograda, semafor, slačilnice, op. a.) do konca marca, nadaljujejo po načrtu. Prvenstvo enkrat zagotovo bo. Vprašanje je le, ali letos spomladi ali prihodnje leto ali pa ko bodo našli kak nov termin. Veliko stvari s to pripravo ne bo vrženih stran in bodo pripravljene, ko prvenstvo bo.

Tivoli naj bi bil prenovljen najpozneje do konca marca:

Je pa položaj že zaradi vstopnic in sponzorjev zelo nepredvidljiv. Iz tega vidika je to veliko tveganje. Tako prvenstvo je strošek, ne moremo si ga privoščiti pred prazno dvorano. To niti ni v interesu nikogar, saj se hokej igra za gledalce. Če ne bo spremembe do začetka aprila, potem po mojem osebnem mnenju izvedba prvenstva ni smiselna.

Slovenska hokejska reprezentanca bi morala pred SP dve tekmi odigrati s klubom iz dežele tisočerih jezer, a so srečanji odpovedali. Foto: Peter Podobnik/Sportida Tveganje je tudi s povsem športne plati priprave. Napovedani smo imeli dve pripravljalni tekmi reprezentance s finskim klubom, pa je to padlo v vodo, tako da se tudi tu stvari zapletajo, saj trenutno nihče ne želi na pot. Veliko stvari je nepredvidljivih.

Če se bodo odločili, da prvenstvo mora biti, bomo pripravljeni, dvorana bo tudi. Pri tem težav ne bo, se pa zavedamo, da zagotovo ne bo optimalno. Ljudje zagotovo ne bodo prihajali na tekme v takšnem številu, kot bi, če ne bi bilo koronavirusa. Že ob najmanjšem dvomu imaš v podzavesti "zakaj bi nekam šel, če to ni res nujno". Šport je vseeno zabava, ne nuja. Zato že iz psihološkega vidika ne bo, kot bi bilo v normalnih razmerah. Smo pa pripravljeni na vse scenarije.

Tudi na to, da bo v prazni dvorani, čeprav si predsednik IIHF Rene Fasel tega ne želi?

Upam, da se scenarij brez gledalcev ne uresniči. Lahko naredijo moratorij in se dogovorijo, da se vse za eno leto prestavi, domačin pa ostane isti. Gre le za svetovno prvenstvo, ki se igra zaradi ljubiteljev hokeja.

Drugače je, če na sredini prekineš ligaško tekmovanje in poskušaš po neki pošteni poti najti rešitev o zmagovalcu. Pri svetovnem prvenstvu pa ne gre tako. In če ni nujno, če ga je mogoče prestaviti za eno leto, potem ne vidim smisla, da bi ga igrali pred praznimi tribunami. Vodstvo IIHF je v preteklih dneh odpovedalo in prestavilo kopico ženskih svetovnih prvenstev in tistih v mlajših selekcijah. Foto: Vid Ponikvar

IIHF organizatorjem: Gremo iz dneva v dan "Pomembno je, da z vsemi člani IIHF v teh težkih časih vzdržujemo tesno komunikacijo. Obveščamo vas, da pozorno spremljamo razvoj dogodkov, povezanih s koronavirusom, in da bomo iz dneva v dan ocenjevali zmožnost organizacije svetovnih prvenstev v varnih pogojih," je danes sporočil predsednik IIHF Fasel in v sporočilu za javnost organizatorje prvenstev pozval, naj spremljajo razvoj koronavirusa, naj bodo v tesnem stisku z oblastmi in zdravstvenimi institucijami ter upoštevajo njihove zahteve, naj spremljajo morebitne omejitve pri potovanjih ... Med 16. in 18. marcem se bo na spomladanskem sestanku sestal Svet IIHF in med drugim razpravljal o posledicah morebitnih odpovedi, predvsem finančni plati in stroških, ki so jih organizatorji že namenili pripravam na letošnje prvenstvo. IIHF je zaradi koronavirusa že odpovedal devet svetovnih prvenstev in štiri turnirje v Aziji.

Kakšna finančna izguba bi bila, če bi bilo prvenstvo za zaprtimi vrati?

Neka finančna izguba bo že tako ali tako, a manjša, kot če bi igrali pred prazno dvorano. Prvenstvo stane pol milijona evrov ali pa še malo več. To bi pomenilo izgubo v tem znesku, saj so glavni dohodek vstopnice in sponzorji.

V Alpski ligi, v kateri bi morala tudi oba slovenska predstavnika HDD Sij Acroni Jesenice in HK SŽ Olimpija v soboto začeti četrtfinale, so aktivnosti ustavljene do 16. marca. Je že kaj novega o nadaljnjih ukrepih ali bo treba počakati na petkov sestanek?

V petek bomo imeli konferenčni sestanek, a ne vem, ali se bo glede na položaj kaj spremenilo. Z Alpsko ligo lahko, če bo želja klubov, čakamo kar nekaj časa. Sploh če ne bo svetovnih prvenstev, se lahko počaka.

Tako četrtfinale Alpske lige kot finale državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami bi se lahko močno zavlekla. Foto: Peter Podobnik/Sportida

Če bodo aktivnosti v Alpski ligi ustavljene tudi po 16. marcu, bi to pomenilo, da bi se lahko začel finale državnega prvenstva med Olimpijo in Jesenicami, ki bi se sicer v tem primeru moral igrati brez gledalcev?

Tudi v tem ne vidim nobenega smisla. Tudi Alpsko ligo smo ustavili, ker nismo vedeli, kako bo. Sestali se bomo s kluboma in poskušali najti najboljšo rešitev. Ponavljam pa, da sem proti temu, da se igra v prazni dvorani. Tudi državno prvenstvo lahko zamaknemo, po mojem mnenju potegnemo tudi v drugo sezono in takrat dobimo prvaka. Ne vem, bomo videli.

